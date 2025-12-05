Điện ảnh Việt năm 2025 chứng kiến nhiều kỷ lục doanh thu chưa từng thấy, nhưng cũng có nhiều "cú ngã" đáng tiếc. Dưới đây là danh sách 5 phim Việt có doanh thu "xịt" nhất trong năm, hạn chế về suất chiếu lẫn số vé bán ra.

5. Trái Tim Què Quặt

Dù được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp lừng danh và đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan, bộ phim Trái Tim Què Quặt lại có kết quả đáng tiếc. Phim chỉ thu về 813 triệu đồng ngoài rạp, lép vế trước những đối thủ quốc tế. Đây cũng là thời điểm các phim Việt ra mắt không có thành tích tốt, nhưng Trái Tim Què Quặt lại không may nhất. Ngoài Quách Ngọc Ngoan, phim không có gương mặt phòng vé hay đủ nổi tiếng để thu hút khán giả, dù phần nội dung về mâu thuẫn tình ái - lật mặt sát nhân khá lôi cuốn.

4. Bịt Mắt Bắt Nai

Bịt Mắt Bắt Nai ra mắt sau nhiều năm "cất kho", thế nhưng lại hụt hơi trước những tác phẩm chiếu cùng thời. Sau 2 tuần bám trụ, phim chỉ còn loanh quanh 40 suất ít ỏi, có ngày chỉ bán được 65 vé. Dự án của đạo diễn Hoàng Thơ xoay quanh drama tình yêu, có nhiều cảnh nóng nhưng cách triển khai cũ kĩ, vụng về đi kèm với diễn xuất hạn chế của dàn cast nên khó giữ chân khán giả.

3. Mưa Trên Cánh Bướm

Dù chiến thắng giải quốc tế và từng được chiếu trong khuôn khổ LHP Toronto, Mưa Trên Cánh Bướm không thể "hớp hồn" khán giả đại chúng, chỉ thu về 647 triệu đồng khi chiếu vào dịp đầu năm 2025. Phim có nội dung thú vị về một bà nội trợ tìm đến thầy pháp online để níu giữ trái tim người chồng ngoại tình của mình. Thực chất, kết quả của Mưa Trên Cánh Bướm không quá khó đoán khi đây là xu hướng thường thấy của các tác phẩm thiên hướng hàn lâm tại thị trường Việt.

2. Đợi Gì Mơ Đi

Giống với trường hợp của Mưa Trên Cánh Bướm, Đợi Gì Mơ Đi cũng "tụt lại" trên bản đồ doanh thu Việt trong năm 2025 dù được khen ngợi về cốt truyện. Phim khai thác hành trình của một ông chủ tịch phường về hưu, muốn có một chiếc xe di động để làm nghề xăm mà bản thân đam mê từ lúc trẻ. Phim chỉ thu về hơn 300 triệu đồng với suất chiếu khan hiếm, một phần đến từ sự yếu kém trong khâu truyền thông.

1. Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu

Bộ phim có doanh thu thấp nhất điện ảnh Việt trong năm 2025 gọi tên Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu. Phim do Hoàng Anh Duy làm đạo diễn lẫn đóng nam chính có dàn diễn viên tiếng tăm, như Cát Phượng, NSƯT Mỹ Uyên... nhưng vẫn thất bai, chỉ thu về 153 triệu đồng ngoài rạp. Đáng nói, những drama xoay quanh phim còn nổi tiếng hơn, từ việc diễn viên Cát Phượng thẳng thắn phê bình đạo diễn Hoàng Anh Duy, đến màn "đốp chát" của anh trên mạng xã hội và những bài đăng "bóc phốt" khiến ai nấy phải ngán ngẩm.