- Phim gì dễ thương xỉu.

- Chị rải nhầm cả bùa yêu vào nhà anh ta rồi, haha.

- Chưa bao giờ tui coi phim nào yêu nhanh như này. Khúc này chưa chứ tập 4 là ngọt điên. Nửa đêm quắn quéo.

- Gu ổng là khùng khùng loi choi vậy đó hả? Yêu nhanh ghê luôn, cơ mà đáng yêu.

- Không hiểu tại sao loài người lại phải yêu đương trong khi tui có thể nhìn người khác yêu đương thế này.

- Yêu nhanh như vầy là kiểu gì cũng có biến nè.

- Ê khoan, sao ngọt sớm vậy? Không lẽ tin đồn cái kết SE là thật? Xem The First Night With Duke thì sợ kết giống Moon Lovers, giờ xem phim này thì sợ kết giống Youth Of May. Ôi phim Hàn hành hạ trái tim tui quá.