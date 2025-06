Our Unwritten Seoul là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây chú ý nhất ở hiện tại. Phim lọt top 3 TV Shows đang được xem nhiều nhất Netflix tại Việt Nam. "Our Unwritten Seoul" được sản xuất bởi đài cáp tvN và có thời lượng 12 tập. Gần đây, "Our Unwritten Seoul" còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả Việt bởi trong một cảnh phim xuất hiện hình ảnh bản đồ của Việt Nam có đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

"Our Unwritten Seoul" kể câu chuyện về cặp chị em sinh đôi Yu Mi Ji và Yu Mi Rae. Nếu như trong tập đầu của bộ phim, những tổn thương của chị gái Yu Mi Rae được tập trung khắc họa thì ở các tập sau, khán giả đã thấu hiểu thêm về vết thương lòng của cô em gái Yu Mi Ji.

Vốn dĩ, chạy là điều mà Yu Mi Ji làm tốt nhất. Cô còn đang nỗ lực với tư cách là một ngôi sao điền kinh, "thần đồng chạy" có cả một tương lai sáng rực phía trước. Dẫu vậy, do một chấn thương mà Yu Mi Ji không thể tiếp tục chạy và đây chính là một cú sống tinh thần khiến cuộc đời của cô gái trẻ rơi vào bế tắc. Yu Mi Ji nhốt mình ở nhà, không ra ngoài trong suốt 3 năm. Điều này nghiêm trọng tới mức mẹ của Yu Mi Ji ví căn phòng cô đang ở không còn là nhà, đó là "phòng giam".

Khả năng hóa thân vô cùng xuất sắc của Park Bo Young trong vai Yu Mi Ji.

Trong một trận cãi vã với mẹ, Yu Mi Ji thổ lộ những suy nghĩ của mình. Cô cho rằng nếu không chạy, cô sẽ không được mẹ quan tâm và chỉ coi Yu Mi Ji như là cái bóng của người chị gái. Khi sự nghiệp vận động viên kết thúc, Yu Mi Ji gần như coi "cuộc đời" mình cũng chấm dứt theo. Phân cảnh cao trào cảm xúc này trở nên lắng đọng lại khi bà ngoại của Yu Mi Ji xuất hiện, và đoạn hội thoại này đã lấy đi nước mắt của người xem.

Trước sự dịu dàng vỗ về của bà ngoại, Yu Mi Ji như trút bỏ toàn bộ nỗi lòng. "Cháu nghĩ cháu có vấn đề về tinh thần, cháu nuối tiếc về mọi thứ và lo lắng quá nhiều, đến mức không làm được gì" , Yu Mi Ji chia sẻ. Cô thừa nhận rằng mình đã "mất phương hướng hoàn toàn" .

Phân cảnh bà ngoại an ủi cháu gái lấy đi nước mắt người xem trong tập 4 của “Our Unwritten Seoul”. Nguồn video: TikTok @tvndrama

Trong lúc Yu Mi Ji yếu lòng nhất, bà ngoại không hề bỏ rơi cô: "Có gì mà nuối tiếc với lo lắng? Ngày hôm qua thì qua rồi, ngày mai thì chưa đến" . Người bà còn nhẹ nhàng trấn an cháu rằng: "Miễn là cháu khỏe mạnh, ăn tốt, ở bên cạnh bà, thế là được rồi" . Bà ngoại của Yu Mi Ji cho rằng, việc trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn chưa chắc đã là hành động hèn nhát. Bởi lẽ, ngay cả động vật cũng biết cách tránh khỏi những đối thủ mạnh hơn hay các mối nguy hiểm cận kề để sinh tồn. Cảm xúc của Yu Mi Ji như vỡ òa khi bà ngoại nói rằng: "Dù có thảm thương hay rối loạn thế nào, mọi thứ cháu làm để sinh tồn đều dũng cảm" . Đây chính là câu thoại mà mọi khán giả của "Our Unwritten Seoul" có thể lưu lại, để động viên bản thân trong những lúc khó khăn.

"Our Unwritten Seoul" là một bộ phim chữa lành rất khác so với các tác phẩm đình đám khác của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc như "Hometown Cha-Cha-Cha", "Welcome to Samdalri". "Our Unwritten Seoul" khắc họa sự thật tàn khốc, khung cảnh tương đối ngột ngạt nhưng vẫn đan cài những khoảnh khắc tươi sáng và nhiều câu thoại xoa dịu tâm hồn một cách sâu sắc. Nếu đang cần một tựa phim để vực dậy tinh thần trong những lúc yếu đuối, "Our Unwritten Seoul" chính là điều mà bạn nên lưu tâm.

Ảnh và gif: Sưu tầm