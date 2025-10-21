Từ cảnh tắm viral của Doãn Quốc Đam, hãy nhìn sang phim Hàn

Cảnh tắm "viral" của Doãn Quốc Đam

Từ cảnh tắm trong phim Gió ngang khoảng trời xanh , bộ phim remake (làm lại) từ bản Trung - 30 chưa phải là hết , Doãn Quốc Đam bị nhiều cư dân mạng đem ra bàn luận vì cảnh tắm xuất hiện trong tập 30 phát sóng hôm 16/10.

Đây là cảnh anh diễn tả tâm trạng giằng xé, dằn vặt dưới vòi hoa sen sau khi lỡ “vụng trộm” với Linh (Lan Phương đóng), đối tác công ty.

Cảnh tắm gây tranh luận của Doãn Quốc Đam.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh nam diễn viên để lộ phần trên cơ thể, mái tóc bù xù và hàm răng xỉn màu tuy không đẹp mắt nhưng rất giống đời thực. “Phải như vậy mới chân thực, ngoài đời làm gì có tổng tài 6 múi như phim Hàn, phim Trung”, một ý kiến nói. Nhiều người ủng hộ cách thể hiện này, cho rằng nhân vật giám đốc Hải Đăng trong phim vốn là người bình thường, xuất thân kỹ thuật, không cần bóng bẩy hay sang trọng. “Thiếu gì giám đốc như vậy ngoài đời, đâu phải ai cũng cao to, lịch lãm, nói năng chuẩn chỉ. Diễn như thế mới đúng bản chất nhân vật”, khán giả khác nhận xét.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối lại chiếm số đông. Nhiều người nhận định việc bê nguyên hiện thực lên màn ảnh không phải nghệ thuật. Theo họ, cảnh tắm với góc quay cận và ánh sáng trực diện là thô, gây phản cảm hơn là gợi cảm xúc. “Không ai bắt phải diễn. Có cả nghìn cách để biểu đạt nội tâm nhân vật mà không cần cởi đồ”, bình luận được nhiều người tán đồng.

Một số khán giả cũng chỉ ra sự mâu thuẫn. Gió ngang khoảng trời xanh đi theo mô típ tổng tài của Trung Quốc, nhưng cách dàn dựng và tạo hình nhân vật lại kém trau chuốt, khiến phim dễ bị so sánh. “Đã theo mô típ tổng tài thì phải chấp nhận khán giả so sánh với phim Hàn, phim Trung”, người xem bình luận.

Cũng có ý kiến trung lập cho rằng việc khán giả góp ý về hình ảnh diễn viên là bình thường, nhưng đạo diễn nên chọn bối cảnh khác để thể hiện tâm lý nhân vật thay vì cảnh tắm dễ gây tranh cãi. “Ngồi hút thuốc, uống rượu hay đi lang thang cũng đủ diễn tả sự dằn vặt rồi. Cảnh tắm như vậy chỉ khiến người xem mất tập trung, tội nghiệp diễn viên bị chê tơi tả”, một người viết.

Đằng sau cảnh tắm của các sao nam châu Á

Trong nhiều bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc, chi tiết tương tự khá phổ biến và thường nhận nhiều bàn luận tích cực.

Ở những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc, các nhân vật nam thường chọn cảnh tắm như cách giải tỏa tâm trạng sau khi gặp thất bại hoặc bế tắc trong tình cảm. Đây vừa là khoảnh khắc thể hiện chiều sâu cảm xúc, vừa là bài kiểm tra hình thể của các diễn viên, và tất nhiên, cũng là “bữa tiệc thị giác” dành cho khán giả. Có thể kể đến Park Seo Joon (phim Cô nàng xinh đẹp ), Lee Jong Suk (phim Đôi tai ngoại cảm ), Lee Hyun Woo ( Trường học Moorim ), Kim Soo Hyun ( Vì sao đưa anh tới ), Lee Min Ho ( Người thừa kế )…

Cảnh tắm trên màn ảnh Hàn Quốc.

Đây đều là những cảnh được nhiều khán giả bàn luận tích cực bởi góc quay đẹp, diễn viên có hình thể tốt. Quay phim và đạo diễn rất chú trọng góc quay và ánh sáng. Góc quay thường tập trung vào khuôn mặt, vai hoặc từ phía sau, sử dụng vật cản như hơi nước, rèm tắm để che chắn tự nhiên. Chuyển động máy quay chậm hoặc góc xa mờ cũng tạo hiệu ứng.

Về ánh sáng, ánh sáng dịu hoặc ánh sáng ngược kết hợp hơi nước giúp làm nổi bật hình dáng mà không lộ chi tiết. Phim sử dụng ánh sáng ấm hoặc lạnh tùy ngữ cảnh, kết hợp bối cảnh như bồn tắm, vòi hoa sen, gạch men… để tăng tính thẩm mỹ. Diễn xuất cảm xúc và nhạc nền nhẹ nhàng cũng góp phần khiến cảnh quay trở nên cuốn hút.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk từng thẳng thắn chia sẻ rằng anh từng không hiểu vì sao ai cũng phải có cơ thể cường tráng, thậm chí e dè trước “cơn sốt cơ bắp” lan rộng trong giới giải trí. Nhưng sau khi chứng kiến cơ thể mình thay đổi nhờ tập luyện, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc rèn luyện. “Trước đây tôi ghét phải tập thể dục chỉ vì người khác làm thế, nhưng rồi một ngày, khi thấy cơ thể mình thực sự thay đổi, tôi không thể dừng lại”, anh nói.

Nhiều nam diễn viên Hàn Quốc cũng có những cảnh quay khoe cơ bắp săn chắc trên truyền hình. Họ xem cơ bắp là biểu tượng của nam tính, là cách thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và gợi cảm.

Những cảnh phim "đốt cháy" màn ảnh Hàn Quốc.

Thời điểm gây sốt, truyền hình Hàn Quốc từng nhận định: “Nếu như trước đây các cảnh hở hang của nữ diễn viên mới được chú ý, thì nay, những thân hình rắn rỏi của các nam diễn viên hình thể đẹp cũng trở thành điểm thu hút lớn. Phản ứng của khán giả nữ với những hình ảnh này rất tích cực”.

Để có hình thể đẹp, các diễn viên phải nỗ lực trong thời gian dài từ luyện tập tới ăn uống.

Tomohisa Yamashita khi đóng phần Alice in Borderland 2 , vào vai Ginji Kyuma - “King of Clubs”, nhân vật có sở thích khoe thân. Trong phim, tài tử 38 tuổi nhiều lần xuất hiện gần như khỏa thân hoàn toàn, phô diễn vóc dáng săn chắc, cân đối cùng cơ bắp rắn rỏi.

Theo Yahoo Japan, việc ghi hình những cảnh táo bạo này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ê-kíp và đạo diễn phải chọn góc quay, căn ánh sáng, khung hình và tỷ lệ cơ thể chính xác để Yamashita không bị lộ vùng nhạy cảm dù quay chính diện.

Tomohisa Yamashita.

Để duy trì thân hình lý tưởng, Yamashita áp dụng chế độ luyện tập và ăn uống nghiêm ngặt. Anh đến phòng gym ba lần mỗi ngày, tập cùng huấn luyện viên cá nhân với các bài aerobic, gập bụng, nâng tạ, đạp xe và battle rope (dây thừng)... Bên cạnh đó, anh chỉ nạp 1.200 calo/ngày, tuân thủ thực đơn không muối, không thực phẩm chế biến sẵn, chủ yếu gồm salad, nước và protein.

Theo Elle Japan, cơ thể “tạc tượng” của Yamashita là kết quả của 12 năm kiên trì luyện tập và kỷ luật khắt khe, sau quãng thời gian từng bị chê ngoại hình kém hấp dẫn.

Thời gian qua, nhiều cảnh tắm trong phim cổ trang Trung Quốc cũng chinh phục được khán giả. Để quay cảnh tắm dưới suối hay tắm bồn trong Cẩm nguyệt như ca , Thừa Lỗi dành một khoảng thời gian để luyện tập chống đẩy, giúp anh có được cơ bắp đẹp lên hình.

Cảnh tắm bồn của Thừa Lỗi (trái) và Châu Dã trong Cẩm nguyệt như ca.

Ở một số phim, đội ngũ hậu cần dựng phông xanh quay cảnh tắm bồn của diễn viên. Thực chất, diễn viên chỉ ngồi trong bồn, quấn khăn tắm, phía trước đặt xô nước đầy. Diễn viên chỉ cần vẩy nước nhẹ lên cánh tay. Hiệu ứng hơi nước, ánh sáng và cảnh nền đều được xử lý bằng kỹ xảo hậu kỳ.