Điện ảnh Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những nữ chính xinh đẹp, vừa có nhan sắc vừa có diễn xuất đủ sức "cân" cả câu chuyện. Từ thế hệ "tường thành nhan sắc" đến những gương mặt trẻ nổi bật, mỗi cái tên đều khiến khán giả chỉ cần nhìn thôi đã muốn "cày" hết cả bộ phim. Dưới đây là 7 nữ diễn viên Hàn đẹp long lanh, vô thực khiến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nhiều lần bùng nổ.

1. Kim Ji Won

Sinh năm 1992, Kim Ji Won được mệnh danh là một trong những "bảo chứng visual" trên màn ảnh. Sở hữu làn da trắng ngần, nụ cười trong trẻo cùng ánh mắt tràn đầy sức hút, cô dễ dàng khiến người xem say mê dù trong bất kỳ tạo hình nào.

Từ hình ảnh Yeom Mi Jeong – một cô gái có nhiều trăn trở, nặng nề tâm sự trong Nhật ký tự do của tôi, cho đến tiểu thư tài phiệt Hong Hae In trong Nữ hoàng nước mắt với vẻ sang chảnh, kiêu kỳ, Kim Ji Won đều tạo nên dấu ấn mạnh mẽ. Nhan sắc vừa ngọt ngào vừa quyền lực của cô chính là lý do khán giả không thể rời mắt.

2. Suzy

Nhắc đến Suzy, công chúng nghĩ ngay tới hình tượng nữ thần tượng có vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên đúng chuẩn gu khán giả Hàn. Bước chân sang con đường diễn xuất, Suzy ngày càng chứng minh thực lực qua loạt tác phẩm đình đám như Yêu không kiểm soát, Lãng khách, Doona! hay Anna.

Dù hóa thân thành ca sĩ, nữ sinh hay vai diễn nhiều nội tâm phức tạp, Suzy vẫn khiến khán giả "ngắm mãi không chán". Mỗi lần xuất hiện, cô như thổi một làn gió mát cho bộ phim.

3. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là gương mặt đã gắn liền với tuổi thơ và ký ức điện ảnh của nhiều thế hệ khán giả châu Á. Với những bộ phim kinh điển như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời, cô không chỉ khiến màn ảnh bùng nổ rating mà còn định hình xu hướng thời trang phim Hàn qua từng vai diễn.

Đặc biệt, với Vinh quang trong thù hận, Song Hye Kyo tiếp tục chứng minh sức hút "không tuổi" khi vừa đẹp, vừa diễn xuất ấn tượng, khẳng định vị thế "nữ hoàng rating" không thể lung lay.

4. Seo Ye Ji

Dù đã tham gia nhiều dự án, phải đến Điên thì có sao, Seo Ye Ji mới thật sự bùng nổ thành hiện tượng quốc tế. Nhan sắc sắc sảo, thần thái như công chúa cổ tích cùng những bộ trang phục lộng lẫy của cô trong phim đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh Hàn.

Đến giờ, khi nhắc tới vẻ đẹp kiêu kỳ của Seo Ye Ji trong Điên thì có sao, khán giả vẫn không khỏi trầm trồ và xem đó như một biểu tượng khó quên.

5. Son Ye Jin

Nếu như thời trẻ Son Ye Jin gây thương nhớ với nét đẹp mong manh, trong sáng qua Hương mùa hè, thì khi bước sang độ tuổi U40, cô lại khiến khán giả xiêu lòng bởi sự mặn mà, sang trọng. Những bộ phim đình đám như Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và Hạ cánh nơi anh đã chứng minh sức hút vượt thời gian của nữ diễn viên.

Son Ye Jin chính là minh chứng cho hình ảnh một nữ chính có thể vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, khiến bao khán giả "cày phim" chỉ để ngắm nhan sắc của cô.

6. Go Youn Jung

Thuộc thế hệ diễn viên trẻ, Go Youn Jung nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ gương mặt tỷ lệ vàng cùng thần thái cuốn hút. Nhiều khán giả còn nhận xét, chỉ cần cô xuất hiện là đã đủ để "lu mờ" cả bạn diễn.

Trong phim Hoàn hồn và Chuyện đời bác sĩ nội trú, Go Youn Jung khiến người xem không chỉ dõi theo cốt truyện mà còn bị thôi miên bởi vẻ đẹp siêu thực, vừa hiện đại vừa bí ẩn.

7. Chae Soo Bin

Chae Soo Bin bỗng chốc viral khắp mạng xã hội với vai nữ chính trong Khi điện thoại đổ chuông. Hóa thân thành người vợ của tổng tài, nữ diễn viên mang đến hình ảnh một cô gái đẹp dịu dàng, ngọt ngào nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác.

Nhan sắc mong manh cùng diễn xuất tinh tế của Chae Soo Bin đã khiến người xem không chỉ đồng cảm với nhân vật mà còn thêm phần rung động trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, khó nắm bắt của cô.

Kết

Từ Song Hye Kyo, Son Ye Jin – những "tượng đài nhan sắc" đã làm nên huyền thoại trên màn ảnh Hàn, cho đến những gương mặt mới như Go Youn Jung hay Chae Soo Bin, tất cả đều chứng minh một điều: chỉ cần nhìn nhan sắc của các nữ chính này thôi, khán giả cũng đủ động lực để "cày phim" đến tận tập cuối.

Ảnh và gif: Sưu tầm