Sau những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng bộ phim Ám Hà Truyện cũng đã ra mắt khán giả. Tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt trong thời gian tới và cho đến thời điểm hiện tại, phản ứng ban đầu của khán giả là không hề tệ.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy khán giả đang dành những lời khen ngợi cho phần nhìn của tác phẩm này. Ám Hà Truyện thực sự đã mang tới một bữa tiệc thị giác thịnh soạn cho người xem khi quy tụ dàn diễn viên đẹp vô cùng, nổi bật hơn cả đương nhiên là Cung Tuấn và Bành Tiểu Nhiễm.

Ám Hà Truyện là dự án đại nam chủ do Cung Tuấn đóng chính, vì thế nên tạo hình của anh được chăm chút vô cùng kỹ lượng. Với sự đầu tư đó, Cung Tuấn bước lên màn ảnh với một visual cực kỳ ấn tượng, có thể nói là đẹp hơn tất cả các bộ phim cổ trang trước đó anh từng góp mặt, bao gồm cả chàng Đông Phương Nguyệt Sơ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên - dự án được đầu tư khủng nhưng lại chứng kiến thất bại đau đớn của anh và Dương Mịch hồi năm ngoái.

Còn với Bành Tiểu Nhiễm, cô vẫn xinh ngây ngất như thường lệ. Ở tác phẩm Ám Hà Truyện, mỹ nhân sinh năm 1990 mang tới vẻ đẹp bí ẩn, huyền ảo, có chút nguy hiểm nhưng không kém phần nữ tính. Trong mọi khung hình, nàng thơ Đông Cung đều đẹp đến nao lòng khiến người xem ngắm đến ngẩn ngơ.

Bên cạnh nhan sắc của dàn diễn viên, tạo hình hay bối cảnh, một điểm cộng nữa cho Ám Hà Truyện là kỹ xảo đẹp mắt. Các phân cảnh hành động trong phim được xây dựng hấp dẫn, ít bị lạm dụng slow-motion.

Nói thêm về nội dung của Ám Hà Truyện, đây là tác phẩm cùng vũ trụ với 2 bộ phim nổi tiếng là Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nam chính Tô Mộ Vũ (Cung Tuấn), người bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong tổ chức sát thủ số một thiên hạ thời bấy giờ là Ám Hà.

Tổ chức Ám Hà được thành lập bởi 3 gia tộc Tô - Mộ - Tạ. Biến cố ập đến khi đại gia trưởng Ám Hà trúng độc lạ, thế nên Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ Mặc (Bành Tiểu Nhiễm) cùng những người khác phải hộ tống đi chữa trị. Sự kiện này khiến cả 3 gia tộc đều dấy lên ý đồ tranh giành thanh kiếm Miên Long để chấp chưởng quyền lực.

Trong 5 tập đầu tiên, Ám Hà Truyện phát triển câu chuyện với nhịp độ nhanh và lôi cuốn. Nếu giữ được phong độ này, bộ phim hoàn toàn có thể sẽ đạt được thành công giữa bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc đang cực kỳ ảm đạm.

Khán giả nhận xét về Ám Hà Truyện: