Đất Rừng Phương Nam bị tố đạo nhái poster phim Hollywood có Ngô Thanh Vân, netizen phản ứng bất ngờ

Vào thời điểm cuối năm 2023, Đất Rừng Phương Nam được xem là một trong những phim điện ảnh Việt được trông đợi nhất. Được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Đoàn Giỏi, Đất Rừng Phương Nam mang đến dàn nhân vật có nhiều sự khác lạ, độc đáo so với bản truyền hình kinh điển năm 1997.

Mặc dù vậy, Đất Rừng Phương Nam lại bị chỉ điểm một chi tiết có phần giống với tác phẩm khác, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Đất Rừng Phương Nam lại vướng tranh cãi

Cụ thể, một bài đăng trên MXH Facebook đã chỉ ra điểm giống của poster phim Đất Rừng Phương Nam và poster phim Hollywood The Creator - Kẻ Kiến Tạo. Đang chiếu tại Việt Nam và trên toàn thế giới, The Creator gây chú ý khi khai thác tương lai, với cuộc chiến giữa con người và các người máy AI. Trong phim, sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong vai một robot trí tuệ nhân tạo, biết nói tiếng Việt khiến khán giả vô cùng thích thú.

Bài đăng cho rằng poster Đất Rừng Phương Nam có điểm giống The Creator

Trở lại với bài đăng, 2 poster được đặt trên "bàn cân" so sánh về điểm tương đồng đến khó tin, khi bố cục chung là phần đầu của nhân vật chính lớn nhất, nghiêng hẳn sang 1 phía trong khi bên còn lại là rải rác các nhân vật quan trọng khác. Theo dòng thời gian, poster phim The Creator được đăng tải trên trang chính thức của 20th Century Studios vào ngày 31/8, trong khi poster Đất Rừng Phương Nam được ekip giới thiệu đến khán giả vào ngày 19/9.

The Creator đăng poster ngày 31/8

Đất Rừng Phương Nam đăng poster ngày 19/9

Với việc so sánh và cho rằng phía Đất Rừng Phương Nam "mượn ý tưởng" The Creator, khán giả lại có phản ứng khá bất ngờ. Phần đông cư dân mạng đều bênh vực Đất Rừng Phương Nam, cho rằng bố cục và phong cách poster này đã có từ lâu và được nhiều ekip thực hiện. The Creator vốn dĩ cũng không phải phim đầu tiên có "concept" áp phích thế này. Một số khán giả còn dẫn chứng bằng nhiều poster phim cũ như Cướp Biển Vùng Caribe, Sicario... có phong cách poster giống hệt.

Khán giả đa phần bênh vực

Hollywood có nhiều poster phim có bố cực tương tự

Nhìn chung, phong cách poster của Đất Rừng Phương Nam không mới và khá được ưa chuộng, nhất là với các phim có số lượng nhân vật quan trọng đông đảo. Thời gian qua, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thường xuyên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhất là ở khâu casting (như Trấn Thành vào vai Bác Ba Phi chưa thuyết phục, hay Mai Tài Phến thể hiện hình tượng Võ Tòng "sexy"...).

Đất Rừng Phương Nam chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 20/10/2023.