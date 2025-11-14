Bốn tập đầu của Dear X đã đủ cho thấy Kim Yoo Jung bước vào thời kỳ đỉnh cao mới: đẹp đến choáng ngợp, sắc đến mức lạnh sống lưng và cuốn người xem vào từng cú liếc mắt. Nhưng phải đến tập 5 và 6, lý do vì sao cô được gọi là “mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc thế hệ hiện tại” mới thật sự bùng nổ, bởi kể cả khi nhân vật Baek Ah Jin ngày càng bộc lộ sự tính toán, thao túng và tàn nhẫn, khán giả vẫn… không thể ghét nổi.

Trong bối cảnh sự nghiệp đang thăng hoa, Baek Ah Jin đối mặt với Rena. Đây là kiểu nhân vật mà giới giải trí quá quen thuộc: Kém tài nhưng tham vọng, ít kinh nghiệm nhưng thích châm ngòi drama. Rena tưởng mình nắm giữ “bí mật” về khoảnh khắc mất kiểm soát của Ah Jin ở hậu trường, từ đó bắt đầu tung tín hiệu mờ ám, rỉ rả gợi mở với truyền thông để mong giành chút spotlight.

Nhưng Rena quên mất một điều: Ah Jin giờ đã khác. Cô đã học được cách đọc lòng người, đọc dục vọng, đọc cả điểm yếu của những người luôn chực chờ kéo mình xuống. Và thế là, thay vì đáp trả ào ạt, Ah Jin chọn con đường tinh vi hơn kiểu trả đũa mà không cần động tay một lần nào.

Chỉ bằng vài câu nói khẽ, vài gợi ý nhỏ đúng thời điểm, Ah Jin để Rena tự lộ ra tất cả những điều tệ nhất về chính mình. Từ thái độ vô lễ với tiền bối đến sự ích kỷ trong hậu trường, từ cơn nóng nảy mất kiểm soát đến khoảnh khắc sơ hở trước báo chí Ah Jin không phải người tạo ra sai lầm, cô chỉ đơn giản là đẩy nhẹ một cú gió cho đối thủ tự ngã. Khi hình ảnh Rena rạn nứt, Ah Jin vẫn đứng đó, tỏa sáng như thể chẳng hề liên quan.

Càng xem, khán giả càng bị mắc kẹt trong một nghịch lý thú vị: Ah Jin rõ ràng “xấu tính”, rõ ràng thao túng, rõ ràng lợi dụng điểm yếu của người khác. Nhưng mọi hành động ấy đều xuất phát từ bi kịch của một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, luôn phải học cách sinh tồn bằng việc đoán ý, quan sát, và điều khiển tình huống. Không ai muốn trở thành như cô kể cả chính cô.

Chính trong thời điểm này, mối quan hệ giữa Ah Jin và Jun Seo (Kim Young Dae) bắt đầu rẽ hướng mạnh. Jun Seo, người bạn thuở nhỏ, người từng hiểu và bảo vệ cô cảm nhận rõ Ah Jin đã khác. Cô không còn là cô gái đầy thương tổn anh từng ôm che giấu, mà đã trở thành một phiên bản nguy hiểm, bí ẩn và khó đoán đến mức khiến anh vừa lo lắng vừa bị thu hút.

Dù nghi hoặc, Jun Seo vẫn không thể rời mắt khỏi Ah Jin, như thể cô đang kéo anh vào một quỹ đạo mà anh không còn quyền thoát khỏi. Đây là tầng cảm xúc làm nhân vật càng phức tạp: Càng nhận ra cô có thể tàn nhẫn, anh lại càng muốn ở cạnh để cứu cô dù chính mình cũng đang dần bị nhấn chìm. Thậm chí, Jun Seo phục tùng tình yêu của An Jin tới mức dù đau đớn khi nghe cô gái mình thích nhờ giúp đỡ để hẹn hò với người đàn ông khác thì Jun Seo cũng không thể buông bỏ.

Không chỉ vậy, trong tập 5-6, nhiều năm sau, Kim Jae Oh (Kim Do Hoon) ra tù. Lại cũng chính tay Jun Seo đưa Kim Jae Oh đến gặp Baek Ah Jin và nhìn họ trò chuyện, cười đùa. Những khoảnh khắc này khiến cho netizen lại càng thương xót cho Jun Seo hơn.

Không chỉ Jun Seo hay Jae Oh, "hậu cung" của Ah Jin còn có thêm sự xuất hiện của ngôi sao hàng đầu Heo In Kang (Hwang In Yeop). Sự xuất hiện của Heo In Kang càng làm bộ phim thêm sự kịch tính. Khán giả chứng kiến 3 chàng trai bị Ah Jin xoay như chong chóng.

Càng xem, khán giả càng bị mắc kẹt trong nghịch lý quen thuộc: Ah Jin rõ ràng tính toán, rõ ràng không thuần khiết, nhưng xuất phát điểm của cô luôn là nỗi đau của một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực. Khi Kim Yoo Jung diễn bằng đôi mắt long lanh nhưng hiểm, bằng sự mong manh xen lẫn chiến lược, người xem hiểu rằng cái “ác” ấy không phải lựa chọn dễ dàng, mà là kết quả của cả một đời phải học cách sinh tồn.

Và khi Kim Yoo Jung nhập vai bằng vẻ đẹp mong manh nhưng lạnh lẽo, đôi mắt vừa long lanh vừa nguy hiểm, khán giả lại càng dễ mềm lòng. Ánh nhìn ấy chứa nỗi đau, sự cô độc và cả cơn đói quyền lực đến tuyệt vọng. Người xem không ghét cô, mà lại muốn biết cô còn có thể đi xa đến đâu, còn có thể bảo vệ bản thân đến mức nào trước khi mọi bí mật vỡ tung.

Tập 5-6 của Dear X không chỉ là bước ngoặt của câu chuyện, mà còn là minh chứng cho sức hút kỳ lạ của Kim Yoo Jung: diễn xuất lôi cuốn đến mức khiến một nhân vật “khó ưa” trở thành người mà ai cũng muốn dõi theo. Hóa ra, đôi khi chỉ cần một ngôi sao đủ đẹp, đủ sắc, đủ tổn thương, người ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho cả những điều không thể tha thứ.