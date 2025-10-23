Ai cứu Huỳnh Hiểu Minh giùm với!

"Ảnh đế" nay loay hoay bán vé

Mới đây, tờ 163 đã chính thức đưa tin về việc bộ phim sắp sửa ra rạp của Huỳnh Hiểu Minh, Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời (Sunshine Club) đang phải đối diện với nguy cơ ế vé. Theo thông báo trước đó, Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính sẽ chính thức ra rạp vào ngày 25/10/2025, nhưng đến hôm nay, tổng doanh thu phòng vé mới chỉ chạm ngưỡng 10.000 NDT. Một con số khó tin đối với một diễn viên từng là “bảo chứng” doanh thu, từng đoạt hàng loạt danh hiệu ảnh đế danh giá.

Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời (Sunshine Club) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 25/10

Trên thực tế, Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời từng được công bố lịch chiếu chính thức vào ngày 28/6/2025. Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước khi công chiếu, đoàn phim bất ngờ hủy lịch chiếu không lý do. Công ty phát hành không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Song, theo tin hành lang từ các rạp chiếu và giới phân phối phim, nguyên nhân chính được cho là "không bán nổi vé", một kết quả đáng buồn với một tác phẩm từng giúp Huỳnh Hiểu Minh thắng giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thượng Hải và nhận đề cử Kim Kê 2025.

4 tháng sau, bộ phim mới "rục rịch" ra rạp trở lại vào cuối tháng 10, nhưng hiệu ứng thị trường gần như bằng không. Phòng vé lèo tèo, truyền thông không mặn mà, còn khán giả thì… thờ ơ.

Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời kể về Ngô Ưu (Huỳnh Hiểu Minh thủ vai) một người đàn ông trung niên có trí tuệ như trẻ nhỏ, sống cùng người mẹ già yếu. Khi mẹ mắc bệnh nặng, anh tìm đến "Câu lạc bộ ánh mặt trời" để chữa bệnh bằng "liệu pháp ánh sáng", và từ đây, bi kịch giữa niềm tin và thực tại bắt đầu.

Câu chuyện mang màu sắc nhân văn, nhưng cách triển khai lại bị chê là nặng nề, chậm chạp và mờ nhạt. Nửa đầu phim khiến người xem buồn ngủ, nửa sau sa vào bi kịch cũ kỹ mà không gợi được cảm xúc. Thông điệp "ánh sáng" vốn là trung tâm của bộ phim bị xử lý rối rắm, vừa giống một tổ chức tâm linh, vừa như mô hình trị liệu "nửa mùa", không rõ ràng.

Dù Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá là nỗ lực hết mình cho vai diễn thậm chí tăng 30 kg để phù hợp ngoại hình nhân vật song khán giả vẫn cảm thấy thiếu điểm bùng nổ. Một bộ phim đoạt giải có thể khiến giới chuyên môn xúc động, nhưng chưa chắc đã khiến công chúng muốn mua vé.

Chuỗi thất bại liên hoàn của Huỳnh Hiểu Minh

Thật ra, Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời chỉ là mảnh ghép mới nhất trong chuỗi thất bại liên tiếp của Huỳnh Hiểu Minh hai năm qua.

Tháng 7/2024, bộ phim truyền hình Xích Nhiệt do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính cùng Vương Âu, Trương Siêu, Thi Thi và Lý Trị Đình lên sóng giờ vàng của CCTV-8 từng được kỳ vọng là “đòn phản công” giúp anh lấy lại hình ảnh. Thế nhưng, kết quả lại một lần nữa khiến khán giả thở dài.

Xích Nhiệt của Huỳnh Hiểu Minh

Theo Sohu, chỉ sau vài ngày phát sóng, Xích Nhiệt đã rơi khỏi top 10 bảng xếp hạng độ thảo luận trên nền tảng Maoyan, một chỉ số quan trọng phản ánh sức hút phim. Trang này thẳng thắn nhận định: “So với các bộ phim chiếu cùng khung giờ của CCTV, dữ liệu của Xích Nhiệt rất kém. Huỳnh Hiểu Minh và Vương Âu không còn sức hút như trước.”

Tháng 11/2024, bộ phim điện ảnh The Wig do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính chính thức ra rạp tại Trung Quốc.

Phim được săn đón như một cú "đổi hình tượng" mới của Huỳnh Hiểu Minh: Anh cạo đầu, giảm cân mạnh, hóa thân vào vai luật sư thất bại rồi rơi vào tội và chuỗi tự cứu chuộc. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy kết quả thương mại và phản hồi khán giả đều tồi tệ. Theo dữ liệu từ Maoyan cho thấy, phim sau 12 ngày chiếu chỉ thu về chưa đầy 420 vạn NDT, với tỉ lệ lấp đầy rạp chỉ khoảng 0,1%.

Huỳnh Hiểu Minh trong The Wig

Trước đó, năm 2024, phim "The Wig" (Người đội tóc giả) – nơi anh đóng vai một người đàn ông đội tóc giả để che giấu bệnh tật – cũng chịu chung số phận. Phim chỉ thu về vài triệu NDT, dù Huỳnh Hiểu Minh đã giảm hơn 26 kg, cạo đầu và thậm chí phải điều trị trầm cảm nhẹ sau khi quay. Phim được cho là thất bại về doanh thu và bị rút khỏi rạp sớm vì doanh số bán vé thấp.

Cả hai tác phẩm đều được anh xem là cơ hội để "thoát vai tổng tài", làm mới hình ảnh, nhưng kết quả lại chỉ khiến công chúng thêm mất niềm tin.

Hình ảnh siêu ngầu của đại ca Hứa Văn Cường (Huỳnh Hiểu Minh) trong Tân Bến Thượng Hải năm nào

Thật khó tin rằng, Huỳnh Hiểu Minh, người từng bước lên bục vinh quang với loạt vai diễn kinh điển trong Lộc Đỉnh Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải... nay lại rơi vào tình cảnh "ra phim nào flop phim đó".

Dù vẫn miệt mài đóng phim nghệ thuật, dự thi liên hoan, nhưng thực tế thị trường cho thấy anh đã không còn khán giả đại chúng. Giải thưởng có thể giúp tên tuổi anh giữ vị thế trong giới, song không thể cứu được phòng vé.