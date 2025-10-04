Hollywood hoài nghi

Cuối tháng 9, Tổng thống Donald Trump khiến ngành công nghiệp phim ảnh toàn cầu dậy sóng khi một lần nữa nhắc đến kế hoạch áp thuế 100% đối với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Việc tái khẳng định lập trường cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của người đứng đầu xứ cờ hoa về vấn đề này.

Không lâu sau đó, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer xác nhận cơ quan này sẽ khởi động các cuộc điều tra ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu trước khi áp thuế.

Ông Greer tuyên bố việc áp thuế lên ngành điện ảnh nằm trong chiến lược thương mại rộng lớn của chính quyền Trump, nhằm mục đích tăng việc làm và củng cố ngành sản xuất tại Mỹ.

Người đứng đầu USTR thông tin thêm các mức thuế không có hiệu lực ngay lập tức, mà phải căn cứ vào kết quả điều tra của chính quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi nhắc lại kế hoạch áp thuế đối với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phản ứng chung của Hollywood là bị bất ngờ, lo ngại và cả hoài nghi về thông điệp của ông Trump. Cũng như vào tháng 5, tuyên bố không kèm bất kỳ chi tiết nào về cách thức thực thi mức thuế hay nêu rõ sản phẩm nào bị ảnh hưởng. Chưa kể, chưa có chính sách nào được đưa vào thực tế suốt 5 tháng qua.

“Khi ông Trump đăng dòng trạng thái vài tháng trước, không có thông tin chi tiết nào được cung cấp cả. Làm thế nào bạn có thể áp thuế lên một bộ phim? Cuối cùng ai sẽ phải chịu khoản thuế đó? Nhưng đây là lần thứ 2 ông ấy nhắc đến việc này, tôi đoán có thể ông ấy đang thực sự chuẩn bị điều gì đó”, luật sư giải trí Stephen Weizenecker của hãng luật Barnes & Thornburg (Mỹ) đặt vấn đề.

“Lại chỉ là những lời sáo rỗng thôi. Tôi không thấy nó có thể giúp ích cho Bắc Mỹ. Ông ấy không hiểu rằng điện ảnh là ngành kinh doanh toàn cầu", nhà sản xuất người Anh kiêm đồng giám đốc Head Gear Films, Phil Hunt, nói với Variety .

Thống đốc bang California Gavin Newsom, người bị ông Trump chỉ trích "yếu kém" và "bất tài", phản đối việc áp thuế quan. Ông cho biết đã cố gắng giải thích cho ông chủ Nhà Trắng từ vài tháng trước, rằng hành động của ông ấy sẽ gây ra những tổn hại không thể khắc phục cho ngành điện ảnh Mỹ, nhưng không hiệu quả.

Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Laura Friedman, đại diện cho khu vực Hollywood, Burbank và các trung tâm hãng phim khác, tỏ ra khó hiểu với chính sách của ông Trump. Bà cho rằng việc áp thuế khiến ngân sách làm phim tăng lên gấp đôi, từ đó tăng chi phí xem phim của khán giả.

"Bản thân đề xuất này đã khó hiểu rồi. Khi tôi nói chuyện với những người trong ngành, họ cũng không hiểu nó được dự định thực hiện ra sao. Quan trọng hơn, tôi lo ngại điều này khiến giá cả tăng lên đối với người tiêu dùng. Đó không phải là điều mà ngành công nghiệp điện ảnh muốn thấy", bà nhấn mạnh.

Raphael Benoliel - nhà sản xuất hiện trường và điều hành sản xuất hàng đầu, tham gia nhiều dự án Mỹ tại Pháp, bao gồm The Walking Dead: Daryl Dixon và Emily in Paris - cho rằng chưa có lý do gì để quá lo lắng cho đến khi thông tin chính thức được công bố.

“Ngay lúc này, chúng ta phải tiếp cận theo kiểu chờ xem, bởi vì ông ấy thường có xu hướng rút lại những gì đã tuyên bố. Ông ấy thích tạo ra hỗn loạn, nhưng tôi thích kiên nhẫn và bình thản”, ông nói.

Hàn Quốc cảnh giác

Ở Hàn Quốc, chuyên gia trong ngành nhận định kế hoạch của ông Trump về việc áp thuế 100% đối với những bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nếu trở thành hiện thực, có thể đe dọa nghiêm trọng đến ngành công nghiệp nội dung xứ kim chi vốn đang phát triển mạnh mẽ và phụ thuộc nhiều vào các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu.

Kim Dae Jong, giáo sư ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Sejong (Seoul, Hàn Quốc), cho biết việc thực thi mức thuế 100% đối với phim và nội dung nước ngoài có khả năng vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và gây xung đột ngoại giao.

"Hiện tại, nội dung Hàn Quốc được phân phối toàn cầu thông qua các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney và Amazon. Khi mà phim và truyền hình Hàn Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài, chúng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp nếu Mỹ siết chặt các quy định", ông Kim chia sẻ.

Chuyên gia cảnh báo rằng thuế cao hoặc biện pháp hạn chế thương mại khác có thể dẫn tới thiệt hại tài chính cho các công ty nội dung Hàn Quốc và buộc họ phải cắt giảm chi tiêu, cũng như kìm hãm ra mắt dự án mới.

Tuy nhiên, theo ông Kim, đây không phải là sụp đổ hoàn toàn vì nội dung Hàn Quốc đã đa dạng hóa thị trường sang châu Á, châu Âu và Trung Đông, nhưng không thể tránh khỏi việc tăng trưởng chậm lại.

Chuyên gia trong ngành nhận định Hàn Quốc cần giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Ảnh: The Korea Times.

Các nhà phê bình cũng cho rằng cơ sở pháp lý đằng sau đề xuất áp thuế của ông Trump còn mù mờ. Phim và chương trình truyền hình thường được truyền tải kỹ thuật số thay vì nhập khẩu vật lý, khiến cho việc tìm cách áp dụng thuế quan trở thành thách thức. Hơn nữa, không ai biết rõ ông Trump sẽ dùng luật hoặc quy định nào để thực sự thi hành loại thuế mới này.

Một chuyên gia trong ngành tại Hàn Quốc bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch khi xét đến cấu trúc phức tạp của ngành công nghiệp này.

“Vì chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố, chúng ta phải chờ xem. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ liệu kế hoạch của ông ấy có thực tế hay không. Ngành công nghiệp nội dung như phim và truyền hình có cấu trúc sản xuất được phân chia rất chi tiết, không phải là hoàn thành toàn bộ ở một nơi rồi mới phân phối nội dung. Chúng ta vẫn chưa biết gì cả, chẳng hạn phim quay ở nước ngoài nhưng hậu kỳ tại Mỹ thì có được coi là phim nhập khẩu hay không. Tuy nhiên, nếu kế hoạch của ông ấy được thực hiện, tôi dự đoán ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc không tránh khỏi bị ảnh hưởng", nguồn tin của The Korea Times bình luận.

Về lâu dài, giới chuyên gia đánh giá Hàn Quốc cần điều chỉnh kế hoạch phát triển ngành công nghiệp sáng tạo.

“Chính phủ và ngành công nghiệp cần đẩy nhanh các chiến lược đa dạng hóa bằng cách giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Họ cũng cần tăng cường năng lực cạnh tranh của các nền tảng phát trực tuyến trong nước và giảm thiểu rủi ro bằng cách mở rộng các trung tâm sản xuất tại Mỹ thông qua đồng sản xuất và liên doanh", ông Kim gợi ý, không quên nhấn mạnh nội dung hấp dẫn và cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trung thành chính là tài sản lớn nhất của ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc.