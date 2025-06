Nếu phải chỉ ra gương mặt phủ sóng nhiều nhất Hàn Quốc khoảng 1 năm qua, Choo Young Woo là một trong những cái tên mà nhiều người sẽ nghĩ tới. Là một nhân tố mới khi chỉ bén duyên với diễn xuất từ năm 2021, thế nhưng Choo Young Woo đang vụt sáng với loạt vai chính trong các bộ phim truyền hình đình đám bao gồm Chuyện Nàng Ok, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Mercy For None và sắp tới sẽ là Head Over Heels.

Choo Young Woo đẹp trai, diễn tốt, có khả năng thực hiện những cảnh hành động và cả vũ đạo cổ trang.

Có một điều đáng chú ý, đó là thời gian ghi hình các phim của Choo Young Woo rất sát nhau. Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương quay trong thời gian từ tháng 5/2023 - 11/2023, Chuyện Nàng Ok quay trong thời gian từ 1/2024 - 8/2024. Mercy For None quay trong thời gian từ tháng 10/2023 - 4/2024. Head Over Heels quay trong thời gian từ tháng 10/2024 - 4/2025.

Dễ thấy, Choo Young Woo quay cùng lúc 2 phim Mercy For None - Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương từ tháng 10/2023 - 11/2023. Sau đó, anh tiếp tục cùng lúc quay Mercy For None - Chuyện Nàng Ok từ tháng 1/2024 - 4/2024. Có thể bạn chưa biết nhưng ở phim Chuyện Nàng Ok, Choo Young Woo đảm nhận 2 vai diễn khác nhau. Điều này có nghĩa anh thể hiện cùng lúc 3 vai diễn và nó khiến khán giả phải đặt ra câu hỏi phải chăng anh chàng đã phân thân để có thể nhớ thoại.

Anh chàng luôn cố gắng thay đổi, không để bản thân bị đóng khung hình tượng.

Netizen đang khen ngợi Choo Young Woo rất nhiều:

- Mercy For None tính ra là quay cùng lúc với Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương và Chuyện Nàng Ok. Mà trong Chuyện Nàng Ok còn đảm đương 2 vai luôn, ổng phân thân để nhớ thoại hả trời! - Mercy For None ảnh diễn cuốn lắm. Choo Young Woo nhận thêm mấy vai dark action đi ạ. - Lụy ổng trong Chuyện Nàng Ok cực luôn ấy, phim xem mà khóc như mưa. - Chuyện Nàng Ok cậu ấy đóng 2 vai 2 tính cách khác luôn á. Tui coi mà tui bực cái ông kia, nhưng mà lại thích cái anh hiền lành. Sao có thể cùng 1 người mà làm mình vừa thích vừa ghét được trời. - Anh này với oppa Lee Jun Young tranh nhau giải thưởng nam diễn viên năng suất nhất của năm hả mọi người, haha.

Choo Young Woo nhận nhiều lời khen cho vai phản diện ở bộ phim Mercy For None đang gây sốt.

Làm việc với cường độ cao lại thể hiện đa dạng thể loại nhân vật, đây rõ ràng là thử thách khó. Thế nhưng nhưng ai theo dõi các bộ phim Choo Young Woo đóng đều phải công nhận rằng anh đã làm rất tốt. Trong bộ phim Mercy For None đang gây sốt hiện tại, Choo Young Woo khắc họa rất tốt vai phản diện, khiến khán giả ngạc nhiên không ngờ anh lại hợp với thể loại dark action tới vậy.

Vào ngày 23/6 tới, Choo Young Woo sẽ tiếp tục gặp khán giả ở phim lãng mạn Head Over Heels đóng cùng Cho Yi Hyun.

Sắp tới, Choo Young Woo sẽ vào vai một học sinh chuyển trường trong bộ phim lãng mạn Head Over Heels, nơi anh sẽ tái hợp với Cho Yi Hyun sau 4 năm kể từ School 2021. Tác phẩm này sẽ mang đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa một nữ pháp sư trẻ tuổi và chàng "crush" được dự báo sắp gặp họa sát thân của cô.