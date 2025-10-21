Ở màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại, Kim Min Ha có thể nói là một trong những mỹ nhân Hàn có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, thế nhưng cô liên tục góp mặt ở các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Đặc biệt, dù đóng phim liên tục nhưng Kim Min Ha luôn khắc họa được những nét đặc trưng của từng nhân vật, hoàn toàn không bị lẫn vào nhau, giúp người xem đồng cảm trọn vẹn với từng vai diễn.

Kim Min Ha là nàng thơ mới của màn ảnh Hàn Quốc với sự nghiệp đang thăng tiến dữ dội.

Không chỉ có diễn xuất rất tốt, Kim Min Ha còn có nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và đậm chất điện ảnh. Đáng chú ý, trong các bộ phim mà nữ diễn viên tham gia, các đạo diễn luôn biết cách mang tới những góc quay đẹp phong thần, giúp tôn vẻ đẹp của cô lên mức tối đa.

Pachinko

Năm 2022, bộ phim Pachinko ra mắt và thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả khắp châu Á. Ban đầu, mọi người quan tâm đến tác phẩm này nhờ Lee Min Ho. Thế nhưng sau khi thưởng thức tác phẩm, Kim Min Ha mới là cái tên để lại nhiều sự chú ý nhất. Đến năm 2024, khi mà mùa 2 của Pachinko trình làng, cô tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Nhiều khán giả đến với Pachinko vì Lee Min Ho...

Pachinko xoay quanh câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Nhật Bản. Trong phim, Kim Min Ha đảm nhận vai nữ chính Kim Sun Ja. Ban đầu, cô chỉ là một thôn nữ nghèo chất phác. Thế nhưng, định mệnh cuộc đời cô thay đổi khi gặp được thương nhân Han Su với vẻ ngoài điển trai, nắm trong tay quyền lực vì làm tay sai cho Nhật Bản.

Dù xuất thân bần hàn, thế nhưng Kim Sun Ja lại có vẻ ngoài xinh đẹp, nội tâm cũng rất trong sáng. Chính vì thế, trái tim của Han Su sớm bị cô nàng chinh phục. Ở chiều ngược lại, cô nàng Kim Sun Ja cũng rơi vào tình yêu say đắm với Han Su sau một lần được anh cứu giúp.

...nhưng rồi lại bị Kim Min Ha chinh phục.

Mối tình giữa hai người rất đẹp cho đến khi Kim Sun Ja bàng hoàng khi biết được sự thật người tình thực ra đã có gia đình tại Nhật Bản. Dù rất yêu anh, nhưng Kim Sun Ja quyết định rời đi, sau đó kết hôn với một người đàn ông khác, trải qua vô số khó khăn vất vả để có thể tìm kiếm chỗ đứng cho mình tại nơi đất khách quê người.

Kim Sun Ja là một vai diễn với rất nhiều diễn biến nội tâm phức tạp. Từ sự ngây ngô yêu thương nồng nhiệt tuổi trẻ, nỗi đau đớn xót xa khi biết bị lừa dối, sự giằng xé giữa lý trí và con tim, cho đến những lo lắng, e sợ xen lẫn kiên cường trước nghịch cảnh, tất cả mọi thứ đều được Kim Min Ha thể hiện trọn vẹn.

Dù đã theo đuổi diễn xuất từ năm 2016, thế nhưng có thể nói rằng đến tận năm 2022, Kim Min Ha mới chính thức có màn chào sân với công chúng bằng bữa tiệc thị giác không thể chất lượng hơn.

Light Shop

Kim Min Ha góp phần tạo nên thành công cho Light Shop.

Cũng trong năm 2024, Kim Min Ha còn góp mặt trong một bộ phim cực đáng xem khác là Light Shop (tựa Việt: Cửa Hàng Ánh Sáng). Đây là tác phẩm mang đến bầu không khí bí ẩn, kể về một cửa hàng đèn bí ẩn kết nối hai thế giới âm dương. Lấy bối cảnh giả tưởng, phim mang đến những câu chuyện đầy cảm động của các nhân vật, đồng thời gửi gắm những thông điệp nhân văn.

Trong tác phẩm Light Shop, Kim Min Ha đảm nhận vai Yoon Sun Hae, một nữ biên kịch. Cô có mối quan hệ đồng giới với Park Hye Won. Cả hai đều yêu thương đối phương rất nhiều, nhưng chuyện tình của họ không được công khai do Park Hye Won sợ phải chịu điều tiếng và điều này làm cho Yoon Sun Hae chịu rất nhiều tổn thương.

Light Shop được xem là một trong những bộ phim đáng xem nhất của nền tảng Disney+ trong năm 2024 và Kim Min Ha với màn trình diễn hoàn hảo góp công lớn vào thành công cho tác phẩm này. Các khán giả từng xem Light Shop đều nhận xét rằng nữ diễn viên 31 tuổi đã khắc họa trọn vẹn chiều sâu nội tâm của nhân vật Yoon Sun Hae, khiến người xem phải rơi nước mắt.

Way Back Love

Kim Min Ha đẹp như nàng thơ trong phim lãng mạn Way Back Love.

Hồi tháng 4 năm nay, Kim Min Ha một lần nữa chinh phục hàng triệu khán giả nhờ tác phẩm Way Back Love (Bảy Ngày Bên Nhau) đóng cùng Gong Myung. Khác với những bộ phim chính kịch như Pachinko hay Light Shop, Way Back Love là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn.

Trong phim, Kim Min Ha đảm nhận vai nữ chính Jung Hui Wan, một người phụ nữ không còn khao khát sinh tồn và đang sống một cuộc đời lặng lẽ. Một ngày nọ, Jung Hui Wan gặp lại Kim Ram U, chàng trai từng là mối tình đầu của cô. Thế nhưng trớ trêu thay, một tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của anh và giờ đây, Kim Ram U lại trở thành tử thần đến để báo rằng Jung Hui Wan chỉ còn 1 tuần để sống.

Vẻ đẹp trong trẻo đậm chất "bạch nguyệt quang" của cô nàng.

Jung Hui Wan đã quá chán cuộc đời cô đơn của mình. Trong 7 ngày cuối cùng, cô không muốn xa anh thêm lần nào nữa. Và rồi, họ cùng nhau thực hiện những việc mà cô muốn hoàn thành trước khi lìa đời.

Ở bộ phim Way Back Love, Kim Min Ha tiếp tục mang đến trăm mối cảm xúc cho những khán giả dõi theo câu chuyện tình yêu giữa Jung Hui Wan và Kim Ram U. Không chỉ vậy, cô còn mang tới bữa tiệc nhan sắc đỉnh cao. Đặc biệt, trong những phân cảnh hé lộ quá khứ của cặp đôi nhân vật chính, Jung Hui Wan qua màn hóa thân của Kim Min Ha hiện lên với vẻ đẹp trong trẻo đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ.

Typhoon Family

Kim Min Ha trong phim Typhoon Family đang gây sốt màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Tiếp nối thành công của Way Back Love, ngay lúc này Kim Min Ha đang cùng với Lee Jun Ho tạo nên tiếng vang khắp Hàn Quốc cho bộ phim Typhoon Family. Được biết, tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của cặp đôi chính Kang Tae Poong - Oh Mi Sun, những con người với xuất phát điểm hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu như Kang Tae Poong là một chàng công tử ham vui nhưng bị buộc phải trưởng thành sau hàng loạt biến cố ập đến với gia đình, thì Oh Mi Sun lại là cô gái nghèo phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Kim Min Ha đã mang đến Oh Mi Sun với vẻ ngoài yếu đuối, nhu nhược, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, mạnh mẽ và thiện lương. Không chỉ vậy, cô cũng nuôi những ước mơ cho riêng mình và sẵn sàng đồng hành cùng Kang Tae Poong vượt qua nhiều sóng gió.

Với việc Typhoon Family lấy bối cảnh những năm 1990, Kim Min Ha hiện lên với một vẻ đẹp dịu dàng và có nét hoài niệm. Đặc biệt, đạo diễn Lee Na Jung đã mang đến những góc quay đậm chất điện ảnh, điều đó khiến cho nhan sắc của Kim Min Ha được nâng tầm, bất cứ khung hình nào cũng như nữ chính xé tiểu thuyết bước ra.

Chỉ với 4 vai diễn kể trên, Kim Min Ha đã cho thấy mình là một nàng thơ đích thực của màn ảnh Hàn đương đại. Nếu tiếp tục giữ nguyên phong độ, chờ đợi Kim Min Ha sẽ là tương lai rực rỡ. Còn với các khán giả đã trót yêu mến cô nàng, điều mà họ mong mỏi nhất hẳn là cô cứ đóng càng nhiều phim càng tốt, phải đóng 100 bộ nữa mới cho giải nghệ.