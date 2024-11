Hưởng ứng không khí Halloween diễn ra cách đây không lâu, Paramount Pictures đã “trình làng” website chính thức cho siêu phẩm mới nhất Smile 2. Điều đặc biệt chính là phương thức quảng bá độc lạ của bộ phim: khán giả được xem online miễn phí 7 phút đầu của Smile 2 với điều kiện phải cười xuyên suốt khoảng thời gian phát sóng. Nghĩa là, nếu muốn được thưởng thức trọn vẹn 7 phút đầu tiên của bộ phim, người hâm mộ cũng phải cười liên tục 7 phút trước ứng dụng video call trên website. Một khi ngừng cười dù chỉ 1 giây, hệ thống phản ứng sẽ nhận tín hiệu và tạm dừng phim lại.



Website chính thức của Smile 2 yêu cầu người xem phải cười liên tục để thưởng thức miễn phí 7 phút đầu bộ phim

Cộng đồng mạng ngay lập tức truyền tai nhau về lời mời gọi vừa khó hiểu vừa hấp dẫn này từ Paramount Pictures. Không ít người tỏ vẻ thích thú trước nước đi không ai lường trước được của “ông lớn” ngành giải trí, đồng thời dí dỏm kêu gọi tăng lương cho đội ngũ marketing khi đã “nảy số” ra ý tưởng mới lạ này. Hiện tin tức này vẫn đang thu hút sự tương tác lớn trên các diễn đàn online cùng độ thảo luận ngày một tăng.

Smile 2 hiện đang “ăn nên làm ra” tại các phòng vé trên toàn thế giới, thu về hơn 52 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và hơn 57 triệu USD trên toàn toàn cầu, nâng tổng doanh thu chạm mốc 109 triệu USD (khoảng 2.725 tỷ đồng). So với khoản đầu tư 28 triệu USD, tác phẩm đã sinh lời với phong độ cực kỳ ổn định. Smile 2 đang đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những bộ phim kinh dị ăn khách nhất 2024, chỉ đứng sau những gã “tay to mặt lớn” gồm A Quiet Place: Day One, Alien: Romulus và Beetlejuice Beetlejuice. Dự án mới nhất nhà Paramount Pictures mới công chiếu được 17 ngày nên hiệu suất bán vé được dự báo sẽ còn tăng trưởng trong thời gian tới.

Smile 2 đang là hiện tượng phim kinh dị nhờ nội dung hấp dẫn cùng những pha jump-scare gây rùng mình

Sau những gì còn dang dở ở phần 1, Smile 2 tiếp tục cuộc hành trình sống còn của viên cảnh sát Joel (Kyle Gallner), người cuối cùng chứng kiến cái chết của nữ chính Rose Cotter (Sosie Bacon), cũng không thể chiến thắng được lời nguyền Smile. Nhờ tính lây lan cao, thực thể kinh hoàng đã ám lấy Skye Riley, một siêu sao nhạc Pop nổi tiếng đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quay thế giới. Từ đây, một chuỗi sự kiện quái gở xảy đến, làm đảo lộn cuộc sống đầy màu sắc của cô. Skye Riley dần kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần khi liên tục bị Smile hành hạ tâm lý, buộc cô phải dấn thân vào cuộc đua sinh tử để thoát khỏi tử thần.

Naomi Scott vào vai Skye Riley, một siêu sao nhạc Pop bị thực thể Smile đeo bám

Ngay từ khi công bố phần tiếp theo của thương hiệu đình đám này, bộ phim đã thu hút sự chú ý đông đảo của netizen nhờ sự góp mặt của Naomi Scott, ngôi sao trẻ đang lên của Hollywood. Lăn lội trong nghiệp diễn hơn 15 năm, cô được “chọn mặt gửi vàng” cho nhiều dự án tên tuổi như Aladdin, Power Rangers, Charlie’s Angels… Với sức hút khó cưỡng, Smile 2 hứa hẹn sẽ đem đến một bữa tiệc kinh dị đầy mãn nhãn và đáng sợ, giúp khán giả có những phút giây giải trí nhưng cũng không kém phần giật gân.

Mới đây, thông tin cấm chiếu Smile 2 tại các phòng vé Việt khiến dân tình sục sôi bàn tán không ngớt trên sóng mạng. Sự việc này đã chia ra 2 phe, một bên cho rằng hình ảnh máu me, bạo lực của bộ phim không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng, nên bị đánh “rớt” tại vòng kiểm duyệt cũng là điều dễ hiểu. Bên còn lại chỉ ra chính những phân cảnh tự tự, dù cổ xúy hay không, cũng khó có thể được đưa lên màn ảnh Việt. Ngoài ra, bối cảnh tiêu cực, nhuốm màu đen tối của bộ phim cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới văn hóa thần tượng.