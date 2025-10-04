Diễn viên Quốc Trường vừa tái xuất màn ảnh trong phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn sao như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Trong dự án lần này, anh vào vai bác sĩ Trường, đang trong mối quan hệ tình - tiền phức tạp với “phú bà” Thương (Lê Khánh), người đã yêu thương và bao nuôi từ khi Trường chưa có gì trong tay.

Quốc Trường tái xuất với vai diễn trai trẻ được phú bà bao nuôi

Hiện tại tuy doanh thu không bùng nổ nhưng phim và nhất là sự trở lại của Quốc Trường đang được khá nhiều khán giả chú ý. Một trong những vấn đề được quan tâm hơn cả của Quốc Trường trong màn tái xuất này lại là việc anh có động thái lạ với bạn diễn Phương Lan. Cụ thể, cư dân mạng đã soi ra việc Quốc Trường chỉ theo dõi duy nhất 4 tài khoản mạng xã hội trên TikTok, trong đó chỉ có một mình Phương Lan là nữ, 3 tài khoản còn lại đều liên quan đến công việc, tin tức tài chính, lĩnh vực kinh doanh mà Quốc Trường đang theo đuổi.

Phương Lan là nữ và là tài khoản cá nhân duy nhất mà Quốc Trường theo dõi, 3 tài khoản còn lại đều liên quan đến công việc, tài chính

Động thái lạ của Quốc Trường lập tức làm rộ lên tin đồn phim giả tình thật. Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên nhiều lần vướng những tin đồn tương tự nhưng lần này, cư dân mạng càng sốc hơn bởi trên phim, Phương Lan và Quốc Trường gần như không có tương tác chung. Thế nhưng ngoài đời, trong quá tình bá phim, hai người lại tương đối thân thiết, hay xuất hiện chung và cùng quay trend TikTok. Điều này càng khiến cư dân mạng nghi ngờ, cho rằng Quốc Trường là thành viên mới của hội "chỉ theo dõi mình em".

Quốc Trường trên kênh TikTok của Phương Lan

Hai người thường xuất hiện cạnh nhau khi đi quảng bá phim

Phương Lan thời gian qua vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Phan Đạt cùng hàng loạt những đấu tố ồn ào trên mạng xã hội. Chị Ngã Em Nâng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau biến cố hôn nhân. Chính bởi điều này nên người hâm mộ vô cùng vui mừng, hi vọng nữ diễn viên sẽ có một màn tái xuất bùng nổ. Tương tự những vai diễn trước, lần này Phương Lan vẫn đảm nhận tuyến hài của phim, vào vai bạn thân của cặp đôi chính.

Trái với Phương Lan, Quốc Trường lại có một năm phát triển rực rỡ khi cả chuyện kinh doanh lẫn nghệ thuật đều gặt hái được thành tựu. Trước Chị Ngã Em Nâng, nam diễn viên ra mắt bộ phim Út Lan và cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Lần này tiếp tục là một vai diễn nặng tâm lý, khán giả khen ngợi Quốc Trường thể hiện vai diễn rất tốt, đủ sức để cân một kịch bản còn nhiều vấn đề chưa thực sự hoàn thiện. Thêm vào đó, dù bạn diễn hơn 7 tuổi, phải đóng nhiều cảnh tình tứ, thân mật nhưng chemistry của anh với bạn diễn vẫn rất tự nhiên, không tạo cảm giác gượng gạo, khó chịu.

Nguồn ảnh: NSX, Chụp màn hình