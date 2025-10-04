Sau khi Hãy Để Tôi Tỏa Sáng bị tẩy chay toàn tập, sự chú ý của khán giả yêu phim Trung Quốc đổ dồn vào Nhất Tiếu Tùy Ca. Thế nhưng bên cạnh đó, màn ảnh Hoa ngữ hiện tại còn 1 bộ phim cổ trang khác cũng rất đáng xem mang tên Tuyết Canh Ba.

Tuyết Tháng Ba mang đến câu chuyện yêu hận triền miên giữa cặp đôi Lục Huỳnh Huỳnh và vị bạo chúa Quân Triệt. Bộ phim mở đầu với cảnh Lục Huỳnh Huỳnh cùng với nghĩa huynh của mình là Nhạn Hồi cùng nhau chạy trốn. Thế nhưng khi họ sắp ra khỏi biên giới, Quân Triệt cùng thuộc hạ đã đuổi kịp.

Tuyết Canh Ba là một bộ phim ngắn cực chất lượng mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Trong cơn giận dữ, hắn ta đã gieo rất nhiều đau khổ cho Lục Huỳnh Huỳnh và Nhạn Hồi. Quân Triệt ép Nhạn Hồi phải nhìn cảnh Lục Huỳnh Huỳnh thân mật cùng mình, sau đó còn định ra tay sát hại anh. Dẫu vậy, Lục Huỳnh Huỳnh lao ra chắn cho Nhạn Hồi, cuối cùng chết dưới kiếm của Quân Triệt.

Lục Huỳnh Huỳnh vốn sinh ra trong gia đình danh giá, cha là thượng thư Lễ bộ, mẹ cũng xuất thân danh môn. Đáng ra, cô phải có một cuộc đời êm đềm. Nhưng rồi, biến cố xảy ra khi cha cô bị vu oan giá họa, mẹ cô tự vẫn, bản thân lại bị Quân Triệt đưa vào cung. Cuối cùng, một Lục Huỳnh Huỳnh vốn vô tư hạnh phúc đã phải chịu một đời đau khổ.

Tuyết Canh Ba có những góc quay đầy tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Lục Huỳnh Huỳnh đã được trao thêm cơ hội thứ hai. Cô trở về quá khứ, thời điểm Quân Triệt chưa phải một vị hoàng đế đáng sợ, mà chỉ là nô lệ thấp kém. Không muốn những bi kịch đáng sợ lặp lại, Lục Huỳnh Huỳnh đã quyết định bỏ tiền ra mua lại Quân Triệt, sau đó tàn nhẫn trả thù anh. Nhưng rồi trong những năm tháng ấy, một hạt giống tình cảm lại dần nảy sinh từ khi nào không hay.

Vì chỉ là một phim ngắn, thế nên Tuyết Canh Ba không được đầu tư nhiều về truyền thông. Chính vì vậy, không phải ai cũng biết đến tác phẩm này. Thế nhưng đây thực sự là một bộ phim đáng xem, đặc biệt với những ai thích dạng kịch bản "cẩu huyết" với nam chính sở hữu nét tính cách chiếm hữu.

Hà Lam Đậu được khen ngợi nhan sắc khi xuất hiện trong Tuyết Canh Ba.

Nam chính Đặng Hiếu Từ.

Nhan sắc của cặp đôi chính Hà Lam Đậu - Đặng Hiểu Từ đều rất ấn tượng, diễn xuất cũng không tệ chút nào, dù cho xét về mặt danh tiếng, họ không phải những ngôi sao hạng A. Ngoài ra, các cảnh hành động trong phim được thực hiện tương đối công phu, tạo hình, bối cảnh, góc quay đều nịnh mắt. Nếu bắt buộc phải chỉ ra một điểm trừ, thì chỉ có thể là vì phim quá ngắn nên xem không đã mà thôi.

Bình luận của khán giả về phim Tuyết Canh Ba: