Một trong những thông tin gây chấn động nhất làng giải trí Trung Quốc lúc này là việc Vu Chính thông báo sẽ tham gia dự án phim Kim Ngô Bất Cấm. Đây là thông tin được chính vị nhà sản xuất này thông báo trên trang cá nhân. Được biết, Vu Chính sẽ đóng vai cha của nữ phụ và là một vị tướng quân. Anh cũng hé lộ bản thân đang tập gym để phục vụ cho yêu cầu vai diễn.

Việc Vu Chính đóng phim tưởng như trò đùa nhưng lại là sự thật.

Trên mạng xã hội, khán giả đang cực kỳ ngỡ ngàng trước thông tin này. Bởi lẽ từ trước tới nay, mọi người đã quá quen với Vu Chính trong vai trò biên kịch kiêm nhà sản xuất, hoặc trong vai trò là sếp của dàn sao nổi tiếng như Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt... và tất nhiên chẳng ai nghĩ anh lại dấn thân sang diễn xuất.

Vu Chính được biết đến với vai trò biên kịch, nhà sản xuất và là vị sếp đứng sau những ngôi sao như Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt.

Đối với sự việc lần này, bên cạnh sự ngạc nhiên thì cư dân mạng cũng đang để lại những ý kiến trái chiều. Nhiều người mỉa mai Vu Chính, nói rằng với nhan sắc của vị nhà sản xuất này thì chỉ nên đóng thái giám hay gian thần mà thôi.

Phản ứng này là điều dễ hiểu khi mà từ xưa đến nay, Vu Chính với vô số phát ngôn gây tranh cãi vốn không được lòng công chúng. Tuy vậy, cũng có những người bày tỏ sự mong chờ và tin rằng với độ viral của Vu Chính, Kim Ngô Bất Cấm chắc chắn sẽ hot, kể cả khi hiện tại vẫn chưa rõ ai sẽ đảm nhận vai nam nữ chính.

Vu Chính nhận nhiều lời mỉa mai vì quyết định đóng phim. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự hào hứng và tin rằng sự hiện diện của Vu Chính sẽ giúp Kim Ngô Bất Cấm thu hút được sự chú ý lớn.

Bình luận của netizen về việc Vu Chính đóng Kim Ngô Bất Cấm:

- Này là ổng gánh phim luôn chứ cần gì lưu lượng của diễn viên, haha. - Ông đóng thái giám hợp hơn đó. - Tôi đã thực sự kỳ vọng ổng đóng nam chính. - Vote ông đóng phim cho sôi động thôi, chứ tôi có xem phim đâu mà lo. Nhân tố gây hài cũng như drama nhất trong các vị biên kịch và nhà sản xuất, cần trao giải cho Vu Chính giải như này. - Ông cố ơi, ông vẫn nên làm đạo diễn thì hơn đừng đi diễn nhìn tạo hình chắc fan cười khùng. - Này là đỉnh lưu mang vốn vào đoàn đúng không. - Kết phim: Nữ chính và nữ phụ die, nam chính về với Vu Chính. - Hóa ra ổng lập Hoan Ngu để push bản thân. - Vu Chính remake phim gì đó rồi vào vai Dung mama là hết sảy. Nguyện cày bất chấp cho ổng. - Nồ, ổng phải vào vai nịnh thần hay lươn lẹo thần thì hợp hơn tướng quân á. - Ông mà đóng chắc ngày đầu cháy nhiệt luôn, sập web thì lỗi là do ông. - Thấy ổng đóng vai công công chắc hợp hơn tướng quân.

Triệu Tình và Châu Kha Vũ được cho là sẽ đóng chính Kim Ngô Bất Cấm.

Nói thêm về Kim Ngô Bất Cấm, đây là dự án phim với kịch bản được cải biên từ tiểu thuyết Kim Ngô Bất Cấm, Trường Dạ Vị Minh của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ chính Thẩm Thanh Ngô, một cô gái phải chịu nhiều bi kịch nhưng không bao giờ đầu hàng số phận, vươn lên khỏi nghịch cảnh để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Hồi tháng 9, từng xuất hiện thông tin Triệu Tình và Châu Kha Vũ sẽ là những người được chọn cho vai chính.