Nhất Tiếu Tùy Ca là bộ phim cổ trang quyền mưu, tình cảm và chiến tranh đầy kịch tính, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Mở đầu câu chuyện là trận chiến Bình Lăng định mệnh. Khi Cẩm Tú Quốc đứng trước nguy cơ thất bại, nữ xạ thủ hồng y Phù Nhất Tiếu (Lý Thấm) đã bắn một mũi tên "kinh thiên động địa", trúng vào Phượng Tùy Ca (Trần Triết Viễn), đại hoàng tử của Túc Sa, thành công đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phù Nhất Tiếu rơi xuống vực và bị mất trí nhớ. Trong một sự tình cờ, hai nhân vật đối đầu này lại tái ngộ tại Chính Niệm Sơn Trang.

Phượng Tùy Ca nhận ra sự bất thường khi Phù Nhất Tiếu mất trí nhớ và quyết định giữ cô bên mình. Ban đầu là lợi dụng để lật tẩy kẻ đứng sau âm mưu giữa hai quốc gia, nhưng qua quá trình cùng nhau vạch trần bí mật, họ dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này đưa họ vào một hành trình trưởng thành đầy cảm hứng, chứa đựng cả ngọt ngào và đau thương.

Bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca nhanh chóng gây được tiếng vang lớn ngay từ khi phát sóng nhờ vào sự đối đầu gay gắt giữa hai nhân vật chính. Khán giả đã phải "thót tim" ngay từ những tập đầu với những tình tiết hành động bạo liệt và táo bạo. Đỉnh điểm là cảnh Phượng Tùy Ca trói Phù Nhất Tiếu và ra tay đánh gần 50 roi. Không chịu khuất phục, nữ chính đáp trả quyết liệt bằng một cú cắn mạnh vào cổ nam chính, tạo nên cảnh tượng đẫm máu và chân thực đến kinh ngạc.

Mối quan hệ của họ là một chuỗi ngày liên tục làm tổn thương nhau bằng những màn đánh đấm và phản đòn, vừa tàn nhẫn vừa tràn đầy căng thẳng tột độ. Khán giả không khỏi thốt lên "xem mà tim đập thình thịch" trước sự kịch tính này. Ngay cả khi tạm thời hợp tác, sự bạo liệt vẫn không hề giảm bớt. Cả hai vẫn thường xuyên kề vật sắc vào cổ nhau, liên tục đe dọa, tạo nên một mối quan hệ "qua lại" đầy thô bạo và nguy hiểm. Chính sự đối chọi khốc liệt và ám ảnh này là yếu tố then chốt thu hút khán giả theo dõi Nhất Tiếu Tùy Ca.

Nhất Tiếu Tùy Ca được bảo chứng chất lượng bởi đội ngũ sản xuất danh tiếng khi được đạo diễn bởi Chu Nhuệ Bân - người đứng sau thành công của loạt bom tấn cổ trang và hiện đại như: Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Ca Hành, Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân, Ninh An Như Mộng. Cùng với đội ngũ biên kịch tài năng gồm Thanh Mai, Vũ Thông, Vương Hiểu Đan, sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một kịch bản sâu sắc và phong phú, đưa Nhất Tiếu Tùy Ca trở thành một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang.

Trần Triết Viễn đã có một sự lột xác ngoạn mục trong vai Phượng Tùy Ca, đại hoàng tử của Túc Sa phim Nhất Tiếu Tùy Ca. Khác hẳn với hình tượng thiếu niên trong sáng và ấm áp từng được yêu thích qua các bộ phim lãng mạn như Vụng Trộm Không Thể Giấu hay Bạn Trai Phản Diện Của Tôi, vai diễn lần này đòi hỏi anh phải thể hiện một nhân vật vừa chính vừa tà, đầy mưu mô và cảm xúc phức tạp. Đây là một bước tiến lớn, thể hiện khả năng diễn xuất đa chiều của anh.

Lý Thấm hóa thân thành Phù Nhất Tiếu, nữ xạ thủ số một của Cẩm Tú Quốc, người bị mất trí nhớ sau trận Bình Lăng. Với khí chất thanh lãnh và nội lực mạnh mẽ, Lý Thấm đã khắc họa hoàn hảo hình tượng nữ tướng này. Cô không chỉ bùng nổ trong diễn xuất nội tâm trong Nhất Tiếu Tùy Ca mà còn tỏa sáng trong các cảnh hành động, thể hiện trọn vẹn sự dũng cảm, quyết đoán nhưng vẫn có nét dịu dàng cần thiết.

Nhất Tiếu Tùy Ca giới thiệu một mô-típ cặp đôi cổ trang tiềm năng mới, phù hợp với xu hướng "song mạnh" đang được khán giả yêu thích. Bộ phim đã phá vỡ lối kể chuyện truyền thống "anh hùng cứu mỹ nhân", thay vào đó là hình ảnh hai nhân vật chính đều mạnh và ngang tài ngang sức. Từ sự đối đầu và đồng hành, họ dần nảy sinh tình yêu sâu đậm. Mối quan hệ này có sự chuyển biến ngọt ngào xen lẫn đau thương, tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng khiến khán giả không khỏi xao xuyến.

Mối quan hệ "ăn miếng trả miếng" này đạt đến cực điểm, tạo nên sự kịch tính nghẹt thở khi không ai chịu nhún nhường. Chính những cảnh "xâu xé lẫn nhau" này đã trở thành điểm sáng độc đáo, khiến khán giả hào hứng và nhận xét phong cách báo thù "ngươi làm ta đau một, ta phải trả lại một" khiến họ cảm thấy thú vị với Nhất Tiếu Tùy Ca hơn những phim ngọt ngào khác.