Tóc Tiên lên tiếng giữa lúc bị cư dân mạng tấn công

Ngày 13/7, tập 13 của chương trình Tân Binh Toàn Năng đã chính thức lên sóng. Vòng sát hạch 7 của Tân Binh Toàn Năng diễn ra với thử thách khó nhằn. Các team phải tự lên ý tưởng, viết lời, sáng tác giai điệu, phối khí và hoàn thiện bản mix & master demo trong 25 ngày.

Vừa qua, nữ ca sĩ 8x gây xôn xao khi có hành động khóa trang cá nhân Threads. Netizen cho rằng vì cô đọc được quá nhiều ý kiến tiêu cực bủa vây bản thân. Sau thời gian "ở ẩn", Tóc Tiên đã hoạt động trở lại. Cô còn lên tiếng bênh vực và kêu gọi khán giả ủng hộ cho các thí sinh Tân Binh Toàn Năng. Cô cũng cho biết lí do cô trở lại MXH là để ra sức quảng bá cho các học trò mình. Tóc Tiên đã có khá nhiều chia sẻ về cuộc thi, về team The Burners giữa lúc nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây nhất, ca khúc Điện Cao Thế của team The Burners đã đạt được thành tích với vị trí Top 1 iTunes Vietnam. Trên Facebook có 2,6 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ bộ ảnh cùng đội hình The Burners. Qua từng vòng thi, The Burners cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh đáng kể, thể hiện ở việc liên tục thử sức ở nhiều concept khác nhau. Một số thành viên như Long Hoàng, Hồ Đông Quan, Phạm Văn Tâm chiếm spotlight khi lột xác với hình tượng mới.

Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ bộ ảnh mới bên đội hình The Burners trên mạng xã hội

Qua từng vòng thi, The Burners cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh đáng kể, thể hiện ở việc liên tục thử sức ở nhiều concept khác nhau

Ca khúc Điện Cao Thế của The Burners đã đạt thành tích Top 1 iTunes Vietnam

Vừa qua, giọng ca sinh năm 1989 đã phải khóa trang cá nhân Threads. Nguyên do được cho là đọc được quá nhiều lời chỉ trích tiêu cực từ netizen

Chia sẻ về quá trình thực hiện cho vòng sát hạch 7, nữ ca sĩ tiết lộ, từ lúc nhận đề bài đến khi có bản demo đầu tiên, đội hình chỉ có 5–6 ngày. Trong đó, đội ngũ sản xuất âm nhạc phải làm việc liên tục suốt 4–5 ngày để hoàn chỉnh bản thu theo đúng định hướng mà nữ ca sĩ mong muốn. Concept “gentlemen trưởng thành” cũng được đầu tư tỉ mỉ từ khâu chọn trang phục có sẵn đến thiết kế riêng theo số đo từng thành viên, nhằm đảm bảo độ fit tối ưu. Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn chủ động trao đổi với hai biên đạo người Hàn Quốc để xây dựng phần trình diễn mang màu sắc trưởng thành, “người lớn” hơn so với các vòng trước.

Với vai trò là người dẫn dắt, Tóc Tiên tiết lộ về cách vận hành của team The Burners: "Những thành viên mạnh vocal sẽ hỗ trợ các bạn thiên về perform; ngược lại Quan – Quân – Tâm mạnh về trình diễn thì sẽ hỗ trợ Long ở phần dance. Mỗi người đều có điểm mạnh và sự tự tin riêng. Việc xóa bỏ khoảng cách, vượt qua sự dè chừng ban đầu để gắn kết là điều Tiên luôn nhấn mạnh".

Đội hình The Burners hiện được đánh giá là một trong những team có kỹ năng trình diễn tốt nhất chương trình

Đến với chương trình với tâm thế thoải mái, Tóc Tiên cho biết mong muốn lớn nhất khi nhận lời xuất hiện tại Tân Binh Toàn Năng là "được làm việc với những bạn trẻ mới. Với tính cách của mình, Tiên thích chia sẻ năng lượng, kinh nghiệm cho thế hệ mới, nên việc tham gia chương trình không phải là áp lực. Tiên chỉ muốn cố gắng làm hết sức có thể".

Nữ ca sĩ cho biết, nếu Chị Đẹp Đạp Gió đòi hỏi sức bền về thể lực và cường độ trình diễn, thì với Tân Binh Toàn Năng, áp lực lớn nhất lại đến từ tinh thần trách nhiệm khi đồng hành cùng những gương mặt hoàn toàn mới.

"Nếu nói về ‘lao lực’ thì rõ ràng Chị Đẹp căng thẳng và nặng về thể lực hơn rất nhiều. Nhưng với Tân Binh Toàn Năng, Tiên cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn – vì các bạn thí sinh đều hoàn toàn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình không chỉ cần hướng dẫn về chuyên môn, mà còn phải đồng hành, định hướng về cách sống, cách cư xử trong nghề".

Tóc Tiên cho biết mong muốn khi tới với chương trình là được làm việc với các bạn trẻ, chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ mới

Trong phần thi sát hạch 7 diễn ra vào tuần trước, The Burners tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những team xuất sắc nhất cả về phần trình diễn và âm nhạc. Đặc biệt, Hồ Đông Quan đã nhận được lượt bình chọn cao nhất trong team trước vòng thi, thể hiện phong độ ổn định và nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả. Không chỉ thế, Thế Vỹ đảm nhận vai trò sáng tác chính đã hoàn thành demo Điện Cao Thế đúng tiến độ, nhận về phản hồi tích cực từ BGK.

Sau vòng sát hạch 7 vừa qua, Long Hoàng đã phải nói lời chia tay chương trình. Tóc Tiên chia sẻ: "Từ những cái tôi mạnh mẽ, các Tân Binh đã học cách dung hòa, phối hợp và phát huy thế mạnh cá nhân để trở thành một tập thể đoàn kết, đồng lòng. Mỗi người bước đầu xây dựng được dấu ấn riêng và cùng nhau tạo dựng một tệp fan riêng – những khán giả luôn yêu thương và ủng hộ bất kể kết quả thi đấu".