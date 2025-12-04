Số lượng diễn viên Việt xuất hiện trong các dự án Hàn Quốc vốn đã ít, mà được giao vai chính thì gần như “đếm trên đầu ngón tay”. Nếu ở mảng nữ từng có Ninh Dương Lan Ngọc đóng chính trong một phim điện ảnh Hàn, thì phía nam cũng có một trường hợp đặc biệt không kém, đó chính là Quang Sự, gương mặt từng gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Hello, Stranger từ tận năm 2007.

Thời điểm ấy, Quang Sự đang là du học sinh khoa Diễn xuất của Trường Đại học Tổng hợp Nghệ thuật Hàn Quốc, theo học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn. Trong lúc đang mải mê với lịch học, anh bất ngờ được chọn vào vai chính của Hello, Stranger, qua đó trở thành một trong những diễn viên Việt hiếm hoi, và đến nay vẫn gần như duy nhất, đảm nhiệm vai chính trong một phim điện ảnh Hàn.

Điều khiến khán giả và giới chuyên môn bất ngờ nhất chính là diễn xuất tự nhiên, mộc nhưng đầy sức hút của Quang Sự. Dù đây là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng, lại trong một môi trường điện ảnh lớn như Hàn Quốc, anh vẫn xử lý tinh tế những chuyển biến tâm lý, từ sự khờ khạo, bối rối ban đầu đến khả năng thích ứng, trưởng thành dần trong hành trình nơi xứ lạ. Vai diễn đã mang về cho anh vô số lời khen và mở ra một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Hello, Stranger sau đó còn được mang đi trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Rotterdam, Fukuoka hay Los Angeles Film Independent. Một bộ phim có nhân vật chính là người Việt, do một diễn viên Việt đảm nhiệm và được công chiếu ở hàng loạt LHP lớn - đây là thành tích hiếm đến mức gần như không có tiền lệ tại thời điểm đó.

Sau kỳ tích trên đất Hàn, Quang Sự trở lại Việt Nam và bắt đầu xây dựng con đường diễn xuất một cách ổn định. Dù không theo hình mẫu “nam thần bóng loáng”, anh sở hữu nét cuốn hút rất riêng: gần gũi, chân phương và hợp với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Vài năm trở lại đây, việc liên tục xuất hiện trong khung giờ vàng VTV giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Quang Sự sinh năm 1984, là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, hoạt động ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Anh từng liên tục góp mặt vào nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Đầm Lầy Bạc, Bụi Đời Chợ Lớn, Để MaiTính… Những năm gần đây, anh đóng 2 dự án của VFC là Trạm Cứu Hộ Trái Tim và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Ở phía Nam, anh góp mặt ở các dự án Đội điều tra số 7 phần 2 và gần đây nhất là Trò Chơi Bóng Tối. Quang Sự nói, trong số các diễn viên, anh may mắn vì được trải nghiệm, hoạt động ở cả miền Bắc và miền Nam khá đều đặn.