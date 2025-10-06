Cục Vàng Của Ngoại đang là một trong những dự án điện ảnh Việt được mong chờ nhất cuối năm 2025. Không chỉ vì đây là màn tái xuất của đạo diễn Khương Ngọc - người từng gây bất ngờ với Chị Dâu năm ngoái mà còn bởi sự kết hợp hiếm có giữa ekip Việt với một đội ngũ chuyên gia nước ngoài.

Theo chia sẻ của đạo diễn, Cục Vàng Của Ngoại là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tình cảm gia đình, được kể lại qua nhiều giai đoạn khác nhau của thời gian. Phim xoay quanh hình ảnh một người bà hết lòng vì cháu, một mái nhà nhỏ chứa đầy yêu thương xen lẫn những mâu thuẫn khó nói. Ẩn sau sự dí dỏm và những tình huống rất đời thường, là thông điệp thấm về sự hi sinh, cách mỗi thế hệ yêu thương và thấu hiểu nhau.

Điều khiến khán giả choáng nhất chính là phần hình ảnh và màu phim. Để tái hiện trọn vẹn cảm xúc thay đổi qua từng giai đoạn, ekip đã mời chuyên gia chỉnh màu người Thái Lan Chaitawat Thrisansri, người từng tham gia hơn 100 dự án điện ảnh, trong đó có cả bom tấn Âu Mỹ cực nổi Call Me By Your Name và bộ phim Thái Lan giàu cảm xúc Gia Tài Của Ngoại. Sự tham gia của cái tên này khiến cư dân mạng gọi vui Cục Vàng Của Ngoại là bộ phim vừa Việt vừa Thái lại vừa Âu. Được biets, bối cảnh được quay xen lẫn ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, ánh sáng vàng pha xanh gợi nhớ đến phim Thái, còn góc máy lại có độ trau chuốt, tinh tế kiểu phim phương Tây.

Không chỉ đầu tư về hậu kỳ, Cục Vàng Của Ngoại còn khiến khán giả tò mò bởi dàn cast hai thế hệ: vừa có những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Việt, vừa có lứa trẻ đang lên được đánh giá cao về diễn xuất. Việt Hương - Hồng Đào - Lê Khánh tiếp tục đồng hành cùng Khương Ngọc sau thành công của Chị Dâu, ba nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả nghe tên đã muốn ra rạp. Băng Di tái xuất màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng và Lâm Thanh Mỹ thì lần hiếm hoi đóng một bộ phim không phải kinh dị sau hành trình dài trưởng thành cũng bộ phim mang màu sắc u ám, rùng rợn. Một bên là dàn diễn viên từng làm nên thành công của Chị Dâu, bên kia là những gương mặt mới đầy triển vọng, hứa hẹn mang đến cảm xúc chân thực và tươi mới hơn.

Dàn diễn viên 2 thế hệ đáng mong chờ ở Cục Vàng Của Ngoại

Sau cú bứt phá với Chị Dâu, Khương Ngọc dường như đã tìm thấy thế mạnh riêng trong dòng phim tâm lý gia đình, thứ mà anh kể bằng góc nhìn vừa hóm hỉnh vừa nhân dâu. Trên mạng xã hội, không ít khán giả tỏ ra háo hức, khen từ trailer tới poster phim, mong chờ ngày phim ra rạp để được thưởng thức một tác phẩm đầy cảm xúc về tình cảm gia đình.