5. Dương Mịch

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đầy ấn tượng trong sự nghiệp của Dương Mịch, khi cô đã mạnh dạn thoát khỏi hình tượng ngôi sao thường thấy để chứng minh khả năng diễn xuất có chiều sâu. Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua hai tác phẩm tiêu biểu. Trong lĩnh vực điện ảnh, vai diễn Vương Hứa Mai trong phim Tương Viên Lộng đã tạo nên tiếng vang lớn. Cô chấp nhận tạo hình khắc khổ, thô ráp nhưng lại thể hiện được nội tâm phức tạp của nhân vật, nhận được lời khen ngợi là không hề bị lu mờ khi diễn chung với Chương Tử Di.

Thành công này tiếp tục được củng cố trong mảng truyền hình với bộ phim Sinh Vạn Vật. Để nhập vai nhân vật cô gái nông thôn trải qua nhiều thăng trầm, Dương Mịch đã sẵn sàng tăng 10 kg, để mặt mộc, và xuống ruộng làm nông, mang đến một hình ảnh chân thật, gần gũi. Cô đã lột tả trọn vẹn sự chuyển đổi của nhân vật qua các giai đoạn cuộc đời, từ thiếu nữ đến người già, thể hiện sự phân lớp cảm xúc rõ rệt và nhận được sự công nhận rộng rãi từ khán giả và giới chuyên môn về khả năng hóa thân xuất sắc. Ngoài ra, vai diễn của cô trong bản điện ảnh Vải Tiến Trường An cũng để lại ấn tượng sâu sắc với cảnh diễn đầy cảm xúc chờ đợi chồng trở về. Nhờ những nỗ lực này, Dương Mịch đã hoàn toàn lột xác, khẳng định vị thế là một diễn viên thực lực của năm.

4. Nhiệt Y Trát

Nhiệt Y Trát, nữ diễn viên từng đoạt giải Thị hậu Phi Thiên lần thứ 33 với vai Lý Thủy Hoa trong Sơn Hải Tình, tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao của mình qua bộ phim Chước Chước Thiều Hoa. Lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1916, bộ phim kể về Chử Thiều Hoa (Nhiệt Y Trát), một nữ nhân bề ngoài mong manh nhưng lại ẩn chứa khát vọng thép, dám dũng cảm bước vào thương trường đầy rẫy nam quyền sau khi trải qua nhiều biến cố lớn như phải cưới người mình không yêu, trở thành quả phụ, và chứng kiến sự sa sút của gia tộc. Với sự tham gia của Dương Hựu Ninh và Mao Tử Tuấn, bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, thậm chí ghi nhận rating CVB phá mốc 3.

Ở tuổi 39, Nhiệt Y Trát vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ diễn xuất chân thực, đặc biệt trong các cảnh cao trào. Điển hình là cảnh quay nhân vật chứng kiến cái chết của con gái: để đảm bảo tính chân thực và liền mạch, cô đã khóc liên tục suốt 7 giờ đồng hồ theo chia sẻ của chính mình. Sự kiên trì này nhằm duy trì đúng cảm xúc từ lúc kinh ngạc, không tin, đến khi cảm xúc sụp đổ hoàn toàn và cuối cùng là sự đau đớn tột cùng, tránh việc phải dừng lại rồi quay lại khóc vì "khí thế sẽ không còn đúng nữa". Chính diễn xuất chạm đến cảm xúc này đã giúp khán giả có sự kết nối chặt chẽ với nhân vật Thiều Hoa.

3. Tôn Lệ

Trong bộ phim đô thị thể loại đại nữ chủ có tiết tấu nhanh Cuộc Sống Tươi Đẹp, Tôn Lệ một lần nữa khẳng định đẳng cấp diễn xuất siêu đỉnh của mình. Cô hóa thân thành Hồ Mạn Lê, một "Nữ hoàng Bảo hiểm" tài năng, người phải đối mặt với cú sốc kép khi sự nghiệp gặp khủng hoảng và người chồng nhu nhược phản bội.

Dù bộ phim có lúc gặp điểm Douban chưa cao, nhưng diễn xuất của Tôn Lệ đã trở thành điểm sáng mạnh mẽ, giữ chân khán giả và nhận được sự khen ngợi nhiệt tình. Chỉ với một tập phim, cô đã xây dựng thành công và thuyết phục hình tượng Hồ Mạn Lê, một người phụ nữ kiên cường nhanh chóng vực dậy tinh thần, hợp tác phản công và gây dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát. Sự chân thực trong cách thể hiện nhân vật khiến người xem phải công nhận rằng Tôn Lệ thực sự giống hệt một chuyên viên bảo hiểm mà họ có thể gặp ngoài đời, cho thấy khả năng nhập vai và lột tả nội tâm nhân vật một cách sắc bén và thực tế, khiến "Nương Nương" xứng đáng với lời khen ngợi về kỹ năng diễn xuất.

2. Tưởng Hân

Trong bộ phim Tứ Hỉ, vai diễn Hứa Tri Hạ của Tưởng Hân đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Với hình tượng chị cả mang tính cách phức tạp “miệng cứng lòng mềm”, diễn xuất của cô đã thể hiện được sự đối lập đầy tinh tế. Đặc biệt, nhân vật Hứa Tri Hạ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với hình ảnh trừng trị họ hàng hút máu vô cùng quyết liệt và được ca ngợi là người phụ nữ mạnh mẽ tỉnh táo cùng động thái bảo vệ em gái.

Tưởng Hân đã truyền tải hoàn hảo tính cách mạnh mẽ, sắc lạnh của một nữ cường nhân khi đối phó với người ngoài, đồng thời lột tả sự mềm mỏng, âm thầm hy sinh và lo lắng cho gia đình. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ ngoài cứng rắn và nội tâm nhân hậu này đã chứng minh được kỹ năng diễn xuất vững vàng của cô.

1. Tần Hải Lộ

Diễn xuất của Tần Hải Lộ trong phim Sinh Vạn Vật đã cho khán giả thấy rõ thực lực của một Ảnh hậu. Cô khắc họa một cách trọn vẹn sự ám ảnh, cố chấp và những mặt tối trong tính cách của nhân vật. Đặc biệt, ở cảnh cuối phim khi biết tin Tô Tô mang thai, sự chuyển biến cảm xúc trái ngược của Tần Hải Lộ gây ấn tượng mạnh.

Từ vẻ lương thiện ban đầu cho đến trạng thái tinh thần hỗn loạn sau này, màn trình diễn của cô thể hiện sức cuốn hút và chiều sâu cảm xúc rất lớn. Nhân vật Phí Tả Thị do cô thủ vai khiến người xem vừa cảm thấy đáng thương lại vừa đáng ghét, cho thấy kỹ năng diễn xuất vô cùng tinh tế và điêu luyện của Tần Hải Lộ.