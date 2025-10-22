Bành Tiểu Nhiễm chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai Mộ Vũ Mặc trong bộ phim Ám Hà Truyện vừa phát sóng ngày 20/10/2025. Ngay khi phim ra mắt, nữ diễn viên lập tức trở thành tâm điểm bàn luận bởi nhan sắc ma mị, diễn xuất lạnh mà cuốn, cùng giọng thoại gốc khiến người xem phải replay liên tục vì quá cuốn hút.

Trong Ám Hà Truyện, Bành Tiểu Nhiễm hóa thân thành Mộ Vũ Mặc, đại tiểu thư của tộc Mộ, một trong ba gia tộc mạnh nhất trong thế giới ngầm Ám Hà. Là “đệ nhất mỹ nhân” kiêm sát thủ cấp cao, cô vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức khiến đối thủ phải run tay.

Tạo hình áo tím cùng ánh mắt lạnh và nụ cười nửa miệng giúp Bành Tiểu Nhiễm ghi điểm tuyệt đối. Cô không cần biểu cảm cường điệu, chỉ cần nghiêng đầu hay khẽ thở dài cũng đủ khiến nhân vật toát lên sức hút chết người, một kiểu đẹp “lạnh mà vẫn cháy”.

Đáng chú ý, giọng nói thật của Bành Tiểu Nhiễm cũng đang gây bão trên mạng xã hội. Trong những cảnh quyến rũ, cô sử dụng chất giọng trầm, lười biếng, mềm mại khiến người nghe như bị thôi miên:“Sao tay lạnh thế?”, chỉ một câu nói nhưng khiến hàng loạt bình luận thốt lên “giọng này không nên bị lãng phí”.

Còn ở các phân đoạn chiến đấu, giọng cô lập tức trở nên sắc lạnh, dứt khoát, mang đúng hơi thở của một sát thủ. Cư dân mạng nhận xét: “Giọng thật còn cuốn hơn lồng tiếng, vừa ngọt vừa độc lại toát ra sát khí.”

Không khó hiểu vì sao giọng thoại gốc của Bành Tiểu Nhiễm lại leo lên top tìm kiếm. Ít ai biết, cô tốt nghiệp chuyên ngành Phát thanh, Đại học Truyền thông Trung Quốc, từng làm MC cho chương trình của iQIYI, nhờ vậy có khả năng điều tiết hơi thở và nhấn nhá cực kỳ chuyên nghiệp. Chính nền tảng này giúp Mộ Vũ Mặc trở thành một trong những nhân vật “nghe thôi cũng thấy mê” hiếm có trên màn ảnh cổ trang.

Nếu Khúc Tiểu Phong trong Đông Cung từng giúp Bành Tiểu Nhiễm trở thành “nữ thần cổ trang” với hình ảnh công chúa hồng y rực rỡ, thì Mộ Vũ Mặc lại đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục. Cô rũ bỏ vẻ đẹp rạng rỡ, để hóa thân thành “nữ hoàng bóng tối” lạnh lùng, thông minh và đầy mê hoặc.

Không còn là cô công chúa khóc vì tình, Bành Tiểu Nhiễm của Ám Hà Truyện là một người phụ nữ biết tận dụng mọi điểm mạnh - từ ánh nhìn, giọng nói cho đến khí chất – để biến sự lạnh lẽo thành nghệ thuật quyến rũ.

Khán giả khen ngợi không ngớt: “Đây là tạo hình và khí chất đỉnh nhất của cô ấy kể từ Đông Cung", "Bành Tiểu Nhiễm đúng là sinh ra để đóng cổ trang mỗi khung hình đều đẹp như tranh", "Nhan sắc xinh đẹp, đài từ tốt, diễn xuất cũng ổn, chỉ mong chị nhận được nhiều bánh ngon", "Thực sự là đệ nhất mỹ nhân, nhìn phát là thấy, không cần tâng bốc, không cần tranh cãi".

Từ “hồng y công chúa” Khúc Tiểu Phong đến “ma nữ áo tím” Mộ Vũ Mặc, Bành Tiểu Nhiễm đã chứng minh mình không chỉ có nhan sắc mà còn là diễn viên thực lực. Với Ám Hà Truyện, cô đã thoát khỏi cái bóng cũ và tạo nên hình tượng mới lạnh lùng, quyến rũ, đầy quyền lực.