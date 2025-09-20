Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không hiện đang là 2 tựa phim hot nhất màn ảnh Việt với doanh thu cao ngất, là chủ đề hot được khán giả dành cơn mưa lời khen. Ngoài việc cùng lấy bối cảnh lịch sử có thật, 2 bộ phim này còn có 1 điểm chung thú vị, đó là sự xuất hiện của nam diễn viên điển trai Hiếu Nguyễn.

Trong Tử Chiến Trên Không, Hiếu Nguyễn vào vai cơ trưởng của chuyến bay bị không tặc cướp vào năm 1977. Anh xuất hiện ở đầu phim, trong một phân cảnh không dài nhưng lại nắm vai trò đặc biệt quan trọng, mở ra bối cảnh chính của phim - năm 1978. Chính vì vụ cướp máy bay năm 1977, nơi tổ lái bị không tặc kiểm soát, cơ phó bỏ mạng ngay khi cửa buồng lái vừa mở, cơ trưởng buộc phải bay sang nước ngoài theo lệnh của không tặc, mới mở ra cuộc chiến khốc liệt năm 78. Từ những kinh nghiệm năm 77, đội cảnh vệ so Bình (Thanh Sơn) dẫn đầu được huấn luyện bài bản hơn, tổ lái cũng nâng cao cảnh giác hơn, đến các chiêu đãi viên cũng được rèn rũa để trở nên ngoan cường hơn.

Hiếu Nguyễn trong Tử Chiến Trên Không

Với Mưa Đỏ, vai diễn của Hiếu Nguyễn dài hơn hơn và xuất hiện xuyên suốt. Trong phim anh vào vai chỉ huy Thành được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Để hóa thân thành người chỉ huy chiến trận, Hiếu Nguyễn được học tháo ráp và bắn nhiều loại súng khác nhau như súng lục, AK47, B41 và M4. Anh đã trải qua nhiều ngày tập luyện với đạn mã tử để có được những trải nghiệm chân thật nhất khi đứng trước ống kính. Nhờ vai diễn này, Hiếu Nguyễn một lần nữa được khán giả chú ý trở lại sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh.

Hiếu Nguyễn trong Mưa Đỏ

Trước Mưa Đỏ, Hiếu Nguyễn từng có một thời gian dài xa rời màn ảnh, tập trung cho vai trò MC, kinh doanh. Việc anh bất ngờ trở lại ở 2 dự án phim liên tục khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích vì đã quá lâu rồi mới được gặp lại thần tượng của mình. Đã vậy cả 2 phim của anh đều thắng lớn, dù là vai diễn lớn hay nhỏ cũng đủ để nam diễn viên có thể tự tin mà "flex" thành quả cho ngày tái xuất quá xứng đáng này.

Hiếu Nguyễn và Thái Hòa

Hiếu Nguyễn từng có sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng kể từ giữa năm 2018, anh bắt từ chối lời mời của một số đạo diễn, nhà sản xuất có tiếng. Nói về việc tạm dừng diễn xuất, thời điểm đó anh chia sẻ sau nhiều năm lăn lộn trên phim trường, thử sức ở nhiều vai diễn, anh muốn dừng lại để lấy cảm hứng trong công việc cũng như làm mới bản thân. Thời gian này, anh trở lại phim trường, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, cả nhan sắc lẫn diễn xuất đều nhận về vô vàn lời khen.