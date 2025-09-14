Trong số các bộ phim Trung Quốc đang quay, thẩm mỹ của bộ phim Tước Cốt gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Tác phẩm này do cặp đôi Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ đóng chính. Vốn dĩ, cả hai đều là những cái tên sở hữu nhan sắc cực phẩm, thế nhưng visual của họ còn được nâng lên một tầm cao mới nhờ loạt tạo hình vô cùng đẹp.

Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính phim cổ trang Tước Cốt.

Không chỉ có tạo hình nổi bật, các cảnh quay của Tước Cốt có vẻ cũng sẽ rất giàu cảm xúc. Mới đây nhất, phân đoạn Ngải Mễ tháo dải lụa buộc tóc ra để đeo lên mắt của Hầu Minh Hạo, người đang ngồi trên lưng ngựa khiến netizen rần rần. Dù chưa rõ bối cảnh trong phân đoạn này là thế nào, nhưng rõ ràng, ai cũng cảm nhận được nó rất có giá trị khơi gợi cảm xúc.





Nói thêm về Tước Cốt, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang thuộc đề tài cưới trước yêu sau. Câu chuyện phim xoay quanh cặp đôi nhân vật chính Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư. Nam chính Tiêu Vô Y là một tướng quân trẻ tuổi, đầy bản lĩnh nhưng nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn máu lạnh khiến ai nấy đều e ngại. Dẫu vậy, đằng sau vẻ ngoài gai góc là một trái tim bị tổn thương nhưng vẫn khao khát yêu thương, cũng dốc lòng muốn xả thân vì giang sơn xã tắc.

Trong khi đó, nữ chính Tạ Gia Ngư là một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh, xuất thân cao quý. Cô là thiên kim tiểu thư phủ Thái phó, còn có mẹ là Quận chúa Vương Chiêu. Ban đầu, Tạ Gia Ngư dành tình cảm cho Lý Mậu. Dẫu vậy, tình yêu này đã bị dập vùi bởi những tham vọng tranh quyền đoạt lợi chốn triều đình.

Một vài hình ảnh leak từ phim trường Tước Cốt.

Tạ Gia Ngư sau đó được gả vào Tiêu phủ, trở thành trắc phi (vợ thứ) của Tiêu Vô Y. Theo thời gian, cả hai dần thấu hiệu và dành tình cảm cho nhau từ lúc nào chẳng hay. Dẫu vậy, một lần nữa tình duyên của Tạ Gia Ngư bị thử thách. Những cơn sóng gió đặt cả cô lẫn Tiêu Vô Y vào tình cảnh ngặt nghèo, liệu cuối cùng họ có thể được sống hạnh phúc bên nhau?

Xem thêm một vài hình ảnh đẹp của Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ ở phim Tước Cốt:

Tạo hình tướng quân cực đẹp của Hầu Minh Hạo khi vào vai nam chính Tiêu Vô Y.

Trang phục tân lang của Hầu Minh Hạo ở Tước Cốt.

Ngải Mễ cũng có những tạo hình đẹp ngút ngàn ở Tước Cốt.