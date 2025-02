Náo loạn ảnh mỹ nam hot nhất nhì showbiz quỳ gối cầu hôn bạn gái bên tháp Eiffel, người trong cuộc tuyên bố lật kèo

Sáng 5/2, tờ Koreaboo đưa tin, 1 nhiếp ảnh gia gây xôn xao khi đăng tải bộ ảnh ngọt ngào của nam diễn viên kiêm ca sĩ Taecyeon và bạn gái bên tháp Eiffel (Paris, Pháp). Được biết, bộ hình được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nói trên hồi tháng 4 năm ngoái.

Trong loạt ảnh gây sốt, Taecyeon quỳ gối, được cho là đang thực hiện nghi thức cầu hôn bạn gái. Từ nụ cười rạng rỡ của cặp đôi, nhiều khán giả nhận định nam thần Vincenzo đã cầu hôn thành công người yêu trên đất Pháp. Thậm chí, tin đồn Taecyeon sắp tổ chức hôn lễ với bạn gái ngoài ngành giải trí đã xuất hiện rầm rộ sau khi bộ ảnh lãng mạn của cặp đôi này trở nên viral trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi.

Taecyeon gây sốt với loạt ảnh được cho là cầu hôn bạn gái bên tháp Eiffel

Qua nét mặt hạnh phúc của cặp đôi, khán giả dự đoán nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng đã cầu hôn bạn gái thành công

Cặp đôi còn dính tin đồn sắp về chung 1 nhà sau khi bộ ảnh ngọt ngào trở nên viral

Tới trưa 5/2, đại diện của Taecyeon đã chính thức lên tiếng về nghi vấn nam diễn viên cầu hôn, sắp cưới bạn gái: "Tin đồn kết hôn hoàn toàn không đúng sự thật. Taecyeon không cầu hôn bạn gái. Loạt ảnh được chụp khi nam nghệ sĩ tặng quà cho người yêu nhân dịp sinh nhật".

Phía Taecyeon vừa chính thức lên tiếng về nghi vấn nam diễn viên cầu hôn bạn gái tại Pháp

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, truyền thông Hàn lần đầu công bố ảnh hẹn hò của Taecyeon và bạn gái ngoài showbiz. Theo tìm hiểu của tờ Osen, bạn gái của Taecyeon là 1 nhân viên văn phòng, nhỏ hơn nam diễn viên vài tuổi. Đáng chú ý, 2 người đã bên nhau được khoảng 4 năm.

Truyền thông Hàn công bố ảnh hẹn hò của Taecyeon cách đây 2 tháng

Taecyeon sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn với tư cách thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám 1 thời 2PM khi vừa tròn 20 tuổi. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm truyền hình như Vincenzo, Dream High, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind... Trong suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng.

Anh là 1 trong những nam thần sở hữu thân hình nóng bỏng nhất Kbiz

