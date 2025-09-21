Người diễn hay nhất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nổi tiếng ngay từ khi chưa công chiếu nhờ sở hữu dàn diễn viên toàn những tên tuổi quen thuộc, nổi tiếng như Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool hay Việt Hoa… Bên cạnh đó, đây còn là bộ phim remake từ bản gốc "30 chưa phải là hết" rất ăn khách trong năm 2020.

Sau khi chính thức phát sóng, phim vẫn duy trì tốt sự quan tâm của khán giả nhờ nhiều tình tiết cao trào. Đặc biệt, trong những tập gần đây, khi bộ 3 nữ chính liên tiếp phải đối mặt với các sóng gió, khán giả lại càng tò mò hơn về cách họ vượt qua và giải quyết vấn đề.

Điển hình là trong tập 17, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) đã gặp phải nỗi đau tột cùng khi mất đi em bé trong bụng. Ở phân cảnh này, Quỳnh Kool đã diễn tả được tâm trạng đau khổ của nhân vật Hoàng Lam, khiến khán giả cũng xúc động theo. Chịu cùng nỗi đau mất con với Hoàng Lam là Toàn – chồng của cô.

Nếu như trong những tập trước, Toàn khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc vì thường xuyên thể hiện thái độ không chào đón em bé, cho rằng khi chưa sẵn sàng về mặt kinh tế, không nên có con thì ở tập 17 vừa qua, Toàn lại cho thấy một khía cạnh khác hẳn.

Nhân vật này thực chất vẫn thương vợ, thương con. Và trong khoảnh khắc thấy vợ đau đớn sau khi sảy thai, Toàn đã tuôn trào cảm xúc. Người chồng cho thấy sự ân hận, day dứt, và cả sự bất lực trong phân cảnh này. Khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên Tô Dũng. Anh đã truyền tải rất tốt tâm trạng đau khổ của nhân vật. Không chỉ trong tập 17, Tô Dũng còn có những màn thể hiện đầy thuyết phục trong các tập trước, từ những lần phàn nàn về chuyện có con khi chưa đủ kinh tế, cho đến thái độ tự ái khi mẹ vợ ẩn ý mình chưa làm tròn trách nhiệm người chồng, nam diễn viên đều cho thấy những biểu cảm phù hợp, chân thực, từ đó lột tả thành công được nhân vật.

Thực chất, sự bùng nổ diễn xuất của Tô Dũng không phải chỉ ở phân đoạn Lam mất con, mà còn là ở tập 16 khi anh sắp mất việc. Khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận được sự trăn trở, giằng xé của nhân vật giữa áp lực công việc và trách nhiệm đối với gia đình. Ngay cả khi không cần nhiều thoại hay quá nhiều hành động, nam diễn viên vẫn cho thấy được tâm trạng của nhân vật. Nhiều khán giả thậm chí có thể tìm thấy được bản thân trong giai đoạn khó khăn này của nhân vật Toàn.

Nam diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991. Anh được mệnh danh là "nam thần vai phụ" nhờ những vai diễn chất lượng, đáng nhớ trong các phim giờ vàng. Nam diễn viên tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Nam diễn viên Tô Dũng ở ngoài đời.

Sau đó, anh công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tô Dũng ghi dấu ấn diễn xuất qua những bộ phim như "Hợp đồng hôn nhân", "Hương vị tình thân", "Lối về miền hoa", "Đấu trí" và trở nên nổi tiếng hơn nhiều với vai Điền trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Gần đây, với màn thể hiện rất tốt vai người chồng gây nhiều bất bình trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tên tuổi của nam diễn viên Tô Dũng lại một lần nữa được hâm nóng.

