Một số bình luận của netizen:

- Cũng dễ hiểu vì phần 2 đẩy mạnh hù dọa gây ám ảnh rồi thêm mấy cảnh máu me, chưa kể liên quan đến góc nhìn thần tượng sân khấu. Về việc khai thác khía cạnh cá nhân thì phần đầu làm rất tốt. Sang phần này, nhân vật Skye chắc còn nhiều cái kinh hoàng hơn, nên bên duyệt mới quyết định không cho chiếu. Thôi chấp nhận đợi có bản đẹp trên web rồi tránh spoil đi các bạn.

- Có một sự thật là The Substance được chiếu còn Smile 2 thì không. Cái này không phải là do vấn đề máu me mà là phim này ảnh hưởng đến văn hóa đu thần tượng, mà có vẻ Nhà nước đang xây dựng trong thời gian gần đây, chứ máu me hay như nào thì hoàn toàn có thể cắt như The Substance mà.

- Kịch bản Smile 1 và 2 đều có nhiều cảnh tự tử mà nên chắc đó là lý do.

- Máu me thì gắn mác R hoặc C21 là đc chứ sao lại cấm chiếu nhỉ?

- Gì vậy trời! Smile 1 tui đi xem thấy ổn áp phết. Tính ra phần 2 tui đi xem tiếp mà.

- Không biết diễn tả sao nhưng nó nặng đô hơn phần 1 ý... Không qua kiểm duyệt của Việt Nam có thể hiểu được nên ai thích thì đợi lên app mà coi.