Giữa lúc phim ngôn tình Trung Quốc bị chê một màu, Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân bất ngờ trở thành “liều vitamin hạnh phúc” khiến khán giả phải thốt lên: “Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp bộ phim này!”.

Không phải drama căng đét, cũng chẳng phải mô-típ yêu, hận cũ mòn, bộ phim là một romcom trưởng thành, nhẹ nhàng và duyên dáng đến mức khiến người xem chỉ muốn ôm trái tim mà cười.

Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân xoay quanh cuộc sống của Du Du (Hoắc Kiến Hoa), một người đàn ông tưởng như hoàn hảo: Thành đạt, tốt bụng, chỉn chu và tử tế nhưng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Nghịch lý nằm ở chỗ anh vẫn độc thân, và chính điều đó dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Mỗi khi gia đình giục giã, bạn bè tò mò hay đồng nghiệp thắc mắc, nam chính lại phải tìm mọi cách để né tránh chủ đề “bao giờ lấy vợ”. Sự vụng về đáng yêu của anh trở thành điểm nhấn khiến nhiều khán giả bình luận: “Anh kiểu này thì ế là đúng rồi mà cũng thương ghê!”

Thế nhưng mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi khi anh gặp nữ chính Cố Diệp Gia (Chu Châu) người phụ nữ thông minh, sắc sảo, độc lập và… đẹp đến nghẹt thở. Cuộc chạm mặt của hai người mở ra chuỗi tình huống hài đến mức cư dân mạng “cười xỉu”, như cảnh xin lỗi bằng loa phường, chuyện bông hồng khiến cả hai rơi vào khoảnh khắc vừa ngại vừa thương, hay những đối thoại tửng tửng nhưng chân thành.

Dưới những đoạn clip ngắn về phim, netizen liên tục khen ngợi: "Phim này hài ghê luôn mà cũng thực tế. Kịch bản chắc tay; Coi mà cười muốn banh nhà, dễ thương gì đâu; Tới tuổi này yêu mới đủ hiểu, vừa chính chắn vừa tinh tế.”

Đặc biệt, điểm khiến Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân nổi như cồn chính là chemistry U40 cực ‘mlem’ của cặp đôi chính. Họ không yêu vội, không nói những lời đường mật quá đà, mà yêu theo kiểu người trưởng thành, quan tâm thầm lặng, tranh luận một cách văn minh, và chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau. Sự dịu dàng, hài hước xen lẫn từng chút rung động nhỏ khiến người xem cảm thấy mình cũng được chữa lành.

Sau phần nội dung gây nghiện, điều tiếp theo khiến phim viral chính là cặp đôi diễn viên quá… đỉnh.

Chu Châu, minh tinh sinh năm 1984, từng 8 lần lọt top “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố – hóa thân thành nữ chính với thần thái sang, gương mặt thanh tú, khí chất vừa dịu dàng vừa đậm chất quý cô. Khán giả Việt khen tới tấp: “84 mà sang dữ thần vậy trời; Đẹp kiểu không thể rời mắt; Bà Châu đẹp bá đạo luôn á.”

Nét đẹp trưởng thành, đậm chất “woman crush” khiến mọi cảnh quay của cô đều sáng bừng màn ảnh.

Hoắc Kiến Hoa, sau thời gian dài ít xuất hiện, trở lại trong hình tượng đàn ông độc thân quyến rũ, điềm tĩnh nhưng đôi khi vụng về một cách đáng yêu. Nam diễn viên sinh năm 1979 vẫn giữ phong độ với gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm, nụ cười nhẹ khiến tim khán giả “rụng rời”.

Khi đặt cạnh nhau, họ tạo nên một màu sắc lãng mạn hiếm có, trưởng thành nhưng trẻ trung, hài hước nhưng sâu sắc. Visual quá hợp khiến người xem phải hỏi đùa: “Ở tuổi này mà đẹp vậy, ai chịu nổi mà không yêu?”

Nếu đang tìm một bộ phim khiến bạn cười xỉu rồi lại thấy lòng ấm lên, Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân chính là món quà mà cuộc đời gửi đến bạn.