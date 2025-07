Em gái Elvis Phương đột quỵ, gia đình phải rút ống thở: Danh giá và nổi tiếng cỡ nào?

Mới đây, khán giả bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Kiều Nga, em gái danh ca Elvis Phương qua đời vì đột quỵ ở tuổi 65 sau một tuần hôn mê sâu.

Anh Phương Hùng - con trai danh ca Elvis Phương, cháu ruột ca sĩ Kiều Nga cho biết: "Trước lúc cô mất, một số đồng nghiệp, trong đó có chị Trizzie Phương Trinh đến thăm. Khi tim cô đập rất yếu, bác sĩ gọi người thân vào và thông báo cô chỉ sống thêm được vài tiếng. Lúc này, người thân họp mặt, cùng tụng kinh và quyết định rút ống thở để cô ra đi thanh thản".

Sự ra đi của ca sĩ Kiều Nga để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Kiểu Nga và Elvis Phương

Là em gái Elvis Phương và môi trường hình thành cá tính âm nhạc

Kiều Nga tên thật là Phạm Thị Kiều Nga, sinh năm 1960 tại Sài Gòn trong một gia đình khá giả. Cô là em gái ruột danh ca Elvis Phương và còn có một người chị cũng là ca sĩ với nghệ danh Riri Hoa.

Nhờ đó, ngay từ nhỏ Kiều Nga đã bộc lộ năng khiếu và đam mê âm nhạc, thích ca hát.

Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, Kiều Nga đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ca hát.

Do gia đình khá giả, nên bố mẹ Kiều Nga từ sớm đã cho các con theo học chương trình giáo dục phương Tây. Vì thế, cô cùng các anh em được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây, đặc biệt là nhạc Pháp, ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng nhạc, con đường âm nhạc và tư duy âm nhạc sau này của Kiều Nga.

Tuy nhiên, gia đình Kiều Nga và anh trai Elvis Phương ngay từ đầu không muốn cô theo con đường bị cho là "xướng ca vô loài". Nhưng vốn là người cá tính, không thích sự khuôn khổ áp đặt của gia đình nên cô đã trái ý gia đình để theo đuổi đam mê ca hát của bản thân.

Dấu ấn đầu tiên đưa Kiều Nga đến sân khấu là dự thi văn nghệ tại trường THPT Lê Quý Đôn với bài Tiếng đàn ta lư và đoạt giải. Cô nhận được nhiều khen ngợi của thầy cô, bạn bè về giọng hát độc đáo của mình.

Ngôi sao ca nhạc mới, đại diện cho thế hệ trẻ thời thượng tại hải ngoại

Năm 1984, Kiều Nga sang Mỹ định cư và có dịp gặp gỡ ca sĩ Ngọc Trác. Hai người quyết định thành lập ban nhạc và đi hát.

Sau một thời gian, Kiều Nga lọt vào mắt xanh giám đốc một trung tâm băng nhạc lớn và được mời về cộng tác. Kể từ đây, tên tuổi cô lên như diều gặp gió.

Kiều Nga được đông đảo khán giả yêu mến nhờ nhan sắc kiều diễm cùng chất giọng nữ trung độc đáo, trầm và lối hát bất cần. Cô hát nhạc Pháp rất hay, phát âm chuẩn, duyên dáng và dẫn đầu làn sóng nhạc trẻ New Wave cùng Ngọc Lan, Lynda Trang Đài…

Từ giữa thập niên 80 đến đầu thập niên 90, Kiều Nga thường xuyên hát song ca cùng danh ca Ngọc Lan. Hai người được mệnh danh là "Nữ hoàng New Wave" thời bấy giờ và nổi tiếng qua các bài hát nhạc Pháp. Có thể nói, Ngọc Lan và Kiều Nga là đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ tại hải ngoại lúc bấy giờ, tươi mới, trẻ trung, xinh đẹp và năng động, trình diễn lôi cuốn, kết hợp cả vũ đạo, ăn mặc thời thượng.

Liên khúc Tình yêu được Kiều Nga thể hiện chung với Ngọc Lan và Trung Hành nhanh chóng trở thành là hiện tượng của làng âm nhạc hải ngoại. Vào thời điểm ấy, cả ở trong và ngoài nước đều nghe Kiều Nga và Ngọc Lan, cả hai trở thành hiện tượng âm nhạc.

Kiều Nga chia sẻ, chính cô là người đã đưa ra ý kiến làm liên khúc cho cuốn băng mới và cũng chính Kiều Nga là người chọn bài hát cho liên khúc này.

Sau cuốn Liên Khúc Tình Yêu được phát hành, Kiều Nga – Ngọc Lan luôn được mời đi hát cùng nhau với giá cát xê khá cao, đi tới đâu cũng cháy vé. Kiều Nga cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc hàng đầu lúc bấy giờ và luôn được săn đón.

Mất tích giữa đỉnh cao sự nghiệp để lo cho gia đình

Giữa lúc đang nổi tiếng và ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Nga lấy chồng và ngừng đi hát một thời gian dài vì muốn dành hết thời gian để chăm lo cho gia đình và con gái. Cô chia sẻ: "Chẳng ai muốn dừng khi đang được yêu thích, chẳng qua vì chuyện gia đình riêng, tôi muốn dành hết thời giờ để lo cho con gái của mình".

Mãi đến năm 2011, Kiều Nga mới trở lại sân khấu khi quay về Việt Nam tham dự đêm nhạc My way – Dòng đời kỷ niệm 50 năm ca hát của danh ca Elvis Phương.

Năm 2012, Kiều Nga tổ chức đêm nhạc Xin còn gọi tên nhau tại phòng trà WE. Trong đêm nhạc riêng này, ngoài phần ca khúc tiếng Việt như: Xin còn gọi tên nhau, Tìm đâu,… Kiều Nga còn biểu diễn một số ca khúc nhạc Pháp lời Việt quen thuộc như: Búp bê không tình yêu, Xin tự hiểu mình, Một thời để yêu một thời để chết, Nào biết nào hay… và các bản nhạc nước ngoài như: Besame Mucho, Hello, Maman oh Maman, La Maritza, Vien Membrasser, Chanson Dorphee…

Tháng 5/2015, Kiều Nga tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát diễn ra tại TP.HCM.

Tháng 5/2017, Kiều Nga tái ngộ với khán giả qua đêm nhạc Chansons d'Amour – Nhạc tình muôn thuở tri ân khán giả đồng thời mừng sinh nhật của cô.