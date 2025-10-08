Sau nhiều năm “mất tích” khỏi những dự án trên màn ảnh rộng, Duy Khánh bất ngờ tái xuất với bộ phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao, đứng cạnh cái tên Lee Kwang Soo - điều vốn tưởng chừng khó xảy ra. Những ngày này, cùng hành trình quảng bá phim, cá nhân Duy Khánh và vai diễn cũng như hành trình làm nghề của anh được chú ý hơn bao giờ hết.

Duy Khánh trở lại với màn ảnh rộng

Tái xuất với dạng vai quen thuộc vì Lee Kwang Soo

Lý do Duy Khánh quyết định trở lại màn ảnh rộng nằm gọn trong một câu ngắn gọn: “Vì tôi biết tin mình được đóng phim với Lee Kwang Soo. Hết, không có một lý do nào khác cả.” Anh tiết lộ rằng trong suốt 3 - 4 năm qua, anh từ chối rất nhiều vai diễn tương tự để tránh lặp lại bản thân: “Tôi cũng làm lại hình ảnh và không muốn lặp lại bản thân mình quá nhiều trên màn ảnh rộng.” Nhưng khi lời mời từ dự án cùng Lee Kwang Soo đến, anh cho phép đó là một “ngoại lệ”, dù bản chất vai diễn có phần trùng lặp với những gì anh từng trải qua.

Duy Khánh trong Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Dù vai diễn không lớn, Duy Khánh không xem trọng số lượng mà là giá trị mà dự án mang lại: mối quan hệ và trải nghiệm quốc tế. Điều khiến khán giả chú ý là cách anh và Lee Kwang Soo tiến đến sự gắn kết: “Sự gắn kết của tôi với anh Kwang Soo xuất phát từ những câu chào hỏi đầu tiên … ngoài nói chuyện trên phim trường ra thì về nhà chúng tôi cũng có nhắn tin qua lại.” Cách giao tiếp giữa họ cũng đơn giản: “Tôi nói tiếng Anh. Anh Kwang Soo không hiểu quá nhiều tiếng Anh nhưng cũng biết những từ cơ bản. Trên set quay cũng có thông dịch viên, khi về nhà nhắn tin trên ứng dụng cũng có chế độ tự động dịch…”.

Duy Khánh và Lee Kwang Soo cực kỳ thân thiết

Sự gắn kết đặc biệt giữa hai người đã tạo nên một tình bạn quá đẹp, nơi mà dù làm việc với nhiều diễn viên Việt nhưng Lee Kwang Soo lại gọi Duy Khánh là “điều đặc biệt nhất khi trải nghiệm làm việc tại Việt Nam." Trước tình cảm này của đàn anh, Duy Khánh thổ lộ: “Tôi rất vui vì điều đó. Anh Kwang Soo chưa biết về tôi nhưng lại rất dễ mở lòng. Sự chân thành của anh Kwang Soo khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái và không hề có khoảng cách nào."

Đổi đời nhờ Cô Giáo Khánh và quyết tâm từ bỏ dạng vai giả gái

Bên cạnh phim ảnh, Duy Khánh từng là cái tên cực kỳ quen thuộc với khán giả yêu thích hài web drama và sitcom trên mạng xã hội. Giai đoạn 2014 - 2020, anh gần như phủ sóng YouTube với những sản phẩm tự sản xuất, tự diễn và tự biên kịch. Nhân vật Cô giáo Khánh - vai diễn giả gái kinh điển của anh trở thành hiện tượng lan truyền, giúp anh sở hữu lượng fan hùng hậu, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhưng sau khi bước qua thời kỳ đỉnh cao ấy, Duy Khánh chọn cách rẽ hướng, rời xa hình ảnh đã làm nên thương hiệu suốt một thập kỷ.

Cô Giáo Khánh duyên dáng một thời

Khi được hỏi có tiếc nuối vì đã không tiếp tục phát triển mảng sitcom, nơi từng là “mỏ vàng” giúp anh nổi tiếng, Duy Khánh khẳng định: “Không. Tôi không tiếc gì hết. Tôi rất vui vì sitcom của mình được khán giả đón nhận. Như tôi có chia sẻ, tôi tạm dừng một thời gian vì tôi không giả gái nữa. Tôi phải định dạng lại hình ảnh thương hiệu của mình, vì tôi đã giả gái 10 năm qua rồi. Sau đó tôi chọn cách dừng lại 3 năm để làm mới mình.” Anh nhấn mạnh đây là giai đoạn “làm lại hình ảnh”, không phải rút lui. “Tôi mong khán giả đừng chờ đợi vào những vai giả gái của tôi nữa. Thời điểm đó, tôi cần phát triển để mọi người biết đến nhiều hơn. Trước đó, mọi người biết đến tôi qua vai cô giáo Khánh nên trong suốt 10 năm, tôi cố gắng duy trì điều đó. Nhưng suy cho cùng, đó cũng không phải hình tượng mà tôi thích nhất và mong muốn hướng đến.”

Câu nói “Tôi ráng giả gái đúng 10 năm rồi dừng” cho thấy Duy Khánh không hành động cảm tính, mà là sự chuẩn bị có chủ đích. Anh kể, ngay từ những năm đầu, bản thân đã nhìn thấy giới hạn của dạng vai này: “Tôi làm khoảng vài năm và thấy bản thân mình bị hạn chế trong rất nhiều cơ hội vì việc giả gái đó. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đơn giản là vì khán giả yêu thích mình trong hình ảnh đó nên cố gắng duy trì, phát triển và có được một lượng khán giả. Sau đó, tôi và quản lý có ngồi lại và thống nhất với nhau sẽ dừng dạng vai này khi tròn 10 năm.”

Duy Khánh từng cực nổi với các vai giả gái

Sự thay đổi nào cũng có rủi ro, và Duy Khánh ý thức rõ điều đó: “Chắc chắn là tôi sẽ mất đi một lượng khán giả, nhưng mình phải chấp nhận. Bất cứ sự thay đổi nào cũng không thể được tất cả mọi người đón nhận.” Anh thừa nhận bản thân từng băn khoăn vì sợ mất khán giả quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn chọn lối đi riêng, không phải vì mệt mỏi, mà vì muốn khán giả thấy một Duy Khánh khác, trưởng thành hơn.

2 năm rực rỡ, tái xuất đầy ngoạn mục

Giai đoạn 2024 - 2025 đánh dấu cú hồi sinh đầy ấn tượng của Duy Khánh trong làng giải trí Việt. Anh trở lại dày đặc trong hai chương trình đình đám là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Gia Đình Haha, nhanh chóng lấy lại thiện cảm của khán giả. Nếu ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Duy Khánh gây chú ý nhờ sự bền bỉ và tinh thần chơi hết mình, thì đến Gia Đình Haha, anh thực sự bùng nổ. Sự hài hước duyên dáng, phản xạ nhanh nhạy cùng nét “tưng tửng” đặc trưng khiến anh liên tục viral, nói câu nào cũng trở thành trend hot trên mạng xã hội.

Chia sẻ về việc được yêu mến trở lại, Duy Khánh tâm sự: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi nhận được nhiều tình thương của mọi người, quá nhiều so với tôi tưởng tượng. Khán giả không chỉ thương mình mà còn hiểu mình.”

Gia Đình Haha

Song song với truyền hình, Duy Khánh còn có một bước tiến lớn khi góp mặt trong Tay Anh Giữ Một Vì Sao - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế với ekip Hàn Quốc. Anh xác nhận đây là phim “có quy mô quốc tế, ekip cũng đều là người ngoại quốc”. Theo Duy Khánh, ekip Việt đã có nhiều tiến bộ trong cách làm việc, còn phía Hàn mang đến sự chuyên nghiệp và kỹ thuật cao hơn, giúp anh “vui vì được tiếp nhận nguồn năng lượng mới”.

Dù chỉ đảm nhận vai nhỏ, anh vẫn hết lòng, thậm chí còn tự sản xuất các chương trình riêng, mời Lee Kwang Soo và đạo diễn tham gia để quảng bá phim: "Tôi cũng có ngỏ lời mời anh Kwang Soo và bác đạo diễn tham gia show cá nhân của tôi, mọi người cũng rất sẵn sàng để tham gia. Đối với tôi, đó là một kỉ niệm rất đẹp cùng với mọi người."

Liên tục thử sức với nhiều vai trò ở 2 chương trình hot, sau đó là tái xuất với phim ảnh, Duy Khánh khiến nhiều người tò mò, rằng định hướng tương lai của anh là gì và liệu anh muốn khán giả gọi anh với danh xưng nào. Trước chủ đề này, nam diễn viên cho biết mình chọn cách sống nhẹ nhàng: “Từ lúc sang tuổi 30 là tôi không nghĩ gì, sống rất chill. Việc của tôi bây giờ là làm việc chăm chỉ, sống tử tế và lương thiện.” Anh không muốn bị đóng khung trong bất kỳ hình ảnh nào mà để khán giả tự cảm nhận giá trị thật của mình. Anh chỉ mong trong ba năm tới, hình ảnh của mình “được thương gấp 3.000 lần”.

Với tinh thần lạc quan, sự chăm chỉ và những bước đi vững chắc, Duy Khánh cho thấy mình không trở lại chỉ để “gây chú ý”, mà để khẳng định một hành trình trưởng thành, rực rỡ, bản lĩnh và đầy cảm hứng.