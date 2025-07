Ngô Thanh Vân tái xuất Hollywood

5 năm sau phần phim đầu tiên, The Old Guard 2 ra mắt khán giả vào ngày 2/7. Đây là bộ phim siêu anh hùng Mỹ, dựa trên truyện tranh cùng tên của tác giả Greg Rucka (ông kiêm luôn vai trò đồng biên kịch cho phim).

Tiếp nối các sự kiện ở phần một, nhóm chiến binh bất tử do Andy ( Charlize Theron ) dẫn đầu tổ chức chiến dịch giải cứu nạn nhân buôn người, kéo theo chuỗi hành động đầy kịch tính.

Một trong những điểm đáng chú ý trong phần 2 The Old Guard là sự trở lại của nhân vật Quỳnh (Ngô Thanh Vân), một trong những chiến binh bất tử đầu tiên, từng sát cánh chiến đấu bên Andy. Ở phần 1, cô bị xem là phù thủy xấu xa, bị nhốt trong quan tài và ném xuống biển.

Do là người bất tử, cô chết đi, rồi sống lại trong suốt hàng trăm năm dưới đáy biển. Sự hận thù với Andy tích tụ từng chút một trong giai đoạn tuyệt vọng đó.

Sau khi được giải thoát, Quỳnh xây dựng mạng lưới người bất tử mới, có triết lý đối lập với Andy. Họ xem bản thân thượng đẳng hơn và muốn kiểm soát con người.

Trung tâm xung đột trong phần 2 là cuộc đối đầu giữa 2 phe giữa Quỳnh và Andy.

Thời lượng xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong The Old Guard 2 nhiều hơn đáng kể so với phần 1.

Đến chiều 3/7 (giờ Việt Nam), The Old Guard 2 xếp hạng 9 trong top 10 phim điện ảnh được xem nhiều toàn cầu của Netflix, với 3,2 triệu lượt xem.

Đây là khởi đầu không tệ cho The Old Guard 2 . Tuy nhiên, phim có thể tiếp tục thăng hạng hay không còn khó nói vì phản hồi từ cả giới chuyên môn và khán giả không quá khả quan.

Trên Rotten Tomatoes , phim chỉ đạt điểm “cà chua thối” 28% theo các nhà phê bình và 45% theo ý kiến khán giả. Đây là bước thụt lùi so với phần 1 vào năm 2020- đạt điểm “cà chua tươi” 80% và 71% từ khán giả.

Đánh giá trái chiều

The Guardian gọi The Old Guard 2 là mớ hỗn độn chưa được hoàn thiện.

“Lẽ ra, trong thời đại mà thời lượng phim ngày càng bị kéo dài quá mức, việc một bộ phim được gói gọn trong chưa đầy 97 phút (chưa tính phần credit cuối, ngắn hơn nhiều so với phần đầu dài 125 phút) đáng lẽ là điểm cộng. Thế nhưng, The Old Guard 2 lại giống như cuộc chạy nước rút trong hoảng loạn, chỉ mong kết thúc mà bỏ qua quá trình. Phim phát triển nhân vật kém, cốt truyện rối rắm - giống như đòn giáng nhanh và dữ dội giết chết cả loạt phim”, tờ báo Anh nhận định.

IGN đánh giá phim ở mức trung bình 5/10 điểm. Trang web này cho rằng phần 1 làm tốt khiến người ta mong chờ vào màn thể hiện của phần 2. Tuy nhiên, kết quả lại đáng thất vọng. Điểm sáng duy nhất là diễn xuất của Theron. Cảnh hành động khá ổn nhưng không có gì nổi bật, dàn diễn viên tăng nhiều thêm nhưng lạc lõng, thiếu cá tính và cái kết gây bực bội.

Variety chê phim quá nghiêm túc và nhạt nhẽo. Tác giả Owen Gleiberman mô tả The Old Guard 2 giống như “bộ phim giả tưởng hành động du hành thời gian được thực hiện một cách rẻ tiền”.

The New York Times dường như nương nhẹ hơn so với nhiều tờ báo khác. Tác giả Brandon Yu tỏ ra thích thú với sự đối đầu giữa Andy và phản diện Discord (Uma Thurman), người bất tử cổ xưa nhất.

Brandon Yu nhắc đến Ngô Thanh Vân là điểm neo chính cho những cảm xúc của Andy. Tuy nhiên, tác giả tiếc nuối vì diễn xuất của nữ diễn viên Việt Nam bị lu mờ trước Theron và Thurman.

Charlize Theron là điểm sáng của phim.

Screenrant cũng cho rằng có nhiều điều đáng thích ở The Old Guard 2 như những pha hành động không lấn át nhân vật hoặc cốt truyện. Phim dành nhiều thời gian để các nhân vật suy ngẫm khi họ đối mặt với hành động của chính mình, cũng như những câu hỏi về phản bội, lòng trung thành, ý nghĩa của sự bất tử và việc can dự vào chuyện của loài người.

Theo trang web này, mối quan hệ giữa các nhân vật như Booker (Matthias Schoenaerts), trước thuộc nhóm Andy nhưng phản bội, với Quỳnh và cảnh thể hiện sức mạnh của Uma Thurman trong vai phản diện chính là những điểm tạo chiều sâu cảm xúc lớn nhất cho bộ phim.

"Diễn xuất của dàn diễn viên vẫn hấp dẫn và thuyết phục, khiến những cảnh có thể dễ bị trở thành rỗng tuếch trở nên thu hút hơn. Ngoài ra, cảnh hành động, mặc dù không hoàn toàn đáng nhớ, nhưng cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng. Chúng được dàn dựng tốt. Bộ phim sử dụng nhiều cảnh chiến đấu tay đôi hơn là đấu súng. Điều này cũng tạo cảm giác thú vị hơn nhiều khi xem", cây viết Mae Abdulbaki nhận xét.

Tuy nhiên, theo Screenrant , điểm đáng tiếc là phim dành quá nhiều thời gian (20-25 phút) để thiết lập cốt truyện cho phần tiếp theo, thay vì xây dựng chiều sâu cho nhân vật.