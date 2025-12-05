1. Tiêu Chiến - Tàng Hải Truyện

Tiêu Chiến tạo nên cơn sốt khi hóa thân thành Tàng Hải/ Trĩ Nô - chàng thiếu niên ẩn nhẫn mang trọng thù diệt môn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trầm lắng cộng với khí chất nho nhã nhưng đầy bí ẩn khiến hình tượng cổ trang của Tiêu Chiến trở thành "đỉnh lưu" đúng nghĩa. Mỗi khung hình xuất hiện đều đẹp như một bức tranh.

2. Lưu Vũ Ninh - Khom Lưng

Sau Khom Lưng, Lưu Vũ Ninh thoát mác "nam chính cổ trang xấu nhất" và bước lên hàng mỹ nam cổ trang thực thụ. Tướng quân Ngụy Thiệu mạnh mẽ, khí chất kiêu hùng nhưng lại chung tình, dịu dàng với Tiểu Kiều tạo nên độ tương phản cực cuốn. Vẻ phong trần, nam tính giúp anh trở thành đại diện "cổ trang kiêu tướng" của năm.

3. Dương Dương - Phàm Nhân Tu Tiên

Dương Dương lấy lại phong độ khi vào vai Hàn Lập - tu sĩ trẻ từ phàm nhân bước vào con đường tu tiên. Gương mặt thanh tú, thân hình thon gọn sau khi giảm 7 kg trước khi quay đã giúp anh toát lên khí chất "tiên phong đạo cốt" đầy mê hoặc. Những phân cảnh hành động tự thân đóng càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của anh.

4. Thừa Lỗi - Cẩm Nguyệt Như Ca

Thừa Lỗi gây sốt với vai Tiêu Quân - nam nhân cao lãnh, ít lời nhưng lại tuyệt đối dịu dàng với Hòa Yến. Khuôn mặt điển trai sắc nét, phong thái tướng môn hòa cùng nét trầm tĩnh giúp Thừa Lỗi ghi tên vào danh sách mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Ánh mắt đượm buồn của anh đặc biệt được khen ngợi.

5. Trần Triết Viễn - Nhất Tiếu Tùy Ca

Trần Triết Viễn trở lại ấn tượng với hình tượng Phượng Tùy Ca - oai phong, lạnh lùng, sát phạt quyết đoán nhưng lại có trái tim dịu dàng dành cho Phó Nhất Tiếu. Tạo hình thiếu niên chiến thần với áo giáp, ánh mắt sắc lạnh khiến khán giả phải thừa nhận: anh sinh ra để đóng cổ trang.

6. Lý Hiện - Quốc Sắc Phương Hoa

Lý Hiện mang đến một mỹ nam cổ trang khác biệt: vừa phong nhã, có chút phong lưu, lại ẩn chứa sự mưu lược sâu sắc. Nhân vật Tưởng Trường Dương với khí chất văn võ song toàn, cộng thêm đôi mắt sáng thông minh đã giúp Lý Hiện được khán giả khen là "mỹ nam cổ trang trí tuệ" hiếm thấy.

7. Cung Tuấn - Ám Hà Truyện

Cung Tuấn lột xác mạnh mẽ khi hóa thân thành Tô Mộ Vũ - thiếu chủ lưu lạc của Vô Kiếm Thành. Tạo hình đen tối, lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí nhưng vẫn mang chút thiện lương khiến nhân vật của anh vô cùng thu hút. Sự sắc bén, khí chất giang hồ và nét cô độc tạo nên một trong những hình tượng cổ trang đẹp nhất năm.

8. Thành Nghị - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Thiên Địa Kiếm Tâm

Vương Quyền Phú Quý trong phiên bản của Thành Nghị mang trọn khí chất hiệp sĩ giang hồ: mạnh mẽ, cương trực nhưng vẫn phảng phất nét nho nhã văn phong. Đường nét khuôn mặt sắc sảo hòa cùng tạo hình kiếm khách khiến anh tiếp tục được xếp vào nhóm nam thần cổ trang "không có đối thủ".

9. La Vân Hi - Thủy Long Ngâm

La Vân Hi lại một lần nữa chứng minh khả năng hóa thân vào các vai "mỹ - cường - thảm". Đường Lệ Từ với khí chất thần bí, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa nỗi đau khiến nhân vật vừa đẹp vừa cuốn đến nghẹt thở. Hình tượng dị vực cao thủ của anh được đánh giá là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất 2025.

10. Đinh Vũ Hề - Sơn Hà Chẩm

Đinh Vũ Hề trở lại đường đua cổ trang với vai Vệ Vận - thiếu niên tướng quân ôn nhu nhưng mang nỗi đau diệt môn. Ánh mắt dịu dàng dành cho Sở Du, vẻ cứng cỏi khi ra trận cùng khí chất vừa bi thương vừa mạnh mẽ giúp anh ghi dấu trong lòng người xem. Đây cũng là vai diễn củng cố vị thế mỹ nam cổ trang của anh.