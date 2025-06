Mới đây, những hình ảnh mới của Jeon Yeo Been trong bộ phim Our Movie (tạm dịch: Bộ Phim Của Chúng Ta) được nhá hàng. Trong loạt ảnh này, Jeon Yeo Been khiến khán giả ấn tượng với nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40.

Không chỉ vậy, cô còn thể hiện những sắc thái cảm xúc khác nhau, từ vẻ tươi cười rạng rỡ cho đến nét u buồn trên gương mặt. Với loạt hình ảnh này của Jeon Yeo Been, công chúng có thêm cơ sở để tin Our Movie sẽ là một tác phẩm xứng đáng để chờ đợi ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh mới của Jeon Yeo Been trong bộ phim lãng mạn Our Movie được tung ra.

Our Movie là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - melodrama, kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng bi thương của cặp đôi Lee Je Ha và Lee Da Eum. Trong phim, Jeon Yeo Been đảm nhận vai nữ chính Lee Da Eum, một cô gái xinh đẹp, đam mê diễn xuất nhưng không may mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Dù thời gian sống còn lại chỉ tính bằng ngày, thế nhưng Lee Da Eum vẫn sống một cách mãnh liệt và can đảm hơn bất kỳ ai. Bất chấp số phận nghiệt ngã, cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ theo đuổi ước mơ, không ngừng hướng về ngày mai. Là một người hoàn toàn hướng ngoại, Lee Da Eum có thể trở thành bạn thân với bất kỳ ai chỉ sau một lần gặp gỡ. Nguồn năng lượng bất tận, gương mặt luôn rạng rỡ như làm lu mờ đi bi kịch trong cuộc đời của cô.

Ở tuổi 35, Jeon Yeo Been khiến khán giả ngưỡng mộ trước nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Dù chỉ là qua những hình ảnh tĩnh, thế nhưng khán giả cũng có thể cảm nhận được diễn xuất của cô nàng.

Lee Da Eum gặp được Lee Je Ha (Nam Goong Min) khi anh đang đi tìm chất liệu cho dự án nghệ thuật mới của mình. Anh là một đạo diễn tài năng, từng được công nhận rộng rãi sau tác phẩm đầu tay nhưng chưa ra phim mới trong suốt 5 năm. Lee Je Ha muốn bộ phim thứ hai của mình kể về chuyện tình của một người không còn nhiều thời gian và Lee Da Eum trở thành đối tác hoàn hảo. Họ cùng nhau thực hiện bộ phim, đồng thời viết nên một câu chuyện tình yêu cho chính mình.

Teaser phim Our Movie do Jeon Yeo Been và Nam Goong Min đóng chính (vietsub: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Với nội dung như vậy, Our Movie hứa hẹn sẽ là một bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Tất nhiên bên cạnh nội dung, diễn xuất của dàn cast cũng rất quan trọng. Jeon Yeo Been thể hiện một vai diễn khó, nặng tâm lý. Điều này đem đến thách thức không nhỏ, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội để mỹ nhân 35 tuổi bứt phá, thêm một lần ghi dấu ấn trong lòng khán giả.