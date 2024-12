Không phải Yoona hay Jessica, tài tử hot nhất nhì Kbiz bị "tóm sống" hẹn hò với 1 cô gái có danh tính bất ngờ

Ngày 17/12, tờ Osen tung ảnh "tóm gọn" nam ca sĩ kiêm diễn viên Ok Taecyeon hẹn hò với bạn gái. Cặp đôi bị chụp được khoảnh khắc sánh đôi bên nhau vào đêm khuya 15/12, khi tay đan tay dạo phố. Ok Taecyeon và bạn gái không đeo khẩu trang che kín mặt. Nửa kia của nam diễn viên còn ôm thân mật, thể hiện tình cảm gắn bó với bạn trai ngôi sao ở nơi công cộng.

Theo tìm hiểu của tờ Osen, bạn gái của Ok Taecyeon là 1 nhân viên văn phòng, nhỏ hơn nam diễn viên vài tuổi. Cô có vẻ ngoài xinh xắn, thanh tú với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt nổi bật ngay cả khi không trang điểm. Cả 2 đã bên nhau khoảng 4 năm. Ok Taecyeon và bạn gái không che giấu mối quan hệ tình cảm. Họ thường xuyên hẹn hò công khai như những cặp tình nhân bình thường khác.

Taecyeon bị tung ảnh hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải trí

Trước đó, vào tháng 6/2020, Taecyeon xác nhận anh đã có bạn gái. Đây là lần đầu tiên sao nam công khai chuyện tình cảm, sau 12 năm kể từ khi ra mắt với tư cách ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc 2PM. Tuy nhiên, Taecyeon không tiết lộ danh tính nửa kia là người làm việc trong hay ngoài ngành giải trí.

Trong quá khứ, anh từng dính tin đồn có mối quan hệ tình ái với nữ ca sĩ Jessica (cựu thành viên SNSD). Năm 2011, Dispatch gây chấn động toàn châu Á khi tung ra loạt ảnh hẹn hò ở Nhật Bản giữa Taecyeon và Jessica. Tuy nhiên, cặp đôi nhất quyết phủ nhận đang yêu đương, khẳng định cả 2 chỉ là đồng nghiệp tốt

Taecyeon và Jessica từng bị Dispatch khui ảnh hò hẹn nhưng cặp đôi nhất quyết phủ nhận

Ngoài ra, nam ca sĩ và Yoona cũng được người hâm mộ "đẩy thuyền" rầm rộ sau khi 2 nhóm nhạc hàng đầu Kpop SNSD và 2PM gây ra cơn sốt toàn châu Á khi kết đôi trong MV Cabi Song (2010). Trong quá trình hợp tác, nữ thần Yoona và Taecyeon có "phản ứng hoá học" bùng nổ. Đến tháng 6/2010, Taecyeon gây sốt khi hát tặng ca khúc Love Song cho Yoona khi họ cùng tham gia show thực tế Family Outing 2. Động thái của Taecyeon làm dấy lên nghi vấn tình ái giữa anh và Yoona trong 1 thời gian dài.

Yoona và Taecyeon từng là couple idol đình đám được cả châu Á "đẩy thuyền"

Taecyeon sinh năm 1988. Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng 2PM vào năm 2008. Tại showbiz Hàn Quốc, Taecyeon có biệt danh là "Thần tượng quái vật" nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính và vóc dáng nổi trội. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Dream Hight, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind cameo trong bộ phim gây sốt toàn cầu XO, Kitty... Trong đó, màn thể hiện ấn tượng nhất của anh trên màn ảnh phải kể đến vai phản diện đáng sợ ở bộ phim Vincenzo (2021),đóng cùng Song Joong Ki. Gần đây, Ok Taecyeon tham gia bộ phim truyền hình mới I Took the Male Lead's First Night của đài KBS2.

Anh cũng được biết đến là mỹ nam có đời tư sạch và giàu có bậc nhất Kbiz. Là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động, Taecyeon ước tính có trong tay khối tài sản không nhỏ. Năm 2020, truyền thông Hàn từng cho biết nam diễn viên sở hữu căn biệt thự trị giá 3,2 triệu USD (81,3 tỷ đồng) ở khu Sinsa-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Nguồn: Osen