Denis Đặng bị cấm đóng phim

Trong những diễn biến mới nhất của bộ phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật mới tên Trường (do Denis Đặng thủ vai) vẫn tiếp tục gây bão tranh cãi. Trường được xây dựng như hình mẫu một tổng tài điển trai, lịch lãm và sở hữu du thuyền 5 sao sang chảnh. Khi bắt gặp Ngân (Việt Hoa thủ vai) đang tận hưởng kỳ nghỉ một mình, anh chủ động tiếp cận, làm quen. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn qua những khoảnh khắc gần gũi chỉ trong, trong đó có cảnh Trường ân cần băng bó vết thương cho Ngân khi cô gặp khó khăn vì đôi giày cao gót. Những cử chỉ ngọt ngào ấy khiến Ngân không khỏi xao xuyến và rung động.

Thế nhưng, trái với sự hào nhoáng mà kịch bản xây dựng, màn nhập vai của Denis Đặng lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng anh diễn đơ như tượng sáp, biểu cảm gương mặt thiếu cảm xúc, lời thoại rời rạc và gượng gạo. Không ít ý kiến cho rằng Denis Đặng chỉ phù hợp với các MV ca nhạc, còn việc thử sức ở mảng phim truyền hình lại bộc lộ rõ hạn chế. Trên mạng xã hội, loạt bình luận chê bai xuất hiện dày đặc, cho rằng tổng tài này chỉ giàu trên lời thoại còn diễn xuất và tạo hình thì chưa đủ để xây dựng nhân vật.

Đỉnh điểm của sự chê bai phải kể đến khi ở tập mới nhất, Trường và Ngân cùng tắm mưa trên du thuyền, sau đó trao nụ hôn ngọt ngào. Hai người thậm chí mới chỉ quen biết 2 ngày nhưng lại ôm hôn đắm đuối, ánh mắt của Ngân vừa hạnh phúc, vừa day dứt, tưởng đâu cô đang va phải một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đầy tội lỗi. Kịch bản đã có vấn đề, diễn xuất của Denis Đặng càng đáng sợ hơn. Nhiều bình luận cho rằng đây là cảnh hôn chán nhất màn ảnh Việt và họ cảm thấy thương cho Việt Hoa khi phải gồng gánh cảm xúc cho 2 người. "Việt Hoa chắc phải gồng lắm mới dám diễn cảnh này chứ thấy bạn diễn là tắt mood còn đâu.", "Cảnh lãng mạn dở nhất mà tôi ừng xem, không có chút cảm xúc nào", "Nom có chán không cơ chứ, Việt Hoa diễn được cảnh này cũng tài", "Giải cứu Việt Hoa, giải cứu khán giả",...

Cảnh hôn bị chê vô cảm nhất màn ảnh Việt

Đặc biệt, nhiều khán giả không còn dừng lại ở mức chê bai nữa mà thẳng thừng kêu nhà đài thay diễn viên. Theo họ, việc Denis xuất hiện trên màn ảnh nhỏ chẳng khác nào "tra tấn thị giác" và phá hỏng cảm xúc của cả bộ phim. "Mỗi lần Denis xuất hiện là tôi phải tua nhanh, không chịu nổi", "Xin đạo diễn đừng giao vai cho Denis nữa, coi như thương khán giả", "MV thì đẹp nhưng phim thì thôi", "Nếu Denis còn đóng phim, tôi thà tắt TV còn hơn", "Khán giả không phải nơi để thử nghiệm những thất bại, tập luyện cho kỹ đi rồi hẵng nhận vai",...

Từ một giám đốc sáng tạo từng được tung hô với những MV triệu view, Denis Đặng giờ đây lại trở thành nhân vật bị khán giả gạch tên khỏi danh sách diễn viên tiềm năng. Nhân vật tổng tài Trường vốn được xây dựng để mang đến hình tượng lãng mạn, hào hoa nhưng khi qua tay Denis lại trở thành tổng tài lỗi với gương mặt vô hồn và diễn xuất nhạt nhòa.

Nguồn ảnh: VTV