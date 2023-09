Trấn Thành bị chê "sợ xấu, không dám già" ở trailer Đất Rừng Phương Nam, netizen còn ức chế vì màu phim "vàng khè"

Sau khi nhá hàng poster giúp khán giả thấy được phần nào tạo hình các nhân vật, mới đây Đất Rừng Phương Nam đã tung thêm trailer dài gần 3 phút, cho khán giả thấy được rõ nét hơn những câu chuyện sẽ xảy ra trong phim.

Trailer phim Đất Rừng Phương Nam

Trailer phim tiết lộ hành trình đi tìm cha của An, một cậu bé thành thị vào đầu thế kỉ 20 trong buổi loạn lạc, để rồi mở ra câu chuyện về vùng đất Nam Bộ hào sảng và nghĩa tình. Trên hành trình của mình, An gặp gỡ những người bạn giúp cậu bé có thể sống và theo đuổi ước mơ đoàn tụ gia đình. Đó là cha con ông Tiều - bé Xinh, sẵn sàng chào đón An như một thành viên trong gia đình, đưa An cùng đi mãi võ kiếm sống. Là chú Ba bắt rắn và thằng Cò, hướng dẫn An từng kĩ năng của một đứa trẻ miền quê kiểng,...

Những nhân vật chính trong phim đã lộ diện

Đặc biệt, trailer cũng gây chú ý khi tiết lộ những nhân vật được nhiều khán giả mong chờ, do Trấn Thành, Băng Di và Mai Tài Phến thể hiện. Trấn Thành đảm nhận vai bác Ba Phi, người nổi danh nhờ những câu chuyện hấp dẫn về vùng đất phương Nam. Chính vì vậy mà nơi nào có bác Ba Phi, nơi đó sôi nổi những chuyện phiếm quanh chén trà, ly rượu và cũng sục sôi tình yêu quê hương.

Trấn Thành trong vai bác Ba Phi

Băng Di xuất hiện với tạo hình xinh đẹp, có phần khác biệt so với tất cả những nhân vật chất phác, thật thà còn lại. Trong khi đó, Mai Tài Phến khiến không ai nhận ra khi xuất hiện với bộ dạng xù xì, gai góc, mái tóc dài che cả khuôn mặt. Đồng thời những phân cảnh hành động của Võ Tòng cũng nhận được sự quan tâm từ người xem.

Băng Di

Mai Tài Phến

Sau khi trailer được phát hành, có không ít bình luận trái chiều nổ ra. Khán giả không thực sự hài lòng với tạo hình "chưa đủ già" của Trấn Thành, đặc biệt bộ râu tiếp tục bị cho là "giả trân" và làn da gần như không có nếp nhăn. Thêm vào đó phần màu phim quá vàng cũng khiến một bộ phận người xem khó chịu. Điểm sáng được nhiều người khen ngợi là diễn xuất của sao nhí Huỳnh Hạo Khang, cảnh phim đẹp (dù không thực sự ra nét miền Tây) và phần âm nhạc quá xuất sắc.

Bình luận của khán giả về tạo hình của Trấn Thành

Khán giả không thích màu phim của Đất Rừng Phương Nam

Nguồn ảnh: Nhà sản xuất