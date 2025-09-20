Mới đây, bộ phim Khúc Từ Biệt Trước Gương đã ra mắt khán giả. Vì đây chỉ là một dự án phim ngắn, thế nên nó không được đầu tư nhiều vào khâu quảng bá, dẫn đến việc chưa tạo được tiếng vang lớn. Thế nhưng, phải nói rằng yếu tố thẩm mỹ của tác phẩm này rất xứng đáng để được ngợi khen.

Khúc Từ Biệt Trước Gương do Toàn Y Luân và Trần Dao đóng chính.

Trên mạng xã hội, một số khán giả đã chia sẻ những phân đoạn ấn tượng và bất cứ ai lướt thấy chúng đều cảm thấy bị thu hút. Đáng nói hơn, nhan sắc của cặp đôi chính Toàn Y Luân và Trần Dao trong phim thực sự rất đỉnh.

Thực tế, Trần Dao dù không phải ngôi sao hạng A tại làng giải trí Trung Quốc nhưng diễn xuất hay visual của cô đều được công nhận. Trong khi đó, Toàn Y Luân là cái tên kém tiếng hơn, từng đóng một số vai phụ ở các phim Thế Giới Dị Nhân, Cửu Trùng Tử, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Tàng Hải Truyện, Thiều Hoa Nhược Cẩm và Tử Dạ Quy. Tuy nhiên phải đến Khúc Từ Biệt Trước Gương, nhan sắc của anh chàng mới được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí khiến khán giả không thể nhận ra.

Toàn Y Luân thăng hạng nhan sắc đến nỗi khán giả nhận không ra.

Trần Dao cũng cực kỳ xinh đẹp khi thể hiện vai Chu Nhược Hề.

Bình luận của netizen về Khúc Từ Biệt Trước Gương:

- Hào quang nam chính nên trong phim này Toàn Y Luân đẹp ghê, lúc đầu xem còn chưa nhận ra. - Toàn Y Luân đẹp trai thực sự mà diễn cũng ổn, hy vọng ảnh hot lên. - OMG lâu lắm mới thấy Trần Dao đóng phim trở lại. - Chưa xem phim nhưng nhìn clip thì thấy phim này góc quay đẹp nhỉ. Mà phim ngắn chính ra thấy nhiều phim đạo diễn quay đẹp hơn cả phim dài tập. Như ông Tăng Khánh Kiệt trước quay phim ngắn thôi giờ lên làm đạo diễn phim dài tập rồi. À thêm một cái là Trần Dao đẹp xỉu. - Trời, ảnh đẹp thật sự.

Nói thêm về Khúc Từ Biệt Trước Gương, bộ phim là câu chuyện giữa Chu Nhược Hề (Trần Dao) và Lý Yến (Toàn Y Luân). Hai người vốn có một đoạn tình duyên với nhau, nhưng rồi vì tham vọng quyền lực mà Chu Nhược Hề đã chọn từ bỏ người mình yêu. Dẫu vậy sau cùng, Chu Nhược Hề cũng chẳng thể có được thứ mình muốn, thậm chí đến cuối cùng cả cô lẫn Lý Yến còn mất đi cả tính mạng.

Trọng sinh trở về quá khứ, thời điểm tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, lần này Chu Nhược Hề đã hiểu ra đâu mới là thứ quan trọng nhất với mình. Cô quyết tâm bảo vệ Lý Yến bằng mọi giá, nhưng lần này, cô lại phải đối đầu với chính bản thân của năm xưa.