Bộ phim Khế Ước Bán Dâu là tác phẩm kinh dị, cổ trang Việt vừa ra mắt chưa lâu và nhận về khá nhiều lời khen bởi bối cảnh ấn, phục trang ấn tượng và diễn xuất tốt của dàn diễn viên đa thế hệ. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, điều quan trọng nhất là kịch bản phim thì lại đang nhận về nhiều ý kiến tranh cãi. Và đặc biệt nhất là những ồn ào xoay quanh việc kịch bản phim gần như không liên quan gì đến tiểu thuyết gốc Khế Ước Bán Dâu.

Vốn được giới thiệu là bộ phim chuyển thể, lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng Khế Ước Bán Dâu, phim nhận được sự quan tâm lớn từ fan của tiểu thuyết gốc, nhất là khi nữ tác giả Thục Linh cũng tích cực quảng bá phim. Khán giả tin chắc vào việc phim sẽ được chuyển thể đúng với cốt truyện từ tiểu thuyết hoặc chí ít cũng lấy cảm hứng một cách vừa vặn, đảm bảo tinh thần của truyện gốc. Thế nhưng khi ra mắt, Khế Ước Bán Dâu lại bị cho là phá nát nguyên tác, thứ duy nhất còn giữ lại đúng và đủ chỉ là... tên truyện.

Nhà văn Thục Linh trực tiếp tham gia quảng bá phim

Vốn dĩ Khế Ước Bán Dâu mang đến thế giới tâm linh sâu thẳm, u ám và đầy cuốn hút. Tuy nhiên, khi phim lên phim, khán giả yêu truyện lại rơi vào trạng thái thất vọng vì dường như mọi thiết lập nhân vật và mạch truyện đã bị thay đổi đến mức khó nhận ra. Trong tiểu thuyết, nhân vật ông Tri được khắc họa như một người đàn ông gia trưởng, uy quyền, chỉ cần lườm là con cháu phải nín bặt. Nhưng trên phim, ông lại trở nên nhạt nhòa, thường xuyên bị Thế Định cãi tay đôi không kiêng nể. Trợ thủ đắc lực của ông là bà Liễn, vốn phải sắc bén, mưu mô như thì lại bị biến thành một người đàn bà e thẹn, chẳng có chút ảnh hưởng nào trong gia tộc.

Chuyện tình nhiều ngang trái của Thế Định với Nhài và Đoan, vốn là điểm nhấn trong truyện cũng trở nên thiếu sức nặng khi được đưa lên màn ảnh. Ngay cả nhân vật mợ ba Triều Châu, vốn đầy chiều sâu và hấp dẫn khi lên phim cũng bị lu mờ, đáng nhớ nhất chỉ còn là cảnh đánh đàn quá đẹp. Ngay cả Mộc Tầm Quỷ vô cùng hiểm ác khi lên phim cũng được xây dựng theo kiểu thích sống đạo lý và muốn thôn tính cả thế giới thay vì nhắm vào dòng họ nhà Thế Định. Quá nhiều thay đổi khiến phim khác xa tiểu thuyết gốc.

Bình luận của khán giả: - Phim làm khác truyện hoàn toàn, nhiều cảnh quan trọng đều bị cắt mất. - Đọc truyện hay bao nhiêu mà ra rạp xem phim bị ức chế với thất vọng tràn trề luôn á. - Tác giả không được can thiệp vào kịch bản chuyển thể à? Sao lại ra nông nỗi này. - Phim này chỉ dành cho những người chưa đọc truyện, đọc rồi sẽ thấy nhân sinh quan của mình đảo lộn hoàn toàn, không tôn trọng truyện gốc một chút nào. - Mê truyện lắm và giờ thì mình thấy tiếc tiền vé.

Trên trang cá nhân của mình, tác giả Thục Linh cũng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý sau khi xem phim. Dù chỉ là một vài icon thể hiện sự ngạc nhiên, thất vọng nhưng khán giả đoán ra ngay ẩn ý của cô và để lại vô số bình luận chê bai bộ phim Khế Ước Bán Dâu vì đã phá nát nguyên tác. Thục Linh cũng không ngần ngại trả lời và nhiều lần nhấn mạnh việc mình mất ngủ sau khi xem phim. Có vẻ dù trực tiếp tham gia quảng bá nhưng nữ tác giả lại không được nắm trước tinh thần tác phẩm cũng như kịch bản chuyển thể, gây ra sự việc đáng tiếc này.

Thục Linh bày tỏ sự thất vọng, muốn ôm những độc giả yêu quý của mình sau khi phim ra mắt

Cô trả lời những bình luận chê phim làm sai nguyên tác

Nhấn mạnh việc mình mất ngủ

