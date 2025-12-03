Bộ phim tình cảm đô thị Kiêu Dương Tự Ngã với sự tham gia của Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long sắp sửa ra mắt, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Phim khai thác hành trình từ thời học đường đến công sở, theo sát những biến chuyển cảm xúc của các nhân vật chính trong suốt một thập kỷ. Chỉ qua trailer và poster, vẻ ngoài nổi bật của hai diễn viên chính đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả và khán giả yêu thích tiểu thuyết, khiến bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất dòng phim tình cảm đương đại năm 2025.

Loạt ảnh từ trailer đầu tiên hé lộ sự kết hợp ăn ý giữa hai nhân vật chính. Triệu Kim Mạch toát lên vẻ tươi trẻ, năng động, trong khi Tống Uy Long sở hữu vóc dáng cao ráo, uy nghiêm cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng. Khi đứng cạnh nhau, họ như những nhân vật truyện tranh bước ra đời thực. Dù là ánh mắt ngây thơ của thời sinh viên hay ánh mắt sâu thẳm sau những buổi họp công ty, người hâm mộ không khỏi nhận xét: “Chúng ta đã ghép đôi họ từ trước khi phim lên sóng rồi!”. Chiều cao, thần thái và những tương tác tinh tế giữa họ đều được khen ngợi, với bình luận: “Cặp đôi này chắc chắn sẽ tạo hit”, biến họ thành điểm nhấn lớn nhất của bộ phim.

Nhiếp Hi Quang do Triệu Kim Mạch thủ vai, là một cô gái thông minh và sâu sắc. Trong những năm đại học, cô đem lòng thích Trang Húc, một sinh viên tài năng, thổ lộ tình cảm và theo đuổi anh không ngừng. Tuy nhiên, tuổi trẻ của cô bị lu mờ bởi sự thờ ơ của anh. Sau khi tốt nghiệp, Hi Quang gia nhập công ty gia đình, bắt đầu từ con số không và từng bước trau dồi kỹ năng. Tại đây, cô gặp Lâm Dục Sâm (Tống Uy Long), một nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình.

Lâm Dục Sâm vốn là bác sĩ phẫu thuật, nhưng sau một tai nạn, anh chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và trở thành phó chủ tịch điềm tĩnh, ít nói và quyết đoán. Ban đầu, tính cách nghiêm túc của anh khiến Nhiếp Hi Quang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Tuy nhiên, khi tiếp xúc nhiều hơn, cô dần nhận ra khía cạnh hài hước và chu đáo của anh. Một tai nạn bất ngờ không chỉ hé lộ quá khứ bí ẩn của Lâm Dục Sâm mà còn xóa bỏ những hiểu lầm giữa họ.

Cả hai từng lướt qua nhau thời sinh viên, và khi gặp lại ở công sở, họ đã trưởng thành hơn, với những hướng đi và suy nghĩ khác biệt. Tình cảm giữa họ nảy nở từ những tương tác tinh tế và tình huống đời thường, tạo nên nhịp điệu song song giữa tuổi trẻ, công việc và trưởng thành. Điều này không chỉ khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn mà còn giúp người xem dễ dàng đồng cảm với trải nghiệm của chính mình - một trong những điểm nhấn cốt lõi của bộ phim.

Kể từ khi công bố, Kiêu Dương Tự Ngã liên tục dẫn đầu danh sách phim tình cảm đương đại được mong đợi, thậm chí giành giải "Tác phẩm được mong đợi nhất" tại Giải thưởng Tencent Video All Star. Lượng đặt trước trên nhiều nền tảng đã vượt quá một triệu, và những bức ảnh hậu trường cùng poster gây sốt trên các diễn đàn và Tiểu Hồng Thư, khiến cư dân mạng gọi phim là “đỉnh cao của dòng phim tình cảm lãng mạn đương đại”. Với dàn diễn viên nổi tiếng, tiểu thuyết gốc được yêu thích cùng phong cách hình ảnh và sản xuất tinh tế, bộ phim hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm tình cảm hiện đại đáng chú ý nhất nửa cuối năm 2025.