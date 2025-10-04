Đài KBS đang sở hữu một cơn khủng hoảng mang tên Walking on Thin Ice, bộ phim đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của quốc bảo nhan sắc Lee Young Ae sau thời gian dài vắng bóng. Tưởng rằng cái tên từng làm nên huyền thoại Nàng Dae Jang Geum sẽ bảo chứng cho rating, nhưng hóa ra, nhan sắc huyền thoại cũng không cứu nổi một kịch bản tệ hại và cách làm phim cũ kỹ.

Phim mở màn với rating 3.7% - con số vốn đã thấp so với kỳ vọng rồi nhanh chóng rơi tự do xuống chỉ còn 3.0%. Trong nỗ lực gỡ gạc, ekip bất ngờ tuyên bố chiếu phiên bản đặc biệt dài 80 phút, quảng bá là “mang đến cảm giác như một bộ phim điện ảnh”. Tuy nhiên, sự thật khiến khán giả phải thở dài khi “phim điện ảnh” này chỉ là bốn tập ghép lại, chẳng khác nào lừa người xem.

Trong phim, Lee Young Ae vào vai Kang Eun Su - một người phụ nữ từng trải, bị cuốn vào vòng xoáy tội ác cùng hai người đàn ông bí ẩn do Kim Young Kwang và Park Yong Woo thủ vai. Thế nhưng thay vì kịch tính hay cuốn hút, Walking on Thin Ice lại khiến khán giả muốn ngủ gật. Các nút thắt được dàn dựng như phim thập niên 2000, thoại khô khan và tiết tấu lê thê. Ngay cả những cảnh được gọi là “cao trào” cũng không tạo được cảm xúc vì cách dựng cảnh thiếu tinh tế, góc quay lỗi thời.

Lee Young Ae được kỳ vọng tái xuất bùng nổ với Walking on Thin Ice

Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất là ngoại hình và phong độ diễn xuất của Lee Young Ae. Dù ngoài đời nữ diễn viên vẫn rạng rỡ và quý phái, nhưng trong phim, cô lại bị hóa trang và phục trang dìm hàng không thương tiếc với gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét cô trông như dì của Kim Young Kwang và các bạn diễn dù ngoài đời hai người nhìn chênh nhau không nhiều. Không ít người cho rằng ở tuổi ngoài 50, Lee Young Ae hoàn toàn có thể chọn một kịch bản trưởng thành và tinh tế hơn, thay vì cố gắng níu kéo hình tượng nữ chính trong một câu chuyện mệt mỏi và thiếu chiều sâu.

Lee Young Ae

Kim Young Kwang

Kim Shi A,... tất cả đều trẻ hơn rất nhiều so với nữ chính Walking on Thin Ice

Bản thân Kim Young Kwang, nam diễn viên từng nổi tiếng với vẻ điển trai lạnh lùng cũng không khá hơn. Nhân vật của anh được xây dựng hời hợt, thiếu sức nặng, và gần như không có chemistry với Lee Young Ae. Một vài phân đoạn được kỳ vọng tạo phản ứng hóa học lại hóa thành màn đối thoại như mẹ con.

Walking on Thin Ice ban đầu được kỳ vọng sẽ là cú trở lại vang dội của Lee Young Ae sau thời gian dài nghỉ diễn, nhưng kết quả lại hóa thành một cú trượt dài. Câu chuyện nhạt, diễn xuất không ăn ý, tạo hình dìm nhan sắc và cách xử lý của ekip chỉ càng khiến người xem thêm thất vọng.

Bình luận của khán giả: - Cảm giác như đang xem phim từ năm 2005 chứ không phải 2025. - Kịch bản yếu, tiết tấu chậm, thoại gượng, xem mệt cả người. - Chemistry tệ khủng khiếp, Lee Young Ae cố quá thành gượng. - Mình pha cà phê ba lần mà phim vẫn chưa tới cao trào. - Thà Lee Young Ae đừng quay lại còn hơn, ít ra ký ức huyền thoại vẫn đẹp. - Tạo hình Walking on Thin Ice làm chị đẹp của tôi nhợt nhạt, yếu ớt, chán dã man, đặt cạnh nam chính tưởng dì cháu.

Xem ra, nếu không muốn bị tra tấn bởi những cảnh dài lê thê và diễn xuất gượng gạo, lời khuyên chân thành là: ghét ai thì rủ người đó xem Walking on Thin Ice vì chắc chắn họ sẽ không quên được trải nghiệm đó trong một thời gian dài.