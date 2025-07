Hình ảnh trong bệnh viện trước khi mất của nữ diễn viên 31 tuổi xấu số

Ngày 13/7, nữ diễn viên Kang Seo Ha (tên thật: Kang Ye Won) đã qua đời ở tuổi 31. Theo gia quyến, Kang Seo Ha suy giảm sức khỏe nhanh chóng sau đợt hóa trị thứ 2, khi chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày.

Trên mạng xã hội, em gái của diễn viên sinh năm 1994 đăng bài tưởng niệm chị gái, hé lộ những bức ảnh hiếm. Trong đó có những bức ảnh Kang Seo Ha mặc áo bệnh nhân, chuẩn bị bước vào quá trình hóa trị khó khăn tại bệnh viện. Nữ diễn viên vẫn giữ sự lạc quan, vui vẻ tạo dáng cùng em gái.

Em của cố diễn viên xót xa kể chị gái dù đang bệnh nhưng vẫn luôn chăm lo đến những người xung quanh: "Tôi vẫn không thể tin được. Trong khi chịu đựng nỗi đau lớn như vậy, chị vẫn lo lắng cho những người xung quanh, lo lắng cho tôi... Chị đã không thể ăn trong nhiều tháng, nhưng chị vẫn nhất quyết thanh toán bằng thẻ và không bao giờ để tôi bỏ bữa. Thiên thần của tôi đã ra đi quá sớm. Mặc dù chị đang cố gắng chịu đựng bằng thuốc giảm đau, chị vẫn nói 'Cảm ơn', khiến tôi rất hổ thẹn".

Kang Seo Ha nhắng nhít selfie cùng em gái ngay cả khi chuẩn bị vào hóa trị

Dù bệnh tật hành hạ, cô vẫn lạc quan và quan tâm đến mọi người xung quanh

Cô không thể ăn uống, nhưng vẫn trả trước tiền để em gái không bỏ bữa

Em gái cố diễn viên còn đăng nhiều ảnh thường ngày khác của Kang Seo Ha. Có thể thấy rằng Kang Seo Ha là cô gái trẻ vui vẻ, giàu năng lượng và vô cùng rạng rỡ. Dù là diễn viên nhưng cô không ngại để mặt mộc, tạo dáng "dìm hàng" lầy lội chụp ảnh bất chấp hình tượng.

"Chị gái tôi đã vất vả rồi, và tôi hy vọng chị sẽ hạnh phúc ở đó mà không phải chịu bất kỳ đau đớn nào! Tôi đã gửi món quà của chị đi, trước đây tôi cứ nhìn nó là nhớ đến chị. Thay vào đó, tôi sẽ luôn giữ chị ấy trong tim mình, trong cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ sống thật tốt vì chị. Đừng lo chị ơi, em sẽ chăm sóc cho dì, chú và Wook hay khóc nhè của chị. Hãy hạnh phúc bên ông bà và sống bình dị trong ngôi nhà bên biển như chị hằng mong ước nhé! Em yêu chị nhiều lắm Kang Ye Won! Cảm ơn chị đã đến với gia đình và là chị gái của em... Em lại nhớ chị rồi, yêu chị" - tâm sự của em gái cố diễn viên khiến khán giả xúc động rơi nước mắt.

Kang Seo Ha thường để mặt mộc trong đời thường

Cô vẫn rất xinh xắn, đáng yêu dù không son phấn

Nữ diễn viên không ngại tạo dáng "lầy lội" bất chấp hình tượng

Kang Seo Ha vui vẻ chụp ảnh cùng mô tô phân khối lớn

Cô rất cưng chiều cháu của mình

Kang Seo Ha sinh năm 1994, tốt nghiệp Khoa Sân khấu của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 2012 trong MV âm nhạc Faring Away của nhóm Brave Guys. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Schoolgirl Detectives, Assembly, Flowers of the Prison, First Love Again, Through the Waves, Heart Surgeons và Nobody Knows.

Trước khi mất, Kang Seo Ha đang quay bộ phim In The Net, với sự tham gia của Kim Seon Ho và Park Gyu Young. Đây sẽ trở thành tác phẩm cuối cùng của cô. Theo tang quyến, tang lễ của Kang Seo Ha sẽ được tổ chức vào ngày 16/7, tại Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary.

