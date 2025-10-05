Bảng xếp hạng 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler công bố mỗi năm luôn là cuộc đua nhan sắc được quan tâm nhất hành tinh. Không chỉ vinh danh vẻ đẹp ngoại hình, danh sách này còn tôn vinh khí chất và sức ảnh hưởng văn hoá. Nhiều nữ diễn viên phim Hàn Quốc đã khẳng định vị thế của mình trên bảng xếp hạng này, vừa đại diện cho nhan sắc châu Á vừa cho thấy đẳng cấp quốc tế.

1. Nana

Không chỉ là gương mặt đại diện cho nhan sắc Hàn Quốc, Nana còn là biểu tượng toàn cầu khi 9 lần liên tiếp lọt vào top 100, với vị trí cao nhất là top 3 thế giới. Từng là thành viên nhóm After School, Nana rẽ hướng diễn xuất và nhanh chóng chứng minh thực lực qua The Good Wife, Kill It hay Mask Girl. Vẻ đẹp của Nana là sự pha trộn hoàn hảo giữa quyến rũ và mạnh mẽ, đôi mắt sâu, gò má cao, khuôn môi tinh tế cực kỳ hợp với tiêu chuẩn nhan sắc quốc tế. Trên màn ảnh, cô luôn toả sáng dù trong hình tượng quý cô lạnh lùng hay người phụ nữ tổn thương. Đến nay, dù có bao thế hệ diễn viên trẻ xuất hiện, Nana vẫn được mệnh danh là “mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới”, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì sự tự tin và khí chất riêng không thể trộn lẫn.

2. Suzy

Lọt top TC Candler nhiều năm liền nhưng ở thứ hạng thấp hơn Nana, Suzy là gương mặt tiêu biểu của vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Cô sở hữu đường nét mềm mại, đôi mắt biết nói và nụ cười khiến người ta nhớ mãi. Suzy từng là idol của nhóm Miss A, nhưng giờ đây cô được biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên trong Start-Up, Anna, Doona! và mới nhất là Genie, Make A Wish. Trên phim, Suzy có thể hoá thân thành cô gái yếu mềm, ngây thơ hoặc lạnh lùng, bí ẩn. Dù đôi lúc diễn xuất còn gây tranh cãi, nhưng vẻ đẹp điện ảnh của cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

3. Go Ara

Sinh năm 1990, Go Ara được phát hiện từ khi còn là thiếu nữ và sớm trở thành “con cưng” của các đạo diễn nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu tự nhiên hiếm có. Cô nổi tiếng qua Reply 1994, Hwarang, Black và gần đây là Do Do Sol Sol La La Sol. Go Ara không chỉ đẹp kiểu cổ điển mà còn có nét tinh nghịch, tự nhiên. Trên màn ảnh, mỗi khi cô khóc hay cười, cảm xúc như lan toả qua ánh nhìn. Đó là vẻ đẹp không cần phấn son mà vẫn khiến người ta nhớ mãi.

4. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là cái tên chưa bao giờ vắng bóng trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Từ Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho đến The Glory, Dark Nuns,... cô vẫn luôn khiến người xem kinh ngạc vì vẻ đẹp không tuổi. Song Hye Kyo sở hữu khuôn mặt mềm mại, làn da mịn như sứ và ánh mắt chứa đựng cả câu chuyện. Vẻ đẹp ấy không ồn ào mà sâu lắng, trưởng thành. Cô cũng là minh chứng sống cho việc nhan sắc và tài năng có thể cùng phát triển mà không bị thời gian bào mòn.

5. Kim Tae Hee

Nhắc đến Kim Tae Hee, người Hàn sẽ nói ngay: “Đẹp như Kim Tae Hee”. Cô là hình mẫu nhan sắc chuẩn mực: thông minh, giàu có, dịu dàng và đẳng cấp. Ngôi sao của Chuyện Tình Harvard, Yong Pal và Hi Bye, Mama! từng nhiều lần lọt top TC Candler và cũng luôn nằm trong nhóm 10 gương mặt đẹp nhất ở các BXH nhan sắc Hàn Quốc. Không cần ăn vận cầu kỳ, Kim Tae Hee vẫn tỏa sáng nhờ nét đẹp sang trọng và đôi mắt hiền. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ đầu, mà là thứ khiến ai cũng phải thừa nhận: đây là nhan sắc “chuẩn Hàn” không bao giờ lỗi thời.

6. Kim So Eun

Từng ghi dấu ấn với vai Ga Eul trong Boys Over Flowers, Kim So Eun được xem là một trong những nữ diễn viên có nét đẹp thuần Á nhất showbiz Hàn. Vẻ dịu dàng, đôi mắt tròn và nụ cười nhẹ khiến cô luôn toả sáng trong các vai hiền lành, ấm áp. Kim So Eun không chạy theo xu hướng mà trung thành với hình ảnh nữ tính, tinh tế. Nhan sắc của cô không bùng nổ, nhưng càng nhìn càng mê, kiểu đẹp khiến khán giả dễ cảm, dễ thương và dễ yêu. Đáng tiếc khi cô khá ít đóng phim, sự nghiệp nhạt nhòa nên nhan sắc cũng chẳng có cơ hội tỏa sáng.

7. Lee Sung Kyung

Từ người mẫu chuyển sang diễn viên, Lee Sung Kyung nhanh chóng gây chú ý nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và thần thái sang chảnh như bước ra từ tạp chí. Cô được yêu thích qua Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Dr. Romantic 2 và Call It Love. Trên phim, Lee Sung Kyung là minh chứng cho việc vẻ đẹp có thể kết hợp cùng chiều sâu cảm xúc. Cô có khả năng thay đổi hình ảnh linh hoạt, vừa dễ thương, vừa quyến rũ, đôi khi lại mạnh mẽ đến bất ngờ.

8. Jo Bo Ah

Jo Bo Ah gây ấn tượng bởi nét đẹp hiện đại, sống động và đôi môi quyến rũ. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Tale of the Nine-Tailed, Military Prosecutor Doberman và Destined With You. Không chỉ đẹp kiểu điện ảnh, Jo Bo Ah còn sở hữu phong thái tự tin, cá tính rõ rệt. Mỗi vai diễn của cô đều có màu sắc riêng dù biểu cảm, đài từ đôi khi còn gây nhiều tranh cãi.

9. Im Soo Jung

Từ lâu, Im Soo Jung đã được mệnh danh là “nàng thơ điện ảnh Hàn”. Vẻ đẹp mong manh, đôi mắt u buồn và làn da trắng mịn khiến cô luôn nổi bật giữa dàn diễn viên thế hệ mới. Từ I’m a Cyborg, But That’s OK đến Search: WWW, Im Soo Jung vẫn giữ nguyên nét cuốn hút nhẹ nhàng, sâu lắng. Trên màn ảnh, cô không cần nhiều lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến khán giả thấy được cả nỗi niềm. Đó là kiểu đẹp khiến người ta vừa muốn chạm tới, vừa sợ làm tan biến.

10. Kim Ji Won

Khép lại danh sách là Kim Ji Won, nữ diễn viên được yêu thích qua Descendants of the Sun, Fight for My Way, My Liberation Notes và Queen of Tears. Kim Ji Won không có nét đẹp quá sắc sảo, nhưng càng xem càng mê nhờ khí chất tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và lối diễn tinh tế. Cô là minh chứng cho vẻ đẹp giản dị nhưng chân thật, kiểu đẹp không cần phấn son vẫn khiến người khác muốn ngắm mãi. Trên màn ảnh, Kim Ji Won luôn toả ra cảm giác thân thuộc, gần gũi nhưng vẫn sang trọng, đúng chuẩn mỹ nhân hiện đại của Hàn Quốc.