Thời điểm hiện tại, bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tác phẩm này được đánh giá là có nội dung hấp dẫn, tạo hình và bối cảnh đẹp, nhan sắc của cặp đôi chính Lý Thấm - Trần Triết Viễn cũng ấn tượng không kém.

Lý Thấm nhận không ít lời khen ngợi với màn thể hiện trong Nhất Tiếu Tùy Ca.

Trong phim, Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính Phó Nhất Tiếu, một nữ chiến binh đầy mạnh mẽ. Ngay giai đoạn đầu phim, cô đã gây sốc visual cho khán giả với tạo hình lấy màu đỏ làm chủ đạo, tay cầm cung tên, ánh mắt sắc lạnh, tập trung nhắm bắn. Nhìn vào Phó Nhất Tiếu của Lý Thấm, khán giả thấy ở cô toát lên sự mạnh mẽ, kiêu hãnh và quyết đoán của một chiến binh.

Thế nhưng bên cạnh đó, Lý Thấm cũng có những tạo hình đỏ đầy nữ tính. Tính đến thời điểm hiện tại, các tạo hình này chưa được lên sóng, nhưng khán giả có thể chiêm ngưỡng chúng qua các hình ảnh được leak ra. Dù chỉ là ảnh trên phim trường, người xem cũng có thể thấy được Lý Thấm hợp với đồ đỏ đến thế nào. Đến khi được thấy chúng trên phim, chắc chắn cảm giác sẽ càng tuyệt hơn nữa.

Các tạo hình lấy màu đỏ làm chủ đạo của cô thực sự rất hút mắt.

Bình luận của netizen về màn thể hiện của Lý Thấm ở Nhất Tiếu Tùy Ca:

- Lý Thấm quá đẹp. - Thích nhất nữ chính vừa đẹp diễn xuất lại hay, nam chính cũng khá ổn. - Đúng là không phải người trông gầy bé là không thể diễn ra nét tướng quân, quan trọng vẫn là diễn xuất, đặc biệt là ánh mắt nha, ở khoản này Lý Thấm đúng chuẩn hình mẫu tui tưởng tượng luôn. - Cái tạo hình đỏ của Lý Thấm ở tập 1 nhìn đẹp mê thiệt chứ, ta nói nó hợp nó uy phong thực sự - Lâu lắm mới xem Lý Thấm đóng cổ trang. Lại nhớ vai công chúa trong Sở Kiều truyện. - Lý Thấm, Lý Nhất Đồng, Bạch Lộc nhìn tựa tựa nhau. Mê mấy bả thiệt chứ.

Nói thêm về Nhất Tiếu Tùy Ca, đây là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, kể về mối tình giữa Phó Nhất Tiếu - đô úy của nước Cẩm Tú và Phượng Tùy Ca - đại hoàng tử của nước Túc Sa. Cẩm Tú và Túc Sa có mối thâm thù đại hận, Phó Nhất Tiếu và Phượng Tùy Ca cũng vì thế mà ở hai bên bờ chiến tuyến.

Tuy nhiên sau đó, họ bất đắc dĩ phải trở thành đồng minh của nhau, trở thành điểm tựa cho đối phương giữa những cơn sóng to gió lớn. Cũng từ đây, hạt giống tình yêu nảy mầm trong tim họ.