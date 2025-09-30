Ngày 26/9, bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ lên sóng trên nền tảng Tencent. Không có quảng bá rầm rộ nhưng ngay khi chiếu, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lập tức gây bùng nổ khi chỉ trong vòng 4 ngày đã chạm mốc 30.000 điểm nhiệt - phá vỡ mọi kỷ lục phim chiếu trên Tencent năm nay. Thành tích này cũng giúp Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trở thành tác phẩm hot nhất màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng gây bão màn ảnh

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, bộ phim lại tiềm ẩn nguy cơ lỗ nặng. Khác với cổ trang vốn ngốn chi phí khủng, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng thuộc dòng phim hiện đại nhưng bối cảnh hào môn xa hoa cùng tạo hình xa xỉ của nhân vật vẫn khiến tổng chi phí sản xuất lên tới hàng trăm triệu tệ. Thế nhưng, lượng quảng cáo lại không mấy khả quan khi trung bình mỗi tập chỉ có khoảng 1,2 nhãn hàng xuất hiện.

So sánh với Khom Lưng (Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh) cũng từng chiếu bất ngờ nhưng nhờ sức hút bùng nổ mà lượng quảng cáo tăng vọt thì Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại khá bết bát. Ước tính, doanh thu quảng cáo của phim chỉ rơi vào khoảng 50 triệu tệ (khoảng 185 tỷ đồng), khó lòng bù đắp chi phí sản xuất. Chính vì thế, nhiều khán giả lo ngại Hãy Để Tôi Tỏa Sáng sẽ rơi vào tình cảnh "có tiếng mà không có miếng".

Quảng cáo của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng không được như ý

Về mặt nội dung, phim vẫn đang nhận được những phản hồi tích cực. Câu chuyện hôn nhân hào môn đầy toan tính, lối kể kịch tính, tiết tấu dồn dập giúp thu hút khán giả xem phim. Triệu Lộ Tư vốn bị chê nhiều ở những dự án trước đã có tiến bộ nhất định trong các phân cảnh nội tâm, đặc biệt là cảnh khóc. Cô phần nào khiến người xem đồng cảm với nhân vật Hứa Nghiên, người phụ nữ vừa tham vọng vừa đầy bi kịch.

Đáng tiếc, vấn đề lớn nhất lại nằm ở ngoại hình của Triệu Lộ Tư. Khuôn mặt thẩm mỹ cứng đơ, gò má cao, môi luôn căng mọng khiến biểu cảm của cô mất tự nhiên. Không ít khán giả nhận xét, thay vì hóa thân vào nhân vật, Triệu Lộ Tư lại quá chú trọng vào việc giữ hình ảnh luôn đẹp trước ống kính. Trong nhiều cảnh phim, cô bị chê giống như đang chụp bộ ảnh thời trang hơn là nhập vai. Từ biểu cảm gượng gạo đến động tác có phần máy móc, tất cả đều làm mất đi sự chân thật cần có của một vai nữ chính.

Triệu Lộ Tư có không ít khoảnh khắc thiếu tự nhiên, chỉ cố để bản thân trông thật đẹp trước ống kính

Trái ngược với sự gò ép của Triệu Lộ Tư, Ôn Tranh Vanh - người đảm nhận vai mẹ chồng cô trong phim lại trở thành điểm sáng bất ngờ. Ở tuổi U50, Ôn Tranh Vanh vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, thần thái quý phái tự nhiên không cần gắng gượng. Từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái, nữ diễn viên đều toát lên sự sang trọng đúng chuẩn hào môn. Sự tự nhiên ấy khiến cho màn đối diễn giữa "mẹ chồng - nàng dâu" trở thành cuộc chạm trán đầy chênh lệch. Không ít bình luận cho rằng Ôn Tranh Vanh thậm chí còn thu hút hơn nữ chính, vô tình khiến Triệu Lộ Tư bị lép vế.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét: "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chẳng khác nào bộ ảnh cá nhân của Triệu Lộ Tư" khi nữ chính luôn trong trạng thái trang điểm kỹ lưỡng, tạo dáng chuẩn idol nhưng lại thiếu linh hồn của nhân vật. Ngược lại, Ôn Tranh Vanh dù không cần nhiều lớp son phấn vẫn chinh phục nhờ khí chất tự nhiên, thậm chí những nếp nhăn tuổi tác càng làm cô trở nên gần gũi và thật hơn.

"Mẹ chồng" Ôn Tranh Vanh lấn át "con dâu" Triệu Lộ Tư

Hiện tại, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng mới chỉ đi được 1/3 chặng đường và với độ hot ấn tượng trên nền tảng, phim vẫn còn nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu Triệu Lộ Tư không khắc phục được vấn đề diễn xuất cùng gương mặt gượng gạo còn ê kíp sản xuất không tìm được cách gia tăng quảng cáo thì viễn cảnh "bom tấn truyền thông nhưng thất bại thương mại" hoàn toàn có thể trở thành sự thật.