Hôm nay, ngày 30/9, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đông đủ ekip sản xuất cùng dàn diễn viên đình đám và nhiều khách mời nổi tiếng. Đây là dự án mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh, với sự góp mặt của Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân… ngay từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Họp báo ra mắt vì vậy cũng quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng với những cái tên như: Lý Nhã Kỳ, Thu Trang - Tiến Luật, Nam Anh,...

Là một trong 4 diễn viên chính của phim Uyển Ân nổi bật bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chiếc đầm đen gợi cảm vừa đủ. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc và chiếc đầm tôn dáng giúp em gái Trấn Thành đập tan tin đồn có bầu vì những hình ảnh "xổ sữa" tràn lan trên mạng xã hội thời gian gần đây. So với dáng vẻ hơi thừa cân cách đây khoảng 1 tháng, vóc dáng lần này của Uyển Ân thực sự khác lạ và đáng khen ngợi.

Nữ chính Uyển Ân xinh đẹp tại thảm đỏ

Uyển Ân - Quốc Trường và NTK Đỗ Long

Nổi bật nhất tại thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện của cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu. Trong dự án lần này, Lâm Bảo Châu có dịp đảm nhận một vai diễn thuộc tuyến phản diện. Lần hiếm hoi hóa thân thành trai hư trên màn ảnh, tình trẻ của Lệ Quyên khiến khán giả không khỏi tò mò. Xuât hiện tại thảm đỏ, Lâm Bảo Châu nổi bật với vẻ điển trai, đầy sức hút và những khoảnh khắc tình tứ bên cạnh người yêu.

Lệ Quyên tới ủng hộ người yêu

Những người chị em thân thiết của Lệ Quyên cũng tới ủng hộ Lâm Bảo Châu

Không chỉ cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, nhiều ngôi sao nổi tiếng khác cũng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Lý Nhã Kỳ nổi bật với chiếc đầm hồng thướt tha, hack tuổi. Nam Anh diện áo dài thướt tha, khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của mình. Những mỹ nam như Trần Ngọc Vàng, Thuận Nguyễn,... cũng khiến cho thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết.

Diệu Nhi tới chúc mừng Thuận Nguyễn

Lý Nhã Kỳ

Nam Anh

Yên Đan và Cù Thị Trà

Trần Ngọc Vàng

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Nghệ sĩ Quyền Linh

Thuận Nguyễn và Trần Nghĩa

Thanh Thức

Hồ Quang Hiếu và vợ