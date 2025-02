Mỹ nam phim top 1 Việt Nam bị "phốt", bỏ theo dõi gấp 50 tài khoản nhạy cảm xoá dấu vết

Choo Young Woo là nam thần đang lên của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn với tác phẩm Chuyện Nàng Ok và Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call). Nhưng chưa được bao lâu, Choo Young Woo đã bị phát hiện theo dõi nhiều tài khoản Instagram có vấn đề như streamer 18+, KOL đăng ảnh khoe thân, streamer có content hạ thấp phụ nữ, rapper phạm tội...

Nam diễn viên sinh năm 1999 đã vội vàng bỏ theo dõi đến 50 tài khoản, đồng thời đưa ra lời xin lỗi. "Tôi nghĩ rằng mình nên chú ý đến lời nói và hành động hơn, vì tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương. Tôi hiểu rằng nếu chỉ hành động theo ý mình, thì rất có thể sẽ bị hiểu lầm. Do đó, tôi nhận ra cần phải bớt cái tôi của mình lại. Về vấn đề này, tôi không có bất kỳ ý định đặc biệt nào với những người tôi theo dõi. Tôi chỉ thường xuyên xem các clip ngắn, và tôi xin lỗi nếu điều đó khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai" - Choo Young Woo xin lỗi thông qua 1 cuộc phỏng vấn.

Choo Young Woo xin lỗi vì theo dõi các tài khoản Instagram có vấn đề

Tuy nhiên, 1 fan tiếp tục "bóc phốt" Choo Young Woo không hề hối cải, là kẻ "ngựa quen đường cũ". Cụ thể từ năm 2021, fan này đã nhận ra Choo Young Woo theo dõi những tài khoản có vấn đề và nhắn tin khuyên nhủ nam diễn viên bỏ theo dõi. Choo Young Woo đã đáp lại "Cảm ơn vì lời khuyên hữu ích" và bỏ theo dõi 30 tài khoản. Tuy nhiên, số tài khoản gây tranh cãi mà nam diễn viên theo dõi vẫn còn rất nhiều.

Khi Choo Young Woo chưa nổi tiếng, ít người chú ý đến điều này. Nhưng đến nay, danh tiếng đang lên của nam diễn viên đã bị giáng 1 đòn mạnh. Nhiều netizen không ngớt lời chỉ trích nam thần đang lên: "Tôi nghĩ rằng để theo dõi số lượng tài khoản lớn như vậy thì cậu ta có sở thích xem ảnh 18+ trong thời gian rảnh. Trên TV thì hành động rất ngầu nhưng thực tế lại thích xem những thứ đó ở nhà. Điều này làm tôi thực sự bị sốc", "Lần sau hãy sử dụng nick clone nhé", "Tôi đoán streamer 18+ là gu của cậu này", "Tôi muốn thích anh ấy 1 cách nhẹ nhàng nhưng anh ấy không cho tôi làm thế, tạm biệt", "Nhất quán quá, bao năm trôi qua mà sở thích không đổi"...

Fan từng cảnh báo Choo Young Woo từ năm 2021

Choo Young Woo sinh năm 1999, bắt đầu diễn xuất từ năm 2021. Vào cuối năm 2024, đầu năm 2025, Choo Young Woo vụt sáng với 2 bộ phim cực hot Chuyện Nàng Ok và Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương hiện đang đứng top phim được xem nhiều nhất Netflix Việt Nam và thế giới.

Nam diễn viên này được kỳ vọng là Byeon Woo Seok thế hệ mới. Tuy nhiên vừa mới nổi lên, Choo Young Woo đã bị "bóc phốt" theo dõi những tài khoản Instagram có vấn đề.

Choo Young Woo đang là gương mặt mới cực hot của làng điện ảnh Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo