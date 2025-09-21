Ngoài dàn diễn viên đình đám với khá nhiều những gương mặt bảo chứng doanh thu phòng vé thì Tử Chiến Trên Không còn có sự xuất hiện của 1 nhân tố mới toanh nhưng gây ám ảnh cực độ cho khán giả. Cái tên được nhắc tới ở đây là Bảo Định, người vào vai Sửu, con trai của Long (Thái Hòa) và là một thành viên trong nhóm không tặc trên chuyến bay DC-4.

Nam diễn viên Bảo Định

Xuất hiện trong phim, Sửu khác hẳn với những thành viên trong nhóm không tặc. Anh ta nhút nhát, có phần lương thiện, không dám hành động. Ngay từ trailer đã có phân cảnh Long dọa nạt, ép Sửu phải hành động và giết người để được sống. Bản chất lương thiện của Sửu khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn và nhóm không tặc cũng nhiều màu sắc, có tính người hơn.

Sửu được giao nhiệm vụ khống chế chiêu đãi viên Nhàn nhưng sau đó lại sợ Nhàn bị thương

Đảm nhận vai Sửu là Bảo Định - một nhân tố rất mới của điện ảnh Việt. Gần như đại đa số khán giả đều không biết Bảo Định là ai. Thậm chí anh còn bí ẩn đến mức khi truy tìm cái tên Bảo Định trên Google, kết quả trả lại bằng 0. Gần như không có bất cứ thông tin nào về anh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước đây, chí ít là trước khi anh tham gia Tử Chiến Trên Không. Điều này sẽ dễ hiểu hơn nếu Bảo Định là một người mới hoàn toàn nhưng thực tế, anh đã từng đóng phim, thậm chí còn có dự án vươn tầm quốc tế nhưng lại cực kỳ kín tiếng, không xuất hiện trước truyền thông, báo chí.

Trước Tử Chiến Trên Không, Bảo Định từng tham gia một vài dự án phim, chủ yếu là phim nghệ thuật như Viet and Nam, Mắt Nhắm Mắt Mở, The Cash-way,... Đặc biệt, anh còn từng có cơ hội xuất hiện ở nhiều liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim Cannes, Asian Film Awards,... cùng với dự án của mình.

Bảo Định dưới ống kính của hung thần Getty tại LHP Cannes

Tử Chiến Trên Không là dự án mang tính thương mại, giải trí lớn đầu tiên mà Bảo Định tham gia. Và ngay lập tức, với diễn xuất quá đỉnh của mình, Bảo Định nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn từ khán giả. Người xem choáng ngợp trước một tân binh ít kinh nghiệm làm nghề nhưng không hề bị khớp khi phải đối diện với cây đa cây đề như Thái Hòa. Thậm chí, nhiều phân cảnh, Bảo Định còn gây ám ảnh hơn cả đàn anh, nhất là trong ánh mắt toát lên nét sợ hãi, nhu nhược nhưng lại không thể nào quay đầu của Sửu.

Phải dành một lời khen cho đạo diễn Hàm Trần khi đã phát hiện ra Bảo Định, một tân binh không chỉ diễn hay mà còn có những nét rất tương đồng với Thái Hòa về ngoại hình, diễn xuất. Nhiều khán giả sau khi xem phim đều nhận định tuy Bảo Định không sở hữu nét đẹp nam thần nhưng diện mạo lại rất điện ảnh, cuốn hút, giống như đàn anh Thái Hòa. Với năng lực diễn xuất vượt trội, nhất là đôi mắt quá linh hoạt, Bảo Định chắc chắn sẽ còn tỏa sáng mạnh mẽ trong tương lai gần.