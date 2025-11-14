Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung có dịp xôn xao khi một gương mặt hoàn toàn mới, tân binh vừa ký hợp đồng với công ty giải trí của Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ leo thẳng lên Hot search Weibo chỉ vì… đôi mắt quá to, như hột xoàn 50 carat. Nhưng câu chuyện lại không hề đơn giản là “một đôi mắt đẹp”, mà kéo theo bao nhiêu bình luận, ẩn ý và khiến chủ đề trở thành tâm điểm chú ý nhất Cbiz.

Ai cũng phải công nhận cô gái này có đôi mắt to tròn đáng yêu, như một búp bê sống. Nhiều người còn cho rằng visual của cô giống một loạt mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz như Yoon Eun Hye, Hashimoto Kanna, Ah Yeon (Baby Monster)...

Nhưng điều khiến chủ đề bùng nổ thật sự là vì cư dân mạng không quên… đào lại cả một trời lịch sử tình ái và gu thẩm mỹ của Huỳnh Hiểu Minh. Dường như mỗi lần xuất hiện một cô gái có đôi mắt to là mỗi lần câu chuyện được nối dài thêm. Nhiều người bất ngờ nhắc lại câu chuyện tình đơn phương của Huỳnh Hiểu Minh với Triệu Vy, nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to tròn vô cùng nổi tiếng. Sau này Huỳnh Hiểu Minh kết hôn cùng Angelababy, đây cũng là một cô gái sở hữu đôi mắt to nổi bật.

Netizen hài hước khẳng định rằng quả thật là qua bao nhiêu năm gu của Huỳnh Hiểu Minh không bao giờ thay đổi, anh vẫn luôn có thiện cảm với những cô gái mắt to rực rỡ.

Cộng đồng mạng gọi đây là “gu bất biến suốt 20 năm của anh Minh”, vừa đùa vừa như đang tổng kết một chương dài trong câu chuyện tình ái của nam diễn viên. Có bình luận còn ví tân binh giống bản sao của Triệu Vy, hoặc pha trộn giữa gái Nhật - Angelababy và thậm chí là cả Diệp Kha, người tình gần đây của Huỳnh Hiểu Minh. Netizen còn cho rằng đôi mắt của cô gái này như hột xoàn 50 carat.

Sở hữu gương mặt baby nhưng thần thái lại khá điện ảnh, cô gái sở hữu đôi mắt to tròn được nhắc tới chính là Bạch Dực Nhữ đang được xem là tân binh đáng chú ý nhất trong lớp diễn viên sinh năm 2003. Theo tiết lộ, Bạch Đức Nhữ đến từ Tân Cương, vùng đất vốn nổi tiếng với những mỹ nhân có đường nét sắc sảo. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt baby dễ thương của Bạch Dực Nhữ không ai tin cô gái này sở hữu chiều cao 1m72. Bạch Dực Nhữ là sinh viên Khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong những nơi đào tạo diễn viên danh giá nhất Trung Quốc. Cô gái sinh năm 2003 từng góp mặt trong phim Quý Nữ của Trần Đô Linh, trong vai cô hầu Cấp Lam, và xuất hiện ở một số dự án khác.

Dù chỉ mới lộ diện trong vai trò nghệ sĩ của công ty Huỳnh Hiểu Minh, Bạch Dực Nhữ được đánh giá là “đúng chuẩn thị trường thích” nhờ vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt ấn tượng và thần thái hợp phim truyền hình lẫn điện ảnh.