Sau 10 tập đầu tiên, Cách Em 1 Milimet đang chiếm sóng mạnh mẽ trên truyền hình nhờ câu chuyện đầy cảm xúc về nhóm bạn nhỏ ở Làng Mây. Bộ phim gợi nhớ thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với những cái tên quen thuộc như Tú, Bách, Thư “ống bơ”, Biên, Đức, Quyên, Chiến “đo”, Viễn hay Ngân. Mỗi nhân vật là một sắc màu riêng, nhưng khi hòa lại, họ tạo nên một thế giới tuổi thơ trong sáng và ấm áp, nơi tình bạn là thứ bền bỉ nhất, vượt qua cả thời gian.

Ngay từ khi lên sóng, dàn cast nhí của Cách Em 1 Milimet đã nhận về “cơn mưa lời khen” nhờ diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và cực kỳ hợp vai. Chính vì quá xuất sắc nên khi có thông tin phim sắp bước sang giai đoạn trưởng thành, khán giả từng tranh cãi dữ dội, phản đối việc thay đổi diễn viên. Tuy nhiên, càng xem, càng nhiều người phải thừa nhận biên kịch Cách Em 1 Milimet đã xử lý quá khéo léo: các nhân vật cần trưởng thành, cần một dàn cast mới để tiếp nối câu chuyện một cách hợp lý. Và khi hình ảnh dàn diễn viên trưởng thành được công bố, khán giả lập tức “quay xe” ủng hộ nhiệt liệt vì độ giống nhau khó tin giữa hai phiên bản, như thể chính những diễn viên nhí năm nào thật sự lớn lên trước mắt người xem.

Ở phần mới của Cách Em 1 Milimet, Tú - cô thủ lĩnh mạnh mẽ của “đại bản doanh” năm nào nay do Quỳnh Châu đảm nhận. Từ một cô bé hiếu động luôn đòi công bằng, Tú trưởng thành thành nữ giám đốc vận hành bản lĩnh, gánh trên vai công ty do anh trai (Viễn) và nhóm bạn sáng lập. Khi cả nhóm trở về Làng Mây, bí mật năm xưa bị khơi lại, đánh thức ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Quỳnh Châu còn khiến khán giả tò mò khi chia sẻ hình ảnh hậu trường tập võ, chi tiết hợp lý vì từ nhỏ Tú đã là “đại ca” của nhóm.

Thục Phương - Quỳnh Châu là một màn chuyển giao vai diễn mượt mà đến khó tin trong Cách Em 1 Milimet, từ ánh mắt, nụ cười đến thần thái đều có nét tương đồng



Nếu Tú là linh hồn của nhóm, thì Bách lại là người bạn đồng hành thông minh, chững chạc. Vai Bách “bé” do Gia Long thể hiện, còn phiên bản trưởng thành được trao cho Huỳnh Anh, gương mặt vốn nổi tiếng với vẻ điển trai lãng tử. Trong tạo hình mới, Huỳnh Anh vừa giữ được nét hiền lành của cậu Bách ngày nào, vừa thêm chiều sâu của một người đàn ông từng trải, chuẩn “bách hóa cảm xúc” như tên nhân vật.

Đức, cậu nhóc tinh nghịch, vui tính được yêu mến nhất nhóm trong Cách Em 1 Milimet, sẽ do Trọng Lân đảm nhận khi trưởng thành. Khán giả khen ngợi anh và bé Minh Xíu giống nhau đến “hai giọt nước”, từ dáng đi, ánh mắt đến biểu cảm đều tự nhiên, trùng khớp đáng kinh ngạc.

Đức là trường hợp khiến khán giả bất ngờ nhất trong Cách Em 1 Milimet

Còn Ngân, cô gái hiền dịu, khéo léo và có mối tình học trò trong veo với Viễn, nay do Minh Huyền (Huyền Lizzie) thủ vai. Từ nét mặt đến phong thái của Huyền Lizzie đều khiến người xem gật gù vì quá hợp. Cặp Quỳnh Trang - Huyền Lizzie đúng chất bản sao, giống nhau đến mức nhiều khán giả nói vui rằng đây là nhân vật chọn người chứ không phải diễn viên chọn vai.

Quỳnh Trang - Huyền Lizzie đều có gương mặt thanh tú, nét đẹp nhẹ nhàng nhưng rất sang chảnh

Ở tuyến nam trong Cách Em 1 Milimet, Viễn (bé) do Sơn Tùng đóng được kế thừa bởi Hà Việt Dũng ở giai đoạn trưởng thành. Cả hai đều mang nét điềm đạm, có chút bí ẩn và ánh mắt ấm áp của một người từng trải. Tuy nhiên, so với những gương mặt còn lại thì Hà Việt Dũng có phần gây tranh cãi hơn khi nhiều người cho rằng Hà Việt Dũng hơi chững chạc so với Huyền Lizzie (hai người đóng vai cùng tuổi). Tình cảm giữa Viễn và Ngân từng là điểm nhấn ngọt ngào của phần đầu, nên khán giả giờ đây đang đẩy thuyền mạnh tay, chờ xem liệu họ có viết tiếp chuyện tình dang dở.

Các nhân vật phụ khác như Chiến "đo", Biên, Thư "ống bơ" của Cách Em 1 Milimet cũng có phiên bản trưởng thành trùng khớp, đủ để khán giả nhìn vào hình ảnh thôi đã có thể tin vào câu chuyện của nhân vật, rằng những đứa trẻ làng Mây năm nào nay đã thực sự trưởng thành.

Gia Bảo vai Chiến "đo" (bé) - Mạnh Dũng vai Chiến "đo" (lớn)

Đức Phong vai Biên (bé) - Hoàng Long vai Biên (lớn)