Thời điểm hiện tại, Lý Thấm là cái tên đang được không ít khán giả quan tâm. Lý do là bởi cô đã có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc khi vào vai nữ tướng quân Phó Nhất Tiếu trong bộ phim ngôn tình cổ trang Nhất Tiếu Tùy Ca.

Không chỉ vậy, mới đây cô nàng còn gây ấn tượng bằng loạt ảnh cực kỳ xinh đẹp khi cùng các bạn diễn tham gia roadshow phim Nhất Tiếu Tùy Ca. Xuất hiện tại sự kiện, cô mặc một bộ trang phục được thiết kế giản dị, gần gũi nhưng không bị quá xuề xòa với điểm nhấn là chiếc áo len mỏng trắng cùng đôi khuyên tai sang trọng.

Lý Thấm xuất hiện tại roadshow phim Nhất Tiếu Tùy Ca cùng Trần Triết Viễn và các bạn diễn.

Cô toát lên vẻ xinh đẹp và khí chất như một đóa hoa hồng trắng giữa sa mạc.

Thiết kế này làm tôn thêm nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của Lý Thấm. Nếu phải làm một phép so sánh để nói về vẻ đẹp của Lý Thấm, thì có lẽ trông cô giống như một đóa hoa hồng trắng giữa sa mạc, dù trong hoàn cảnh nào cũng toát lên khí chất tao nhã, nhẹ nhàng, không nhiễm bụi trần. Nhìn ngắm mỹ nhân sinh năm 1990, hẳn bất cứ ai cũng phải công nhận rằng dù chưa phải một ngôi sao hạng A, nhưng Lý Thấm sở hữu sắc đẹp và thần thái độc nhất vô nhị chẳng hề trộn lẫn với bất cứ ai.

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho cô nàng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ngoài nhìn đẹp hơn trong phim. - Xinh quá Thấm ơi. - Lý Thấm càng đơn giản, càng tơi tả càng đẹp. - Chị đẹp thanh thuần, khí chất tao nhã. - Giản dị, đẹp sang. - Màu hồng cũng xinh, màu trắng thì trang nhã hơn.

Nói thêm về Nhất Tiếu Tùy Ca, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình giữa những tranh đấu quyền lực khốc liệt của đại hoàng tử nước Túc Sa là Phượng Tùy Ca và nữ chiến sĩ nước Cẩm Tú là Phó Nhất Tiếu.

Nhất Tiếu Tùy Ca do Trần Triết Viễn và Lý Thấm đóng chính được khán giả đánh giá cao.

Lần đầu 2 người gặp gỡ là trên chiến trường, nơi Phó Nhất Tiếu suýt giết chết Phượng Tùy Ca bằng một mũi tên. Sau đó, Phó Nhất Tiếu lại rơi vào tay Phượng Tùy Ca, nếm chịu rất nhiều đắng cay. Hai người ban đầu ở thế như nước với lửa, nhưng rồi lại phải hợp tác cùng nhau, bất đắc dĩ trở thành đồng minh chung chiến tuyến.

Từ kẻ thù thành đồng minh rồi yêu nhau, Nhất Tiếu Tùy Ca đã khắc họa hành trình này một cách đầy cảm xúc. Dù phim không đạt được tiếng vang lớn như mong đợi, thế nhưng bất cứ ai xem Nhất Tiếu Tùy Ca đều có chung nhận định rằng tác phẩm này xứng đáng nổi tiếng hơn.

Ngắm thêm loạt ảnh đẹp của Lý Thấm tại sự kiện:

Lý Thấm sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ dễ chịu và không trộn lẫn với bất cứ ai.